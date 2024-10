„Promi Big Brother“ 2024: Alida Kurras im Porträt - sie war schon einmal im TV-Container

Alida Kurras dürfte sich ihr Aufenthalt im „Promi Big Brother“-Haus vertraut anfühlen, schließlich hat sie allen anderen Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2024 bereits einiges an Erfahrung voraus, wenn es darum geht, unter der Dauerbeobachtung neugieriger TV-Zuschauern zu leben: Kurras nahm an der zweiten Staffel von „Big Brother“ teil und ging damals sogar als Siegerin nach Hause. Vor Beginn der aktuellen Staffel von „Promi Big Brother“ äußerte sich Kurras entsprechend entspannt gegenüber Sat.1: „Ich möchte gelassen mit den Dingen umgehen, die ich nicht ändern kann und dann fröhlich als Letzte herausspazieren“, sagte die 47-Jährige.

Kurras Ziel ist es also, alle 14 Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 zu überstehen und damit erneut siegreich aus der Sendung hervorzugehen. Wie es ihr dabei ergeht, können alle Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen dem 7. und 20. Oktober in der Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 verfolgen. Die Sendung wird in dieser Zeit täglich im linearen TV sowie im Live-Stream gezeigt.

Sie wollen noch mehr über die Kandidatin erfahren? Was hat sie seit ihrem ersten Auftritt bei „Big Brother“ im Jahr 2000 gemacht? Wie sah sie damals aus? Hier gibt es einen Steckbrief der Moderatorin sowie alle Informationen rund um ihren früheren Auftritt in dem TV-Format, ihre Serien und Kinder.

Steckbrief von Alida Kurras - Das sind die wichtigsten Informationen

Moderatorin Alida Kurras kehrt in den „Big Brother“ Container zurück. Das sind die wichtigsten Infos über die 47-Jährige - basierend auf den Angaben von Sat.1:

Name: Alida Kurras

Beruf: Moderatorin

Geburtstag: 14. Juni 1977

Sternzeichen: Zwillinge

Beziehungsstatus: vergeben

Instagram: @alida_kurras_offiziell

Alida Kurras war 2000 schonmal bei „Big Brother“ - So sah sie früher aus

Alida Kurras ist quasi eine Container-Veteranin. Bereits im Jahr 2000 nahm sie an der zweiten deutschen Staffel des TV-Formats „Big Brother“ teil - und schaffte es damals sogar, die Ausgabe zu gewinnen. Insgesamt 106 Tage hielt sie es damals im Container aus. Am Ende siegte sie gegen Musiker Harry Schmidt. Das Bild zeigt die damals 23-jährige Alida Kurras kurz vor ihrem ersten Auftritt bei „Big Brother“:

Icon Vergrößern Die damals 23-jährige Alida vor ihrem ersten Auftritt bei „Big Brother“. Foto: Martin Lässig, picture-alliance/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die damals 23-jährige Alida vor ihrem ersten Auftritt bei „Big Brother“. Foto: Martin Lässig, picture-alliance/dpa (Archivbild)

Die Bedingungen in der zweiten Staffel waren hart: Getreu dem Motto „back to basic“ gab es keine garantierten Essensrationen, kein warmes Wasser und keine Kosmetika. Diese Extras mussten sich die Kandidatinnen und Kandidaten erarbeiten. Gemeinsam lebten sie in einem 153 m² großen Wohncontainer. Und das alles für eine Gewinnsumme von 250.000 DM. Um zu entscheiden, wer die Sendung verlassen muss, konnten die Bewohner einander nominieren. Am Ende entschied das Publikum zu Hause per Telefon-Abstimmung, wer tatsächlich aus der Sendung ausscheiden musste.

Trotz harter Bedingungn schien Kurdas sich im Voraus auf ein Rückkehr in die TV-Überwachung zu freuen. Auf die Frage, welche Art von Unterbringung ihr in der Show am liebsten wäre, sagt sie: „Ich hoffe es ist der Container aus dem letzten Jahr. Wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach.“

Serien mit Alida Kurras - In diesen Formaten hat sie bereits mitgewirkt

Der Auftritt bei „Big Brother“ im Jahr 2000 verschaffte der ehemaligen Rechtswissenschaftsstudentin Kurras einen medialen Bekanntheitsschub. Im Anschluss übernahm sie die Moderation verschiedener Quiz-Sendung beim TV-Kanal „9Live“. Von 2004 bis 2006 führte sie außerdem durch die Pseudo-Talkshow „Das Geständnis - Heute sage ich alles!“. 2007 präsentiert sie dann gemeinsam mit Jürgen Milski die RTL 2 Dokusoap „Das Schicksal meines Lebens“, welche allerdings aufgrund schwacher Einschaltquoten wieder abgesetzt wurde.

2008 kehrte sie zu dem Format, das sie berühmt gemacht hat, zurück: Sie übernahm gemeinsam mit Miriam Pielhau die Moderation der neunten Staffel von „Big Brother“. Seitdem hatte sie immer wieder Moderationsrollen in dem Format übernommen oder war in den zugehörigen Shows zu Gast - zum Beispiel 2014 bei „Promi Big Brother Late Night LIVE“.

Hat Alida Kurras Kinder? Das ist über ihr Privatleben bekannt

Laut Angaben von Sat.1 heiratete Kurras im Jahr 2006 Frank William Lauenstein, den damaligen Leiter der Programmplanung beim Sender „9Live“. Das Paar trennte sich allerdings 2009 wieder, im Jahr darauf wurde die Ehe geschieden. Ansonsten hält die Moderatorin ihr Privatleben zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus - bekannt ist lediglich, dass sie 2018 gemeinsam mit ihrem Partner Sascha Schlichte eine Tochter mit dem Namen Marla Lissy bekam. Hin und wieder postet Kurras Fotos von ihrer Tochter auf Instagram:

Nach zahlreichen TV-Auftritten in den Nullerjahren war es in den letzten Jahren stiller geworden um Alida Kurras. Das lag auch daran, dass sie ein privater Schicksalsschlag ereilte: Ihr Vater erkrankte an Darmkrebs und verstarb 2021, wie Kurras im Container erzählte.