„Promi Big Brother“ 2024: Promi-Reporterin Bea Peters ist raus

Die Sendetermine der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“ haben am 7. Oktober 2024 begonnen. Vielen dürfte das Spielprinzip der Show klar sein. Eine Gruppe prominenter Persönlichkeiten zieht für mehrere Wochen zusammen unter ein Dach. Dort leben sie auf engstem Raum zusammen und beäugen sich nicht nur gegenseitig, sondern werden auch vom „großen Bruder“ und den Zuschauerinnen und Zuschauern 24 Stunden am Tag beobachtet. Ständige Überwachung und das Zusammenleben unterschiedlichster Persönlichkeiten auf engstem Raum dürften eine explosive Mischung darstellen. Drama und Streit sind quasi vorprogrammiert.

Dieses Jahr mit von der Partie war Bea Peters. In Folge 8 kam für sie das Aus. Wir stellen Ihnen hier die Promi-Reporterin im Porträt näher vor.

Bea Peters bei „Promi Big Brother“ 2024: Steckbrief und Eckdaten

Bea Peters wurde 1982 im rumänischen Temeswar geboren. Sie arbeitet in der Medienbranche und führt Interviews mit Promis. 2002 nahm sie an einer Spielshow teil und steht von da an des Öfteren auch selbst vor der Kamera. Im Laufe ihrer journalistischen Karriere war sie unter anderem Chefreporterin für die Bild und Head of Entertainment beim OK!-Magazin. Danach zog sie sich jedoch aus dem Boulevardjournalismus zurück und genießt aktuell das Jetset-Leben.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über Bea Peters im Steckbrief:

Name: Bea Peters

Geburtstag: 29. Januar 1982

Geburtsort: Temeswar (Rumänien)

Sternzeichen: Wassermann

Beruf: Promi-Reporterin

Beziehungsstatus: verlobt

Instagram: @___bealicious___

„Promi Big Brother“-Teilnehmerin Bea Peters ist Promi-Reporterin

Nach ihrer Ausbildung an der Axel Springer Journalistenakademie begann Bea Peters Interviews mit bekannten Persönlichkeiten zu führen. Sie wird zur Promi-Reporterin und tritt dafür auch in verschiedenen Fernsehsendungen auf. 2008 wird Peters Chefreporterin für die Bild. Dort ist sie mehrere Jahre beschäftigt, bis sie dann 2015 zum Head of Entertainment beim OK!-Magazin ernannt wurde.

Bea Peters ihre TV-Auftritte vor „Promi Big Brother“

Obwohl sie für ihren Job normalerweise eher hinter der Kamera beschäftigt war, zeigte sich Bea Peters auch schon häufig vor der Linse. Im Jahr 2002 nahm sie an der Spielshow „Der Schwächste fliegt“ teil. Daraufhin gewann sie dann den „Raab der Woche“ bei „TV total“. Drei Jahre später war sie Teil der TV-Show „Das Aschenputtel Experiment“. Die Reporterin hat also schon Erfahrung vor und hinter der Kamera gesammelt. Sie sagt Sat.1 gegenüber, dass sie diese Expertise im „Promi Big Brother“ Container nutzen möchte.

Jetset-Leben: Das macht Bea Peters privat

Nach ihrer Zeit beim OK! Magazin zieht sich Bea Peters aus dem Journalismus zurück. Dem Magazin zufolge lebt sie zusammen mit ihrem Partner Norbert Lange. Sie jettetet zwischen Berlin, Ibiza, Mallorca, den Bergen und anderen Großstädten hin und her. Immer mit dabei ist ihr Mops Heinz. Dieses Jahr nahm sie dann den Antrag ihres Lebensgefährten an, womit die beiden nach Jahren nun verlobt sind. Sie ist also das Luxus-Leben gewohnt, weshalb „Promi Big Brother“ wohl eine Herausforderung für die 42-Jährige darstellen sollte. Im Interview mit Sat.1 sagt sie, dass die Zeit im Container wahrscheinlich die Zicke in ihre entfesseln und sie polarisieren wird.

Wenn Sie mehr von Bea Peters sehen wollen, schalten Sie einfach zur Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 ein. Dort werden die Promi-Reporterin und 13 weitere „Promi Big Brother“ Kandidaten beweisen, ob sie der ständigen Beobachtung gewachsen sind.