„Promi Big Brother“ 2024: Cecilia Asoro ist raus

Am 7. Oktober 2024 startete die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ bei Sat.1 . Das Spektakel also solches begann allerdings schon zwei Tage früher - als 24-Stunden-Livestream bei Joyn. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehörte auch Cecilia Asor. Bei uns erfahren Sie alles über die frühere GNTM-Teilnehmerin. In Folge 10 war für sie Schluss.

„Promi Big Brother“ 2024: Cecilia Asoro ist für ihr freches Mundwerk bekannt

Dies ist ihr Steckbrief:

Name: Cecilia Asoro

Beruf: Reality-Darstellerin und Model

Geburtstag: 20. April 1996

Geburtsort: Hamm (Westfalen)

Sternzeichen: Widder

Haarfarbe: schwarz

Status: Laut Sat.1 „in Beziehung“, ihr Freund stammt laut promiflash.de aus Finnland

Instagram: @ceciliaasoro

Cecilia Asoro begann ihre TV-Karriere 2015 bei „Germany’s Next Topmodel“ und war seither in zahlreichen Reality-Formaten präsent. Von „Take Me Out“ und „Der Bachelor“ über „Beauty and the Nerd“ und „Prominent getrennt“ bis hin zu „Are You The One“, „Kampf der Realitystars“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Sie ist eine feste Größe in der Reality-Szene. Mit ihrer direkten und temperamentvollen Art sorgt sie immer wieder für Aufsehen und liefert beste Unterhaltung in der Reality-TV-Landschaft. Laut ProSieben hat Cecilia Asaros Mutter italienische Wurzeln, ihr Vater ist Nigerianer.

Cecilia Asoro wollte bei „Promi Big Brother“ 2024 kein Blatt vor den Mund nehmen

Im Interview mit Sat.1 äußert Cecilia Asoro sich recht selbstbewusst zu ihrem Container-Dasein. Auf die Frage, was sie für die neue Staffel „Promi Big Brother“ mitbringe, sagte sie, sie sei ehrgeizig, lustig und laut. Für ihre Zeit im Haus habe sie sich vorgenommen, einfach sie selbst zu bleiben und der Welt noch andere Seiten von sich zu zeigen. Von ihrer Zeit bei „Promi Big Brother“ erwartet sie eine aufregende und harte Erfahrung.

Bezüglich ihrer Vorstellungen vom Haus äußerte sie, dass sie sich unbedingt einen Luxusbereich wünschen würde. Ihr Albtraum wäre es, zu wenig Schlaf und Essen zu haben. Die 24/7-Kamerabeobachtung halte sie hingegen für spannend und hoffe, dass interessante Charaktere im Container seien. Auf die Frage, ob sie lieber Luxus oder Verzicht bevorzuge, antwortete sie, dass Luxus immer super sei.

Den größten Respekt habe sie davor, sich selbst in einer solchen Ausnahmesituation zu erleben und herauszufinden, wie ihr Körper darauf reagiere und wie es sich anfühle, rund um die Uhr beobachtet zu werden. Sie betonte, dass „Promi Big Brother“ sich von anderen Realityformaten dadurch unterscheide, dass alles live und ohne Schnitt geschehe, was den Zuschauern ermögliche, die absolute Wahrheit zu sehen.

Auf die Frage, ob sie mit früheren Bewohnern gesprochen habe, erwähnte sie, dass einige ihr von wenig Schlaf und Essen berichtet hätten, was ihr etwas Sorgen bereite, aber gleichzeitig auch als eine neue Herausforderung sehe. Ihre Kampfansage an ihre Mitbewohner lautet: „Sie sollten sich in Acht nehmen, denn ich nehme kein Blatt vor den Mund.“

„Promi Big Brother“ 2024: Cecilia Asoro im TV-Container

„PBB“ 2024: Cecilia Asoro grüßt als Container-Bewohnerin. In der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ will sie neben Kandidaten und Kandidatinnen wie Alida Kurra, Bea Peters, Daniel Lopes und Jochen Horst das Publikum auf ihre Seite ziehen. Wir sind mit Ihnen gespannt, wie sie sich während der Übertragung an den jeweiligen Sendeterminen präsentiert.