„Promi Big Brother“ 2024: Daniel Lopes ist raus - sein Durchbruch als Sänger kam mit „DSDS“

Am 7. Oktober startete auf Sat.1 die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ 2024. Die Show begann aber bereits zwei Tage früher - als 24-Stunden-Livestream auf Joyn. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört auch Daniel Lopes. Bei uns erfahren Sie alles über den aus Brasilien stammenden Sänger.

„Promi Big Brother“ 2024: Daniel Lopes hatte seinen Durchbruch bei DSDS

Hier zunächst in aller Kürze sein Steckbrief:

Name: Daniel Lopes

Beruf: Sänger

Geburtstag: 12. November 1976

Geburtsort: Teresina/Brasilien

Sternzeichen: Skorpion

Größe: 180 cm

Beziehung: verheiratet

Instagram: @officialdaniellopes

Daniel Lopes wuchs in Brasilien auf. Im Alter von fünf Jahren verlor er laut ProSieben seinen Vater, und nur vier Jahre später kam seine 13-jährige Schwester ums Leben. Mit 15 zog er gemeinsam mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder nach Deutschland, wo sie sich im Stadtteil Schloß Holte im Kreis Gütersloh niederließen. Nach der erneuten Heirat seiner Mutter wurde Daniel von seinem Stiefvater adoptiert. Im Anschluss an seinen Realschulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann.

Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für Musik und brachte sich selbst Gitarre und Klavier bei, schreibt sein Ex-Sender RTL in Lopes‘ Personalakte. Mit zehn Jahren gründete er seine erste Band, die „Crazy Boys“. Den großen Durchbruch schaffte Daniel 2002 mit seiner Teilnahme an der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, wo er den siebten Platz belegte. Gemeinsam mit den anderen Finalisten nahm er den Hit „We Have a Dream“ auf, der wochenlang die deutschen Charts anführte. Es folgten seine eigene Single „Shine On“ und ein Plattenvertrag.

Im TV war Daniel später in Formaten wie dem „Promiboxen“ (2004), „Das Supertalent“ (2011) und dem „Dschungelcamp“ (2012) zu sehen, wo er als erster Kandidat ausschied.

Daniel Lopes bei „Promi Big Brother“ 2024: TV-Auftritte und Neuanfang in Brasilien

Nach seiner Teilnahme bei IBES zog er sich nach Brasilien zurück und trat dort als Musiker auf, bis ihm ein Auftritt bei „The Voice“ Brasilien vor 30 Millionen Zuschauer zu neuer Bekanntheit verhalf. Dennoch entschied er sich, mit seiner Frau Magna nach Deutschland zurückzukehren, um sich wieder auf seine europäische Musikkarriere zu konzentrieren. Mit seiner Single „Das muss Liebe sein“, die es 22 Wochen lang in die Top 20 der Airplaycharts schaffte, gab Daniel die Richtung vor.

Hier ist die Diskografie seiner Singles:

2003: Shine On

2003: I Love You More Than Yesterday

2003: Last Christmas / I Used to Cry

2005: Change the World

2009: Everybody’s Got to Learn Sometime (Stefan Gruenwald vs. Jerry Ropero feat. Daniel Lopes)

2010: Vision of Love (Mauro Mondello feat. Daniel Lopes)

2012: Ai Se Eu Te Pego!

2012: Tic Tic Tac (feat. Monique Simon)

2012: A New Day

2014: Morena

2015: Golden Night

2017: Only You

2017: Soldiers of Freedom

2023: Yo Siento

2023: So schmeckt der Sommer

2023: Das muss Liebe sein

2024: Unendlich

2024: Ist das Liebe (È questo l‘amore)

Jetzt also „Promi Big Brother“ 2024: Daniel Lopes ist in guter Gesellschaft

Nun wagt Daniel Lopes den Schritt ins Reality-TV: In der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ will er neben Kandidaten und Kandidatinnen wie Verena Kerth und Mimi Fiedler das Publikum erneut von sich überzeugen. Wir dürfen gespannt sein, wie er sich während der Übertragung an den jeweiligen Sendeterminen schlägt.