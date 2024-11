Vorwürfe gegen "Promi Big Brother 2024": Elena Miras schießt gegen die Produktion und plant drastischen Schritt

Die strahlende Gewinnerin von Promi Big Brother 2024 heißt Leyla Lahouar (28). Doch auf dem Weg zur Siegerkröung von PBB 2024 lagen dramatische Momente. Besonders auf Trab hielt die Fans wohl die spannungsreiche Dreiecksbeziehung zwischen Elena Miras, Mike Heiter und Leyla Lahouar.

Das Ganze gipfelte zunächst in Miras Zusammenbruch und Notarzt-Einsatz, der schließlich ihren Auszug aus dem Container bedeutete. Es folgte ein Heiratsantrag von Mike Heiter vor laufender Kamera, bevor seine Zukünftige den Sieg einheimste. Für Miras stinkt die von der „PBB“-Produktion gewählte Dramaturgie dagegen gewaltig. Im Netz macht sie ihrem Ärger Luft - und kündigt einen drastischen Schritt an.

Promi Big Brother 2024: Warum musste Elena Miras den Container verlassen?

Für die Zuschauer und die Kandidaten von „Promi Big Brother 2024“ war es ein Schock. Nach einem Zusammenbruch landete Elena Miras in einer Kölner Klinik, wie Sender Sat. 1 auf seiner Seite schreibt. Ein Gesundheits-Check der Ärzte sorgte zwar schnell für Entwarnung, doch für die Schweizerin war die „PBB“-Teilnahme damit vorbei: „Bewohner, Elena hat aus gesundheitlichen Gründen den Container verlassen. Sie ist auf dem Weg der Besserung. Es geht ihr gut. Die Fürsorgepflicht von Big Brother lässt es aber nicht zu, dass sie in den Container zurückkommt!”, lautete die Durchsage an die Container-Gemeinschaft.

Doch was war passiert? Hinter den Kulissen der Produktion war laut Bild von einem Schwächeanfall die Rede. Kurze Zeit vorher wurden die Zuschauer Zeuge vom Stresspegel der 32-Jährigen. Mit Blick auf Mikes Freundin, Mitkandidatin Leyla Lahouar, wütet sie „Diese Blicke, diese versteckten Gemeinheiten – ich halte das einfach nicht mehr aus.“ Später sagt sie: „Mir geht’s nicht gut hier drinnen. Wegen dieser ganzen verdammten Situation. Ich kann diese Paar-Scheiße nicht mehr ertragen.“

Elena Miras teilt gegen PBB-Produktion aus: „Man hat mich als Teufel dargestellt“

Im Rückblick schildert Miras nun, was wirklich hinter ihrem Auszug bei „Promi Big Brother“ steckte: „Es war alles halb so schlimm. Ich habe an diesem Morgen im Haus fast keine Luft bekommen, mir ging es körperlich sehr schlecht, wie sich danach herausgestellt hat,“ so der Trash-TV-Star auf Instagram.

Wenig versöhnlich klingen ihre Worte in Richtung „PBB“-Produktionsteam: „Man hat mich im TV schon als Teufel dargestellt, da war ich noch keine vier Stunden im Container“, sagte Miras in einer Insta-Story. Auch für Reality-Darstellerin Kim Virginia Hartung, der ebenfalls eine Liaison mit Mike Heiter nachgesagt wurde, geht der Ablauf der 12. Staffel von „PBB“ auf ein Kalkül des Senders zurück. „Ich habe es euch schon seit zwei Wochen angeteasert, dass die beiden ins Finale kommen werden beziehungsweise sehr weit kommen werden, wenn nicht sogar gewinnen, weil es halt von Anfang an klar war: Böse Elena soll reinkommen oder böse Kim.“ Sat. 1 wollte damit eine „typische Cinderella-Geschichte“ aufbauen, so Hartung in einem Insta-Post.

TV-Ende für Elena Miras? Welchen drastischen Schritt plant sie?

Elena Miras jedenfalls will aus der Teilnahme bei „Promi Big Brother“ anscheinend Konsequenzen ziehen. Bei einer Frage & Antwort-Runde auf Instgram will jemand wissen, ob man sie in Zukunft noch im TV sehen wird. „Aktuell nein“, antwortet Miras hierauf. Schließlich sei die hinter ihr liegende Staffel von „Promi Big Brother“ das schlimmste Format, an dem sie je teilgenommen hätte.

Allerdings schließen sich die Wörter „Zukunft“ und „aktuell“ bekanntlich aus. Womöglich geht die Zürcherin doch nicht so weit, sich endgültig aus dem Fernsehen zu verabschieden, sondern lässt sich künftig besser gegen Skripte von Sendern absichern: „Ich weiß jetzt, was ich zukünftig in den Vertrag schreiben lasse. Keine Ex-Freundinnen von Mike mehr“, scherzte sie etwa kurz nach dem Auszug.

Übrigens: Gewinnerin Leyla Lahouar hat mit dem Siegergeld von PBB einen ungewöhnlichen Plan gefasst.