„Promi Big Brother“ 2024: Der ehemalige Profi-Fußballer Max Kruse im Porträt

Es ist wieder so weit - „Promi Big Brother“ geht 2024 in eine neue Runde. Der Container öffnet wieder seine Pforten. In diesem Jahr ziehen wieder zahlreiche Prominente ein, um das Preisgeld von 100.000 Euro absahnen zu können. Es handelt sich mittlerweile um Staffel 12, das Konzept hat sich über die Jahre bewährt. 14 Promis ziehen für zwei Wochen in einen Container. Dabei werden sie rund um die Uhr bewacht. Zudem müssen sie verschiedene Challenges oder Spiele meistern. Am Ende müssen die Teilnehmer entscheiden, wer auf die „Exit-Liste“ kommt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben dann die Wahl und können entscheiden, wer die Sendung verlassen muss.

Ein Kandidat bei „Promi Big Brother“ 2024 ist der Fußballer Max Kruse. Um sich ein besseres Bild von ihm machen zu können, stellen wir Ihnen den ehemaligen Nationalspieler im Porträt vor.

Max Kruse bei „Promi Big Brother“ 2024: Das ist sein Steckbrief

Am 7. Oktober starteten die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024, was bedeutet, dass die Kandidaten in den Container gezogen sind. Einer davon ist Max Kruse. Der Ex-Nationalspieler wurde am 19. März 1988 geboren. Für einen ersten Überblick haben wir hier den Steckbrief von Sat.1 für Sie:

Name: Max Kruse

Geburtstag: 19. März 1988

Sternzeichen: Fische

Beruf: (Ex-)Profi-Fußballer

Beziehungsstatus: verheiratet

„Promi Big Brother“ 2024: Max Kruse war Profi-Fußballer

Vielen Fußballfans dürfte Max Kruse bekannt sein. Während seiner Profikarriere war er als Stürmer aktiv - und das bei unterschiedlichen Vereinen. Anfänglich lief er für den TSV Reinbek auf. Nach mehreren Jahren bei seinem Heimatverein schaffte er es zunächst in die Jugendabteilungen namhafter Vereine, bis er sogar den Absprung zu den Profis schaffte. Im Anschluss spielte er für Werder Bremen, St. Pauli, den SC Freiburg und Gladbach. 2019 wechselte Kruse in die türkische Liga zu Fenerbahçe Istanbul. Nach zwei Jahren kehrte er zurück nach Deutschland und spielte für Union Berlin und den VfL Wolfsburg. Am Ende seiner Karriere schloss er sich dem SC Paderborn an.

Max Kruse war nicht nur in der Bundesliga aktiv, er lief auch für die deutsche Nationalmannschaft auf. Der Stürmer absolvierte 14 A-Länderspiele, wovon neun mit einem Sieg für Deutschland endeten. Drei Spiele waren Niederlagen, während zwei Partien unentschieden endeten. In den 14 Länderspielen mit der ersten Mannschaft erzielte er vier Tore.

Max Kruse bei „Promi Big Brother“: Poker und Autorennen

Neben Fußball hat Max Kruse weitere Leidenschaften. Er nahm bereits an mehreren Pokerrunden teil und konnte dabei auch Preisgeld absahnen. An diesen Produktionen nahm er teil:

World Series of Poker

World Series of Poker Europe

verschiedene Online-Poker-Plattformen

TV-Pokersendungen

Das Herz von Max Kruse schlägt außerdem für Autorennen. Er besitzt ein eigenes Rennteam, das „Max Kruse Racing“-Team.

Max Kruse bei „Promi Big Brother“ 2024: Ehefrau ist Ex-Kandidatin

Max Kruse ist mit Dilara Kruse verheiratet, die bereits 2023 bei „Promi Big Brother“ als Kandidatin dabei war. 2019 lernten sich die beiden kennen, woraufhin 2021 der Heiratsantrag folgte. Die Spielerfrau konnte sich am Ende nicht im Container durchsetzen - Max Kruse möchte das besser machen und sich gegen die anderen Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2024 behaupten.

So läuft die Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024

Die Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 liegt wie üblich beim Privatsender Sat.1. Dort können Sie montags und dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr die neueste Zusammenfassung sehen. Von Mittwoch bis Sonntag läuft die Show um 22.30 Uhr. Zusätzlich sind alle Folgen bei Joyn zu sehen. Weiterhin gibt es einen 24-Stunden Live-Stream, der ebenfalls bei Joyn zu finden ist.