„Promi Big Brother“ 2024: Schauspieler Jochen Horst im Porträt

Die Sendetermine der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“ starteten ab dem 7. Oktober 2024. Der Promi-Status schützt auch hier nicht vor dem altbekannten Spielprinzip. 14 Stars und Sternchen werden zusammen in ein Haus gepackt und dort 24 Stunden am Tag beobachtet. Das Haus ist in diesem Fall aber nur ein Container. Das heißt, die Kandidatinnen und Kandidaten hängen den ganzen Tag und die ganze Nacht auf engstem Raum zusammen, wodurch Streitereien und Drama wohl schon vorprogrammiert sind. Die Person, die das durchhält, wird aber belohnt. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken nämlich 100.000 Euro Preisgeld.

In diesem Jahr ist Jochen Horst als Kandidat bei „Promi Big Brother“ 2024 dabei. Wir stellen Ihnen den Schauspieler hier im Porträt vor.

Jochen Horst bei „Promi Big Brother“ 2024: Wichtige Infos auf einen Blick

Jochen Horst wurde 1961 in Osnabrück geboren. Er studierte Schauspiel und nahm daraufhin Rollen im Theater sowie in Film und Fernsehen an. Vor allem durch seine Rollen im Fernsehen erlangt er Bekanntheit, wodurch auch sein Liebesleben und seine Ehe in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Nach Jahren in der Branche veröffentlicht Jochen Horst erst dieses Jahr dann ein Buch über seine Erfahrungen.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über Jochen Horst im Steckbrief:

Name: Jochen Horst

Geburtstag: 7. September 1961

Geburtsort: Osnabrück

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: Schauspieler

Beziehungsstatus: verheiratet

Instagram: @jochenofficial

„Promi Big Brother“-Teilnehmer Jochen Horst ist Schauspieler

Einigen Zuschauerinnen und Zuschauern dürfte Jochen Horst vor allem als Kriminalhauptkommissar Stefan Balko bekannt sein. Sein Erfolg hat der heute 63-Jährige sich selbst erarbeitet. Zunächst studiert er Schauspiel und übernimmt 1986 gleich nach seinem Studium die Rolle des Graf von Guldenburg in der Fernsehserie „Das Erbe der Guldenburgs“. Für die Serie tritt er bis 1990 vor die Kamera. Danach folgen zahlreiche Rollen im Film und Fernsehen. Auch im Theater ist Horst nebenher tätig. Seinen großen Durchbruch erlangt er dann 1995 mit seiner Rolle Stefan Balko in der gleichnamigen Serie. Er erhält für die Verkörperung des Hauptkommissars sogar den Adolf-Grimme-Preis.

Jochen Horst - Karriere als Autor

Nach Jahren in der Branche und zahlreichen eigenen Erfahrungen in der Welt des Ruhms wagt Jochen Horst es dieses Jahr sich, als Autor zu beweisen. Er veröffentlicht ein Buch mit dem Titel: „Wie habe ich eine Affäre? Tarnung, Täuschung und Leitfaden zur diskreten Indiskretion“. Darin schildert er, was zwischen dem ganzen Glanz und Glamour vor sich geht. Wie sich Kolleginnen und Kollegen in Eskapaden verlieren und wie Beziehungen privat nicht immer so glanzvoll laufen, obwohl es in der Öffentlichkeit so vermittelt wird.

Privatleben und Ehe von „Promi Big Brother“-Kandidat Jochen Horst

Durch das Leben und eine Karriere unter der Beobachtung der Öffentlichkeit ist auch das Privatleben von Jochen Horst schon des Öfteren im Fokus der Presse gewesen. 1995 heiratete der Schauspieler seine Kollegin Anouschka Renzi. 2000 folgt dann die Trennung. Zwei Jahre später heiratet Horst dann erneut. Die Hochzeit zwischen ihm und Model Tina Ciamperla findet auf Mallorca statt. Bis heute sind die beiden verheiratet.

Wenn Sie mehr von Jochen Horst sehen wollen, schalten Sie einfach zur Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 ein. Dort werden der Schauspieler und 13 weitere „Promi Big Brother“ Kandidaten beweisen, ob sie es mit ihren Mitstreitern aufnehmen können.