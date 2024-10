Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2024: Die Teilnehmer in Staffel 12

Bei „Promi Big Brother“ handelt es sich um die VIP-Version des bekannten Reality-TV-Formats. Dabei zieht eine Gruppe von Prominenten für einen bestimmten Zeitraum in ein Haus, das rund um die Uhr und überall von Kameras überwacht wird. Während ihres Aufenthaltes in der Show haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen Kontakt zur Außenwelt. Früher war das Haus in zwei Bereiche unterteilt, einen sehr luxuriösen Bereich und einen spartanisch eingerichteten Bereich. Um den Wettkampfgedanken zu stärken, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren jeweiligen Platz in Challenges erspielen. Seit letztem Jahr gibt es jedoch eine Neuerung, statt des Hauses ziehen die Promis in verschiedene Container. Dort gibt es keinen Luxus und nur spartanische Einrichtung.

Jeden Tag gibt es dann für die Promis unterschiedliche Challenges, in denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Privilegien erspielen können. Zu diesen Privilegien zählt zum Beispiel, welche Art von Essen man gewinnt. In regelmäßigen Abständen nominieren die Promis außerdem andere Personen im Haus, die sich dann dem Urteil der Zuschauerinnen und Zuschauer stellen müssen. Das Publikum stimmt nämlich darüber ab, wer im Container bleiben darf und wer seine Koffer packen muss.

Auch in der 12. Staffel übernehmen Marlene Lufen und Jochen Schropp die Moderation der Sendetermine von „Promi Big Brother“. Im Anschluss an die Sendung läuft wie gewohnt „Promi Big Brother - Die Late Night Show“, die dem Publikum weitere Einblicke in das Geschehen gewährt. Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden dieses Jahr bei Promi Big Brother zu sehen sein? Wir stellen Ihnen die Promis vor.

„Promi Big Brother“ 2024: Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick

Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten von Promi BB 2024, bevor sie weiter unten jeweils genauer vorgestellt werden:

Alida Kurras

Bea Peters

Cecilia Asoro

Daniel Lopes

Elena Miras

Jochen Horst

Leyla Lahouar

Matze Höhn

Max Kruse

Mike Heiter

Mimi Fiedler

Sarah Wagner

Sinan Movez

Verena Kerth

„Promi Big Brother“ 2024: Teilnehmer in Staffel 12 vorgestellt

Die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel wurden bekannt gegeben. Diese Promis sind ins Big Brother Haus eingezogen.

Mike Heiter (32), Reality-Star

Icon Vergrößern Mike Heiter Foto: Sat.1 / Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Mike Heiter Foto: Sat.1 / Benedikt Müller

Bekannt ist Mike Heiter durch seine Teilnahme an zahlreichen Reality-TV Formaten wie „Love Island“ oder „Das Sommerhaus der Stars“. Neben seiner TV-Karriere ist der 32-jährige Influencer. Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt er Einblicke in sein Leben und gibt seinen Followern Fitnesstipps. Zu Promi Big Brother sagt er Sat.1 gegenüber, dass er die Show schon seit Staffel eins verfolgt hat und sofort wusste, dass er dort auch eines Tages teilnehmen wird. Er möchte seine Zeit dort genießen und sagt seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern: „Für mich wird’s heiter, für euch eher wolkig!“

Mimi Fiedler (48), Schauspielerin

Icon Vergrößern Mimi Fiedler Foto: Sat.1 / Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Mimi Fiedler Foto: Sat.1 / Benedikt Müller

Mimi ist schon in verschiedenen TV-Produktionen aufgetreten. Vor allem durch ihre Rolle als Kriminaltechnikerin in der Serie „Tatort“ ist sie bekannt geworden. Neben der Show hatte sie verschiedene Auftritte bei Serien wie „Rote Rosen“ oder „Alarm für Cobra 11“. Außerdem nahm sie bereits an der Sendung „Let‘s Dance“ teil. Im Interview mit Sat.1 sagt sie, dass die letzten Monate sehr stressig für sie waren, weshalb sie „Promi Big Brother“ zur Erholung und zum Spaß haben nutzen will. Außerdem will sie mehr über die Schicksale ihrer Mitbewohnerinnen und Mitbewohner erfahren und warum sie gerade dort sind, wo sie sind.

Max Kruse (36), Ex-Profifußballer

Icon Vergrößern Max Kruse Foto: Sat.1 / Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Max Kruse Foto: Sat.1 / Benedikt Müller

Der 36-Jährige hat eine lange Fußballkarriere hinter sich. Meist in der Position des Stürmers war er in der Bundesliga schon bei Vereinen wie dem SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, dem VfL Wolfsburg und zuletzt beim 1. FC Union Berlin aktiv. Aktuell lässt er es in der Kreisliga beim BSV Al-Dersimspor ruhiger angehen. Neben seiner Vereinskarriere absolvierte Max auch schon Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. „Promi Big Brother“ ist das erste Reality-TV-Format, an dem der Fußballer teilnimmt. Er sagt zu Sat.1, dass seine Frau Dilara letztes Jahr teilgenommen hat und er sich dort schon diverse Tipps holen konnte. Bei der Show möchte er einfach Spaß haben.

Daniel Lopes (47), Sänger

Icon Vergrößern Daniel Lopes Foto: Joyn/Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Daniel Lopes Foto: Joyn/Benedikt Müller

Das Leben von Daniel Lopes zeichnet sich durch Höhen und Tiefen aus. Vom 7. Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“ bis zu einem Insolvenzverfahren war alles dabei. Eine Konstante war dabei für den dreifachen Vater immer die Musik – noch immer veröffentlicht er regelmäßig neue Songs. Nun versucht der Sänger sein Glück bei „Promi Big Brother“. Daniel Lopes möchte alles daran setzen, um als Sieger den Container zu verlassen. „Ich werde kämpfen, mit Herz und Verstand – aber immer fair“, äußerte sich der 47-Jährige.

Verena Kerth (43), Moderatorin

Icon Vergrößern Verena Kerth Foto: Joyn/Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Verena Kerth Foto: Joyn/Benedikt Müller

Verena Kerth ist 43, Model und Radiomoderatorin. Vielen dürfte die Blondine auch deshalb bekannt vorkommen, da sie mit Bayern-Legende Oliver Kahn zusammen war. Die Beziehung ging allerdings 2008 zu Ende. Nicht nur der Torwart Oliver Kahn stand einst an der Seite der 43-Jährigen, Verena Kerth war ebenfalls mit Marc Terenzi zusammen. Die Wohnsituation im Container sollte laut der Moderatorin kein Problem für sie darstellen - außergewöhnliche Wohnsituationen hatte sie wohl schon öfter.

Jochen Horst (63), Schauspieler

Icon Vergrößern Jochen Horst ist verheiratet und hat zwei Kinder. Foto: Joyn/Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Jochen Horst ist verheiratet und hat zwei Kinder. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Jochen ist ausgebildeter TV- und Theater-Schauspieler. In der Rolle von Sascha Graf von Guldenburg in der Fernsehserie „Das Erbe der Guldenburgs“ wurde er in den Jahren 1987 bis 1990 deutschlandweit bekannt. Er geht in das „Promi Big Brother“-Haus, um seine Komfortzone zu verlassen. Er will zeigen, dass er nicht nur Künstler ist, sondern auch zahlreiche weitere Facetten hat. Horst war mit Anouschka Renzi verheiratet und heiratete 2002 Model Tina Ciamperla. Er ist Vater von zwei Kindern.

Sinan Movez (19), TikTok-Star

Icon Vergrößern Sinan erreicht auf Tik Tok über 2,6 Millionen Menschen. Foto: Joyn/Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Sinan erreicht auf Tik Tok über 2,6 Millionen Menschen. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Sinan ist gerade einmal 19 Jahre alt und deutscher TikToker, Tänzer und Influencer. Ursprünglich stammt er aus Karlsruhe und hatte im Jahr 2022 seinen Durchbruch auf Tik Tok. Außerhalb der sozialen Medien ist er für sein stylisches Aussehen und seine Fitnessbegeisterung bekannt. Im Haus will er „einfach Spaß haben“ und spannende neue Menschen kennenlernen.

Cecilia Asoro (28), Reality-Ikone und Model

Icon Vergrößern Sie selbst würde sich als ehrgeizig, lustig und laut bezeichnen. Foto: Joyn/Benedikt Müller Icon Schließen Schließen Sie selbst würde sich als ehrgeizig, lustig und laut bezeichnen. Foto: Joyn/Benedikt Müller

Cecilia startete 2015 ihre TV-Karriere bei „Germany‘s Next Topmodel“. Danach sah man sie außerdem bei „Take me out“, „Der Bachelor“, „Are You The One“ oder „Kampf der Realitystars“. Trotz TV-Erfahrung ist „Big Brother“ eine neue Erfahrung für sie: „Promi Big Brother ist rund um die Uhr live. So können die Leute die absolute Wahrheit ohne Schnitt erleben und sich so ein eigenes Bild machen.“

Sarah Wagner (28), Wildcard-Gewinnerin und Social-Media-Akteurin

Icon Vergrößern Erkennen Sie Sarah Wagner? Foto: SAT.1/Nadine Rupp Icon Schließen Schließen Erkennen Sie Sarah Wagner? Foto: SAT.1/Nadine Rupp

Sarah Wagner, Teil des TikTok-Duos „Laberrhabarber“, postet gemeinsam mit ihrem Partner Comedy- und Reise-Inhalte. Während der Corona-Pandemie gewannen ihre Videos an Popularität, sodass beide ihre Berufe aufgaben, um sich voll auf TikTok zu konzentrieren. Ihre Auswanderung nach Mallorca wurde 2021 von „Goodbye Deutschland“ begleitet. Inzwischen leben sie wieder in Deutschland und haben über eine Million Follower.

Alida Kurras (47), Moderatorin und „Big Brother“-Legende

Icon Vergrößern Alida Kurras Foto: Joyn/Marc Rehbeck Icon Schließen Schließen Alida Kurras Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Alida Kurras, bekannt aus der zweiten Staffel von „Big Brother“ 2000, verbrachte 106 Tage im Container und gewann die Show. Seitdem arbeitet sie als TV-Moderatorin, unter anderem bei 9Live und Channel21. 2018 bekam sie mit ihrem Partner eine Tochter. Nun kehrt sie erneut ins „Big Brother“-Haus zurück.

Matze Höhn (28), Reality-Darsteller und Content Creator

Icon Vergrößern Matthias Höhn Foto: Joyn/Marc Rehbeck Icon Schließen Schließen Matthias Höhn Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Matze Höhn wurde 2017 durch seine Rolle als Pascal in „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt. Am Set verliebte er sich in Kollegin Jenefer Riili, mit der er von 2018 bis 2020 zusammen war und einen Sohn hat. Nach der Trennung nahm das Ex-Paar an „Prominent getrennt“ teil. Heute ist der 28-Jährige wieder glücklich vergeben und heiratete im Juni 2024, was er auch auf Social Media teilt.

Bea Peters (42), Promi-Reporterin

Icon Vergrößern Bea Peters Foto: Joyn/Marc Rehbeck Icon Schließen Schließen Bea Peters Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Bea Peters erlangte in den 2000ern als Promi-Reporterin Bekanntheit und machte sowohl vor als auch hinter der Kamera Schlagzeilen. 2002 trat sie in der RTL-Show „Der Schwächste fliegt“ auf und wurde dafür bei „TV total“ mit dem „Raab der Woche“ geehrt. Als Chefreporterin der Bild interviewte sie Hollywood-Größen und war bestens in der Welt der Stars vernetzt. Heute hat sie dem Journalismus den Rücken gekehrt und genießt ein glamouröses Jetset-Leben.

Leyla Lahouar (28), Reality-Star und Influencerin

Icon Vergrößern Leyla Lahouar Foto: Joyn/Marc Rehbeck Icon Schließen Schließen Leyla Lahouar Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Leyla Lahouar darf sich seit 2022 als eine Person des öffentlichen Lebens bezeichnen. Damals nahm die Frankfurterin mit tunesischen Wurzeln an dem Reality-TV-Format „Ex on the Beach“ teil. Es folgten weitere TV-Auftritte, darunter bei „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“ (2023) und „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ (2024). Im Dschungel lernte sie ihren jetzigen Partner Mike Heiter kennen und lieben. Die beiden sind zwar ein Paar, doch bei „Promi Big Brother“ treten sie als Konkurrenten gegeneinander an.

Elena Miras (32), Reality-Ikone

Icon Vergrößern Elena Miras Foto: Joyn/Marc Rehbeck Icon Schließen Schließen Elena Miras Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Elena Miras ist schon lange eine feste Größe im deutschen Reality-TV. Erstmals erlangte sie durch ihren Sieg bei „Love Island“ im Jahr 2017 größere Bekanntheit. Dort traf sie auf Mike Heiter, mit dem sie anschließend einige Jahre lang eine Beziehung führte. Die beiden haben auch eine gemeinsame Tochter. Im September 2020 gaben Elena und Mike schließlich ihre Trennung bekannt. Die Schweizerin nahm bereits an zahlreichen TV-Produktionen teil und ist dementsprechend erfahren. Elena wuchs in der Nähe von Zürich auf und hat spanische Wurzeln.