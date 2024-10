„Promi Big Brother“ 2024: Leyla Lahouar im Porträt - Wer ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin?

Täglich hat Sat.1 neue Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 im Programm. Die Folgen werden wie in den letzten Jahren bei dem Privatsender übertragen. Das Konzept ist schnell erklärt: Mehr oder weniger bekannte Promis ziehen für zwei Wochen in einen Container. Dort steht eine 24-Stunden-Überwachung auf der Tagesordnung. Neben täglichen Streitereien mit anderen Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2024, müssen Spiele und Herausforderungen gemeistert werden. Die Teilnehmer können einander auf eine Exit-Liste schreiben. Am Ende entscheiden aber die Zuschauer über den Verbleib der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Eine Kandidatin in diesem Jahr ist Leyla Lahouar, die bereits aus anderen TV-Formaten bekannt ist. Was Sie sonst noch über die Kandidatin wissen müssen, erfahren Sie in diesem Artikel.

„Promi Big Brother“ 2024: Wer ist Leyla Lahouar?

Mit einer kulturellen Mischung aus deutschen und arabischen Wurzeln ist Leyla Lahouar im Herzen eine stolze Wahl-Frankfurterin. Nach der Schulzeit arbeitet sie zunächst als Integrationshelferin an einer Grundschule. Leyla Lahouar nimmt ihre knapp über 850.000 TikTok-Follower regelmäßig digital in ihren Alltag mit. Als Influencerin gewährt sie Einblicke in verschiedene Bereiche ihres Lebens, angefangen von Wifey-Material bis hin zu nützlichen Kochtipps.

Leyla Lahouar bei „Promi Big Brother“ 2024: Sie ist ehemalige "Bachelor"-Kandidatin

Erstmals bekannt wurde Leyla Lahouar im Jahr 2022 durch ihre Teilnahme an der Show "Ex on the Beach", bei der nicht nur ihre Beziehung zu Influencer "Teezy", sondern auch ein temperamentvoller Ausraster für Aufsehen sorgte. Als ihr Ex-Partner Teezy sich in der Show gegen sie entschied, schlug sie auf ihn ein. Im Nachhinein tat der 28-Jährigen ihr Verhalten leid, wie sie in einem Promiflash-Interview zugab. "Gewalt ist und wird nie eine Lösung sein", sagte sie.

Anschließend nahm Leyla an der 2023 ausgestrahlten Staffel von "Der Bachelor" teil. Dort eroberte sie die Herzen des Publikums mit ihren oft humorvollen und direkten Kommentaren. Doch beim damaligen Bachelor David Jackson konnte sie nicht punkten und blieb unter dem Radar. Am Ende reichte es nicht für die begehrte letzte Rose, sondern nur für den siebten Platz. Bei "Bachelor in Paradise" sorgte Leyla erneut für reichlich Gesprächsstoff. Dabei setzt sie sich nicht nur gegen Slutshaming ein, sondern engagierte sich gleichzeitig für Girls-Support. Auch diese Show verließ Leyla am Ende als Single.

„Promi Big Brother“ 2024: Leyla Lahouar ist in einer Beziehung

Leyla Lahour ist in einer Beziehung - und das mit niemand geringerem als „Promi Big Brother“-Kandidat Mike Heiter. Aus einem Flirt im „Dschungelcamp“ hat sich eine ernsthafte Beziehung entwickelt. Nun sind die beiden als erstes Paar im Container dabei.

Alter und Steckbrief zur "Promi Big Brother"-Kandidatin Leyla Lahouar

Hier sind nochmal die wichtigsten Fakten über die Kandidatin von „Promi Big Brother“ 2024, inklusive Instagram-Account, als Steckbief von Sat.1 im Überblick:

Name : Leyla Lahouar

Geburtstag : 14. Mai 1996

Alter : 28 Jahre

Sternzeichen : Stier

Geburtsort : Bad Homburg

Wohnort : Frankfurt

Beruf : Influencerin und Reality-Star

Beziehungsstatus : vergeben

Instagram : leylalahouar