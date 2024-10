"Promi Big Brother" 2024: Matze Höhn wollte Profi-Fußballer werden

Neue Runde, neues Glück. Die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 stehen fest und zwei Wochen lang übernimmt Sat.1 täglich die Übertragung der Realityshow. 14 Promis ziehen in den Container und sind rund um die Uhr der Überwachung durch den „großen Bruder“ ausgesetzt. Die Kandidaten kommen an ihre Grenzen - Streitereien inklusive. Die Ausnahmesituation nehmen die Teilnehmer gerne in Kauf, denn am Ende wartet für den Sieger ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Vorher müssen aber verschiedene Herausforderungen gemeistert werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben die Möglichkeit, sich gegenseitig auf die „Exit-Liste“ zu schreiben. Wer am Ende im Container bleiben darf und wer die Heimreise antreten muss, entscheiden allerdings die Zuschauer.

Matze Höhn versucht 2024 sein Glück bei „Promi Big Brother“. Wir stellen Ihnen den ehemaligen „Berlin Tag und Nacht“-Darsteller, der einst eine Fußballkarriere anstrebte, im Porträt vor. Die wichtigsten Details haben wir für Sie zusammengetragen.

„Promi Big Brother“: Das ist der Steckbrief von Matze Höhn

Um Matze Höhn besser kennenzulernen, haben wir einen Steckbrief des „Promi Big Brother“-Kandidaten von Sat.1 für Sie:

Name: Matze Höhn

Beruf: Reality-Darsteller und Content Creator

Geburtstag: 15. Februar 1996

Alter: 28 Jahre

Sternzeichen: Wassermann

Beziehungsstand: verheiratet

„Promi Big Brother“: Matze Höhn wollte Fußballer werden

Nach der Jugendphase streben die talentiertesten Fußballer den Absprung zu den Profis an. Für viele ist es ein Traum in der Bundesliga oder gar in der Champions League zu spielen. Nur ein Bruchteil der Fußballer schafft allerdings den Schritt in die A-Mannschaften der Vereine. Matze Höhn verfolgte in der Jugend auch den Traum, Profifußballer zu werden. Da er sich eine Verletzung am Kreuzband zuzog, musste der Traum vom Profifußballer allerdings platzen.

„Promi Big Brother“ 2024: Matze Höhn bei „Berlin Tag und Nacht“

Nachdem aus der Fußballer-Karriere nichts wurde, orientierte sich Matze Höhn in Richtung Fernsehen. Im Jahr 2017 nahm er eine Rolle bei der RTL-2-Soap „Berlin Tag und Nacht“ an. Er verkörperte zwei Jahre lang die Rolle „Pascal“. In der Serie wurde Pascal von seiner Freundin Kim betrogen, weshalb er Berlin verließ. 2019 kehrte Matze Höhn somit der Sendung den Rücken. Allerdings verliebte er sich während den Dreharbeiten in eine Kollegin. Aus der Beziehung mit Schauspielkollegin Jenefer Riili ging sein Sohn Milan hervor, der 2018 geboren wurde. Die beiden Eltern sind heute allerdings nicht mehr zusammen.

Matze Höhn privat: Das ist die Familie des „Promi Big Brother“-Kandidaten

Der „Promi Big Brother“-Kandidat Matze Höhn ist nicht nur Vater eines Sohnes, er ist mittlerweile auch verheiratet. Wie Sat.1 berichtet, ging die Beziehung mit Jenefer Riili nach zwei Jahren zu Ende. Beide nahmen im Nachgang noch an der RTL-Show „Prominent getrennt“ teil. Für einen Sieg hat es nicht gereicht, eine Freundschaft blieb trotzdem. Neues Liebesglück ließ jedoch nicht lange auf sich warten - 2023 lernt Matze Höhn seine heutige Ehefrau Lejla kennen. Für das Reality-Experiment „Promi Big Brother“ 2024 ist er nun aber eine Weile von seiner Frau getrennt.

