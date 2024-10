Mike Heiter sagt vor „Promi Big Brother“ 2024: „Für mich wird‘s heiter, für euch eher wolkig“

Die Sendetermine der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“ starteten am 7. Oktober 2024. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen 24 Stunden am Tag unter der Beobachtung von zahllosen Kameras. 14 Stars und Sternchen der deutschen Medienlandschaft ziehen zusammen in den Container und müssen es Tag und Nacht miteinander aushalten, während die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen sie im Auge behalten. Herausforderungen, Drama und Streitigkeiten sind also vorprogrammiert. Doch die Person, die am längsten durchhält, erwartet ein Licht am Ende des Tunnels: 100.000 Euro Preisgeld.

Dieses Jahr mit von der Partie ist unter anderem Mike Heiter. Wir stellen Ihnen hier den Reality-TV-Star im Porträt vor.

Mike Heiter bei „Promi Big Brother“ 2024: Zahlen und Fakten im Steckbrief

Mike Heiter wird 1992 in Essen geboren. Zunächst lernt er den Beruf Kfz-Mechatroniker, wird aber 2017 durch seine Teilnahme am TV-Format „Love Island“ bekannt. Dort lernt er Elena Miras kennen, mit der er 2018 eine Tochter bekommt. 2020 trennt sich das Paar jedoch. Für Mike Heiter folgen zahlreiche weitere Reality-TV-Formate, ein paar Abstecher ins Musikbusiness und eine eigene Modemarke.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos über Mike Heiter im Steckbrief:

Name: Mike Heiter

Geburtstag: 13. Mai 1992

Geburtsort: Essen

Sternzeichen: Stier

Beruf: gelernter Kfz-Mechatroniker

Beziehungsstatus: in einer Beziehung mit Leyla Lahouar

Instagram: @mikeheiter

„Promi Big Brother“ Teilnehmer Mike Heiter ist Reality-TV-Star

Der gelernte Kfz-Mechatroniker ist durch seine vielen Auftritte im Fernsehen bekannt geworden. 2017 macht „Love Island“ den Auftakt und stellt den Startpunkt seiner Reality-TV-Karriere dar. Bei „Love Island“ lernt er Elena Miras kennen, mit der er 2018 eine Tochter bekommt. Im Jahr darauf nehmen die beiden zusammen beim „Sommerhaus der Stars“ teil und gewinnen den Titel „DAS Promipaar 2019“. 2020 trennen sich Heiter und Miras jedoch. Nun folgen Formate wie „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ oder „Are You The One? Realitystars in Love“. Bis Mike Heiter in diesem Jahr schließlich beim Dschungelcamp teilnimmt, wo er seine aktuelle Freundin Layla Lahouar kennenlernt. Nach dem Camp heißt es nun Container, wo nicht nur seine aktuelle Freundin Layla teilnimmt, sondern auch seine Ex Elena Miras.

Reality-TV-Star Mike Heiter als Influencer

Durch seine zahlreichen Auftritte im TV zog Mike Heiter seither viel Aufmerksamkeit auf sich. Dies nutzt der 32-Jährige und startet damit seine Influencer-Karriere. Auf Instagram hat er bereits über 850.000 Follower, mit denen er seinen Alltag, Fitness-Content und sein Familienleben teilt. Sein Profil nutzt er auch für Werbung und Kooperationen im Bereich Fitness, Lifestyle und Mode.

„Promi Big Brother“ Kandidat Mike Heiter macht auch Musik

Neben seiner TV-Persönlichkeit und dem Leben als Influencer schnupperte Mike Heiter auch schon ins Musikgeschäft. Schon 2018 veröffentlicht er mit dem Rapper Manuellsen den Song „Eine Insel“. 2020 folgt dann das Lied „Anker“ mit Elena Miras. Weitere zwei Jahre später veröffentlicht er den Song „Belaire“ zusammen mit Laura Morante.

Mike Heiter neben Reality-TV in der Modewelt

Neben dem Fernsehen, Instagram und der Musik wagte Mike Heiter auch den Versuch, in der Modewelt Fuß zu fassen. Er gründete 2022 die Luxus-Modemarke Luxager. Das Besondere an der Kleidung soll es sein, dass in jedem Teil echtes Gold verarbeitet ist. Ein Team und er selbst entwerfen die Kleidung und für das eine oder andere Shooting war er auch schon Model.

Wenn Sie mehr von Mike Heiter sehen wollen, schalten Sie einfach zur Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 ein. Dort werden der Reality-TV-Star und elf weitere „Promi Big Brother“ Kandidaten beweisen, ob sie unter ständiger Beobachtung Stand halten können.