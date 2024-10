„Promi Big Brother“ 2024: Mike Heiter schwärmt von Leyla Lahouar - aber beiden droht Ärger

Am 7. Oktober 2024 läuft bei Sat.1 die erste Folge der neuen Staffel „Promi Big Brother“. Zu den Promi-BB-Kandidaten gehören unter anderem die Schauspielerin und Autorin Mimi Fiedler, der Fußballer Max Kruse und die Moderatorin Verena Kerth. 2024 ziehen insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Container und treten in Tagesaufgaben, Matches und Challenges gegeneinander an. Aber in dieser Staffel gibt es eine Besonderheit: Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung zieht mit Mike Heiter und Leyla Lahouar ein Paar in den Container ein. Und nicht nur das: Auch Heiters Ex Elena Miras wird dort sein. Welche gemeinsame Geschichte Miras und Heiter haben und wer seine neue Freundin ist, erfahren Sie hier.

Wer sind Mike Heiter und Leyla Lahouar?

Mike Heiter ist bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte der KfZ-Mechaniker 2017 bei der Datingshow „Love Island“. Es folgten Formate wie „Das Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Reality Stars“, „Are You The One?“ und „Die große Dschungel Show.“ In Vorbereitung auf „Promi Big Brother“ sagte der 32-Jährige zu Sat1: „Ich will einfach eine geile Zeit haben und es genießen. An meine Mitbewohner: Für mich wird‘s heiter, für euch eher wolkig!“

Heiter scheint es im Moment auch zwischen ihm und seiner Freundin Leyla Lahouar zu laufen. Die beiden lernten sich beim Dreh des „Dschungelcamp“ 2024 kennen, heißt es bei Sat1. Lahouar ist Influencerin und hat bereits an TV-Dating-Formaten wie „Der Bachelor“ und „Ex On The Beach“ teilgenommen. Vorher hat die heute 28-Jährige als Integrationshelferin an Schulen gearbeitet. Ihr Motto für „Promi Big Brother“ 2024: „Natürlich will ich gewinnen. 100.000 Euro - schmeckt auch gut. Kann man mal machen!“

Im Container schwärmt Mike Heiter von seiner Freundin. Vor der Ausstrahlung veröffentlichte Sat.1 schon ein Zitat von ihm: „Ich werde für immer mit ihr zusammenbleiben. Ja, Hunderprozent.“

Wer ist Elena Miras?

Elena Miras ist Influencerin und inzwischen Reality-Star, seit sie in einigen Sendungen zu sehen war. Die 32-Jährige startete ihre TV-Karriere wie Mike Heiter 2017 bei „Love Island“. Auch wenn die beiden die Sendung damals nicht zusammen verlassen haben, lernten sie sich dort kennen und kamen später zusammen. Zwei Jahre danach kam ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt, schreibt Sat.1 auf seiner Website. 2019 gingen die beiden zusammen ins „Sommerhaus der Stars“ und gewannen. Wieder ein Jahr später kam es zur Trennung. Miras baute danach ihre eigene Karriere weiter aus und nahm an Formaten wie „Promis unter Palmen“ und „Kampf der Realitystars“ teil.

Was passiert, wenn Heiter und seine Ex-Partnerin Miras im „Big Brother“-Container vor Kameras aufeinandertreffen, ist noch unklar. Sat.1 schreibt: „Es wird das erste Mal seit Langem sein, dass die Eltern von Aylen öffentlich aufeinandertreffen - unter ständiger Beobachtung durch den großen Bruder und die 24/7-Livestream-Zuschauer:innen. Wie wird die Schweizerin reagieren?“

Miras selbst kommentiert zum potenziellen Streit gegenüber Sat1: „Ich bin hier, um zu gewinnen! Kein Drama, keine Spielchen - nur Fokus auf den Sieg. Macht euch bereit, denn ich werde alles geben.“ Mike Heiters neue Partnerin Lahouar sagte zu Sat1: „Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil man ja in einer krassen Extremsituation ist.“

