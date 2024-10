„Promi Big Brother“ 2024: Mimi Fiedler ist Schauspielerin und Autorin

Bei „Promi Big Brother“ 2024 stellt sich auch Mimi Fiedler der Dauerbeobachtung. Insgesamt 14 Prominente aus Deutschland ziehen in den Container, um die anstehenden Spiele und Herausforderungen zu meistern - Streitigkeiten zwischen den Kandidaten inklusive. Diese können sich gegenseitig auf die „Exit-Liste“ setzen, schlussendlich entscheiden aber die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer weiter kommt. Am Ende wartet ein Preisgeld von 100.000 Euro - ein Grund, warum die Teilnehmer die 24-Stunden-Beobachtung in Kauf nehmen. Am 7. Oktober 2024 starteten die Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024.

Die Schauspielerin und Autorin Mimi Fiedler möchten wir Ihnen in diesem Artikel näher vorstellen. Zunächst gibt es einen Steckbrief, bevor wir ihre Schauspielkarriere näher beleuchten.

Mimi Fiedler bei „Promi Big Brother“ 2024: Das ist ihr Steckbrief

Mimi Fiedler ist eine deutsche Schauspielerin und Autorin, die am 11. September 1975 in Split (heutiges Kroatien) geboren wurde. Ihr bürgerlicher Name lautet Miranda Čondić-Kadmenović. Im Alter von zwei Jahren kam sie nach Deutschland. Ihre Eltern waren Gastarbeiter aus Kroatien. Aufgewachsen ist Mimi Fiedler in Hessen. Für einen ersten Überblick haben wir einen Steckbrief von Sat.1 für Sie:

Name: Mimi Fiedler

Geburtstag: 11. September 1975

Geburtsort: Split (Kroatien)

Sternzeichen: Jungfrau

Beruf: Schauspielerin, Autorin

Beziehungsstatus: Single

Schauspielerin Mimi Fiedler bei „Promi Big Brother“ 2024

In Deutschland erlangte Mimi Fiedler die allgemeine Hochschulreife und ging anschließend ans Theater. Im Frankfurter Schauspielhaus verkörperte sie die Maria von „West Side Story“. Ihr Filmdebüt gab Fiedler 1998 in „Zita – Geschichten über Todsünden“, für die ganz große Bekanntheit reichte es zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Den Durchbruch brachte die Rolle der Tatort-Ermittlerin Nika Banovic, die sie noch bis 2018 spielte. An diesen Produktionen war Mimi Fiedler unter anderem als Schauspielerin beteiligt:

West Side Story

Zita – Geschichten über Todsünden

Tatort

Der letzte Bulle

Notruf Hafenkante

Die Rosenheim Cops

„Promi Big Brother“ 2024: Mimi Fiedler ist auch Autorin

Neben der Schauspielkarriere ist Mimi Fiedler außerdem als Autorin aktiv. In ihrer Biographie „Trinkerbelle: Mein Leben im Rausch“ (2023) machte die Brünette auf ihre ehemalige Alkoholsucht aufmerksam. Die Abhängigkeit, die sie 30 Jahre lang begleitete, machte Mimi Fiedler 2020 öffentlich. Seit 2018 ist die Schauspielerin trocken. Die Biographie ist nicht das einzige Schriftwerk von Mimi Fiedler. Weiterhin veröffentlichte sie „Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten: Für ein Happy End ist es nie zu spät“ (2020) und „Sie dürfen den Frosch jetzt küssen“ (2021).

Mimi Fiedler bei „Promi Big Brother“ 2024: Ihr Instagram-Profil

Viele Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2024 sind auf Social Media Kanälen vertreten - darunter auch Mimi Fiedler. Auf Instagram folgen ihr über 100.000 Menschen, die sie mit Ausschnitten aus ihrem Leben versorgt. Auf Mimis Fiedler Instagram-Profil veröffentlichte sie bereits über 200 Beiträge.

Mimi Fiedler im „Promi Big Brother“-Interview 2024

Im Interview mit Sat.1 sagte Mimi Fiedler, dass für sie bei „Promi Big Brother“ 2024 der Spaß im Fokus stehe. Sie freue sich vor allem auf die Gespräche mit den anderen Teilnehmern: „Am allermeisten freue mich auf die Gespräche mit den anderen im Haus, auf deren Schicksale, ihre Lebenswege und warum sie da sind, wo sie sind.“

So läuft die Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024

Bei der Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 gibt es nichts Neues. Wie üblich sind die Folgen bei Sat.1 zu sehen. Zwei Wochen wird es neue Folgen aus dem Container geben. Montags und dienstags erscheinen die Episoden zur Prime-Time um 20.15 Uhr, von Mittwoch bis Sonntag erst um 22.30 Uhr. Wer lieber online schauen möchte, hat auch die Möglichkeit. Dazu legen wir Ihnen das Streaming-Angebot von Joyn ans Herz.