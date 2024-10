„Promi Big Brother“ 2024: Sinan Movez im Porträt - der Tänzer ist äußerst erfolgreich auf TikTok

Am 7. Oktober 2024 startet die 12. Staffel von „Promi Big Brother“ auf Sat.1. Das Spektakel als solches begann allerdings schon zwei Tage früher - als 24-Stunden-Livestream bei Joyn. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört auch Sinan Movez. Mit 19 Jahren ist er der jüngste Bewohner im Container. Bei uns erfahren Sie (fast) alles über den populären TikToker, der seine Fans auch auf Instagram regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben lässt. Ob er aktuell in einer Beziehung lebt, ist allerdings unklar.

„Promi Big Brother“ 2024: Sinan Movez ist begeisterter Tänzer

Hier schon mal vorab der Steckbrief von Sinan Movez:

Name: Sinan aka Sinan Movez

Beruf: Influencer und Tänzer

Geburtstag: 21. Januar 2005

Sternzeichen: Wassermann

Haarfarbe: braun

Augenfarbe: braun

Instagram: @sinanmovez

TikTok: @sinanmovez

Sinan Movez ist ein 19-jähriger Influencer aus der badischen Metropole Karlsruhe. Er entdeckte schon in jungen Jahren seine Begeisterung fürs Tanzen und holte sich gemeinsam mit seinem Team sogar den Titel der Süddeutschen Meisterschaft. 2022 erlangte er durch TikTok größere Bekanntheit und konnte mittlerweile über 2,6 Millionen Follower gewinnen. Seine Inhalte drehen sich vor allem um Tanzvideos, humorvolle Alltagsszenen und kreative POV-Sketche. Zudem ist er für seinen markanten Stil und seine Begeisterung für Fitness in der Social-Media-Welt bekannt. Zu seinen Inhalten gehören vor allem Tanz-Performances, POV-Sketche und Situationskomik. Außer für seine Social-Media-Aktivitäten ist Sinan Movez für sein stylisches Aussehen und seine Fitnessbegeisterung bekannt. Sinans Model-Selfies haben auch schon verschiedene Marken bei ihm vorstellig werden lassen, erfahren wir bei Sat.1. Sein eigenes Mode-Label „Movezstudio“ produziert Streetware. Über das Liebesleben von Sinan Movez gibt es keine belastbaren öffentlichen Infos.

Sinan Movez ist nicht zum Spaß bei „Promi Big Brother“ 2024, sondern um zu siegen.

Im Interview mit Sat.1 erklärte Sinan Movez, dass er mit viel Energie und Power in die neue Staffel von „Promi Big Brother“ gehe und diese mit den anderen teilen wolle. Sein Ziel sei es vor allem, neue und interessante Menschen kennenzulernen. Für das Haus wünsche er sich einen Platz im Luxusbereich, wobei er es als schlimm empfände, wenn es keinen Zugang zu Tageslicht gäbe. Gleichzeitig fände er es spannend, auch beide Bereiche zu erleben, um Abwechslung zu haben. Die größte Herausforderung stelle für ihn das enge Zusammenleben mit vielen Menschen dar. Besonders schwierig sei für ihn, erstmals auf sein Handy verzichten zu müssen. Dennoch sei er entschlossen und machte klar, dass er nicht zum Spaß da sei, sondern um zu gewinnen.

„Promi Big Brother“ 2024: Sinan Movez zieht in den Container - ohne Smartphone

„PBB“ 2024: Sinan Movez wird Mitglied der Container-WG. In der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ will er neben Kandidaten und Kandidatinnen wie zum Beispiel Mimi Fiedler, Mike Heiter, Max Kruse, Verena Kerth und Daniel Lopes das Publikum auf seine Seite ziehen. Wir sind gespannt, wie er sich während der Übertragung an den jeweiligen Sendeterminen zurechtfindet. Sinan Movez lebt nicht zuletzt davon, seine Follower mithilfe des smarten Handys an seinem Leben teilhaben zu lassen. Wie wird er offline klarkommen?