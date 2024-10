„Promi Big Brother“ 2024: Moderatorin Verena Kerth ist raus

Die Sendetermine der aktuellen Staffel „Promi Big Brother“ starteten am 7. Oktober 2024. Das Prinzip der Show dürfte vielen bekannt sein. Eine Gruppe von Promis zieht zusammen unter ein Dach, wo die wachenden Augen des „großen Bruders“ 24 Stunden am Tag auf sie gerichtet sind. Durch diese rund um die Uhr Beobachtung und das ständige Beieinandersein auf engstem Raum sind Drama und Streitereien vorprogrammiert. Die Tatsache, dass die Sendung in einem Container stattfindet, dürfte Eskalationen nur noch mehr anheizen. Doch eine große Motivation besteht wohl für alle. Der Gewinnerin oder dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Dieses Jahr mit von der Partie war unter anderem Verena Kerth, für die in Folge 8 Schluss war. Wir stellen Ihnen hier die Moderatorin im Porträt vor.

Verena Kerth bei „Promi Big Brother“ 2024: Das ist ihr Steckbrief

Am 18. Juli 1981 wurde Verena Kerth in München geboren. Nach der Schule startete sie 1998 eine Ausbildung zur Management-Assistentin. Neben der Ausbildung jobbte sie in München im bekannten Promi-Club „P1“. Dort lernte sie den Fußballtorwart Oliver Kahn kennen und kommt mit diesem zusammen. Diese Beziehung rückte Verena Kerth ins Rampenlicht und natürlich auch in die Schlagzeilen. Mit der Bekannthein kommen auch Angebote von TV-Formaten wie „Dancing on Ice“. 2008 trennen sie und Kahn sich. Für sie folgen weitere Moderationsjobs, Fernsehauftritte und Modeljobs.

Hier finden Sie alle wichtigen Infos über Verena Kerth im Steckbrief:

Name: Verena Kerth

Geburtstag: 18. Juli 1981

Geburtsort: München

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Moderatorin und Model

Beziehungsstatus: ledig

Instagram: @verenakerth

„Promi Big Brother“ 2024: Verena Kerth arbeitet als Moderatorin

Nach ihrer Ausbildung zur Management-Assistentin fängt Verena Kerth an als Moderatorin im Radio und Fernsehen zu arbeiten. Ab 2008 moderiert sie beim Radiosender „Energy München“ die „Energy Samstags Show“. Außerdem moederierte sie beim Sender Premiere „The Dome“ und „Pop of the Tops“. Danach folgen zahlreiche TV-Auftritte in Fernsehshows wie „Dancing on Ice“ oder „Das perfekte Promi-Dinner“. Seit 2015 ist sie als Moderatorin bei Sat.1 Gold tätig und moderiert vorwiegend Schlager-Sendungen.

Verena Kerth: Erste Bekanntheit erlangte sie als Spielerfreundin

Mittlerweile dürfte Verena Kerth es gewohnt sein, in der Öffentlichkeit zu stehen. Sprungbrett für ihre Karriere war unter anderem die Beziehung mit ihrem damaligen Freund Oliver Kahn. Wie bereits erwähnt, lernte sie diesen 2003 im Münchner P1 kennen. Für Kerth verlässt Oliver Kahn seine damals hochschwangere Frau. Die Beziehung der beiden hält bis 2008. Während der gemeinsamen Zeit gerät das Paar des Öfteren in die Schlagzeilen und Verena Kerth wird einer breiteren Masse bekannt.

„Promi Big Brother“ Kandidatin Verena Kerth ist auch Model

Spielerfreundin, Moderatorin, Reality-TV-Star und schließlich auch Model - Verena Kerth wagt zusätzlich eine Modelkarriere. Nach ihren öffentlichen Beziehungen und zahlreichen Auftritten im Fernsehen, lässt sich die mittlerweile 43-Jährige auch für Fotoshootings ablichten. Den Höhepunkt der Modelkarriere stellt wahrscheinlich ihr Playboy-Shooting im Jahr 2013 dar. Damals ließ sie sich für das Cover des deutschen Playboys fotografieren.

Wenn Sie mehr von Verena Kerth sehen wollen, schalten Sie einfach zur Übertragung von „Promi Big Brother“ 2024 ein. Dort werden die Moderatorin und 13 weitere „Promi Big Brother“ Kandidaten beweisen, ob sie der ständigen Beobachtung standhalten können.