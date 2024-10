„Promi Big Brother“ 2024: Warum mussten zwei Kandidaten gehen?

Seit 5. Oktober laufen die Kameras im Container auf Hochtouren: Die Dauerbeobachtung durch den „großen Bruder“ in der aktuellen Auflage von „Promi Big Brother“ sorgt beim Zuschauer wie auch bei den Kandidaten wieder für reichlich Spannung. Dabei geht es mit den Entscheidungen, wer sich von der Gruppe und damit von potenziellen 100.000 Euro verabschieden muss, nun erst so richtig los. Zur Halbzeit der Show gab es direkt eine Überraschung: Der Kandidatenpool um Ex-Fußballprofi Max Kruse, Urgestein Alida Kurras und Co. verringert sich gleich um zwei Teilnehmer.

Wer ist noch bei Big Brother dabei?

Am 5. Oktober ist der 24/7-Livestream von „Promi Big Brother“ 2024 gestartet. Nach nunmehr acht Tagen mussten die ersten Kandidaten ihre wenigen Habseligkeiten packen und gehen. Die illustre Runde sorgt bereits seit Beginn für Aufsehen bei ihren Fans. Man erinnere sich an den Zoff von Reality-Star Elena Miras und ihrem Ex Mike Heiter oder den Streit mit dem anderen Reality-Star Leyla Lahouar.

Mit Stand 15. Oktober sind noch in der Sat.1-Show dabei:

Elena Miras

Mimi Fiedler

Leyla Lahouar

Max Kruse

Mike Heiter

Daniel Lopes

Jochen Horst

Sinan Movez

Cecilia Asoro

Alida Kurras

Matze Höhn

Sarah Wagner

Übrigens: Wie wichtig die Teilnahme und natürlich der Sieg des Formats sind, hat ein ehemaliger Gewinner unter Beweis gestellt. Mit der Show im Rücken hat er einen Deal bei die „Höhle der Löwen“ ergattert.

Warum mussten zwei Kandidaten bei Promi Big Brother 2024 gehen?

So langsam stellte sich nach mehreren absolvierten Tagen die Frage in der Runde, für wen die Zeit im Container ein Ende nimmt. Denn nicht nur die Kilos von Max Kruse müssen seinen Vorstellungen nach im Laufe der Zeit gehen, sondern eben auch die Kandidaten. Einer nach dem anderen – normalerweise. Doch dieses Mal war alles etwas anders. Die Duelle im Container haben erste Spuren hinterlassen.

Als die berüchtigte verzerrte Off-Stimme anmoderierte, wer rausfliegt, war die Spannung zum Greifen. Erwischt hatte es als erstes Model Verena Kerth. Mit einem gequälten Lächeln nahm sie die Nachricht zunächst stoisch entgegen, wünschte den Verbleibenden „viel Spaß noch“ und bedanke sich überschwänglich für „die geile Zeit“.

Doch damit nicht genug. Wie Moderatorin Marlene Lufen bereits ankündigte, sollte es nicht bei einem einzigen Kandidaten bleiben, für den Schluss ist. Da zwischen Cecilia Asoro und Big Brother-Urgestein Alida Kurras Gleichstand herrschte, entschied sich Container-Chefin Asoro für die eigene Rettung.

Im anschließenden Entscheidungsspiel half es allerdings nichts. Dort schnitten Kurras und Promi-Reporterin Bea Peters als Team nicht gut ab, unterlagen gegen das Männerduo. Bei den Zuschauern beziehungsweise den Anrufern muss das Eindruck gemacht haben: Denn die wenigsten Anrufe erhielt Promi-Reporterin Peters, die sich an den Abgang von Verena Kerth anhängte und ebenfalls den Container verlassen musste.

Es geschieht ihr Recht, sagte Peters über sich selbst. Schließlich habe sie einfach am Anfang „das Spiel nicht geschnallt“ – ähnlich sei es ihr im Haus ergangen: Gerade der Einstieg sei alles andere als gelungen gewesen. Wenigstens, so schloss sie ab, könne so Alida im Container verbleiben.