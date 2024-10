„Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus? Dieser Kandidat musste gehen

In diesem Artikel erfahren Sie, welcher Kandidat gestern Abend rausgewählt wurde. Wenn Sie wissen möchten, wer die Sendung am Mittwoch verlassen musste, dann werden Sie hier fündig: Promi Big Brother: Wer musste am 16. Oktober das Haus verlassen?

Aktuell ist Staffel 12 von „Promi Big Brother“ in vollem Gange. Auch in den neuen Folgen bleibt das altbewährte Konzept des TV-Formats bestehen: Bekannte Reality-Stars ziehen gemeinsam in einen Container, stehen vierundzwanzig Stunden am Tag unter Dauerüberwachung, müssen sich mit Schlaf- und Nahrungsmangel sowie ihren teils ungeliebten Mitstreitern auseinandersetzen. Nach und nach werden die Teilnehmer rausgewählt, bis am Ende nur noch ein Promi übrigbleibt - der Sieger oder die Siegerin erhält eine Trophäe sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Den Sendeterminen von „Promi Big Brother“ 2024 entsprechend wurde gestern am 17. Oktober die elfte Folge der aktuellen Staffel ausgestrahlt. Dabei kam es zu einem weiteren Exit. Welcher Promi musste diesmal den Container verlassen? Was passierte sonst noch in Folge 11? Hier gibt es die wichtigsten Infos.

„Promi Big Brother“ 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 17. Oktober 2024?

In Folge 11 durfte Kandidat Jochen Horst im Späti einkaufen, entschied sich jedoch anstelle des Einkaufs für zwei Medaillen. Eine davon schützte ihn, die andere „schenkte“ er Leyla Lahouar – um sie zu nominieren. Damit war die Nominierungsphase aber noch nicht vorüber: „Big Brother“ ließ die Promis in der Arena offen nominieren. Nur Leyla, Mimi Fiedler, Jochen und Matze Höhn konnten nicht gewählt werden, da sie entweder bereits nominiert oder geschützt waren. Nach dem offenen Voting fanden sich außerdem Daniel Lopes, Elena Miras und Max Kruse auf der Nominierungsliste wieder.

Containerchef Mike Heiter durfte zwei Kandidaten für das nächste Spiel auswählen. Er entschied sich für Matze und Mimi, die sich sofort sportlich beweisen mussten, indem sie Basketbälle in die Körbe warfen. Danach bekamen die beiden Promis Quizfragen gestellt, wobei für jeden getroffenen Korb eine falsche Antwort eliminiert wurde. Schlussendlich konnte Matze das Spiel für sich entscheiden und erhielt einen Nominierungsschutz - Mimi hingegen zählte nun zu den Nominierten.

Insgesamt gab es zum Schluss fünf Nominierte, von denen einer die Segel streichen musste. Nach einer Abstimmungsphase stand das Ergebnis fest: Daniel erhielt die meisten Stimmen und musste den Container direkt verlassen. Der Sänger reagierte enttäuscht und erleichtert zugleich. „Dieses Zittern jeden Tag ist schon hart. Ich habe mich jeden Tag vor der Tür gesehen. Jeden Tag dieses Ungewisse, das ist nichts für mich“, kommentierte er seinen Exit.

„Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus?

Mittlerweile wurden schon einige Promis rausgewählt und sind somit nicht länger Teil der Container-WG. Neun Reality-Stars sind derzeit noch im Rennen, kämpfen nach wie vor um den Sieg und das Preisgeld. Hier eine Übersicht der bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Sinan Movez (raus in Folge 9)

Cecilia Asoro (raus in Folge 10)

Daniel Lopes (raus in Folge 11)

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2024 weiterhin dabei?

Diese Promis sind bei „Promi Big Brother“ 2024 weiterhin mit dabei:

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Elena Miras

Jochen Horst

Alida Kurras

Sarah Wagner

Matthias Höhn

Mimi Fiedler

Max Kruse

„Promi Big Brother“ 2024: Folge 11 von Staffel 12 als Wiederholung sehen

Ganze Folgen der Sendung stehen in der SAT.1-Mediathek sowie auf der sendereigenen Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung. Dort finden Sie übrigens auch der 24h-Live-Stream von „Promi Big Brother“. Die aktuellen Episoden können auf Joyn kostenlos gestreamt werden. Wer die Folgen aber in höherer Auflösung und ohne Werbung sehen möchte, muss sich dafür ein kostenpflichtiges Joyn+ Abo zulegen.

Wann läuft die nächste Folge von „Promi Big Brother“ 2024?

Folge 12 der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ läuft am 18. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die Übertragung der Sendung erfolgt wie immer über SAT.1 und Joyn.