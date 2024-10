"Promi Big Brother" 2024: Wer ist raus? Diese Kandidaten mussten gehen

Staffel 12 von „Promi Big Brother“ ist derzeit in vollem Gange. Das altbewährte Konzept der Sendung bleibt auch in den neuen Folgen unverändert: Bekannte Reality-Stars bewohnen gemeinsam einen Container, stehen vierundzwanzig Stunden am Tag unter Dauerüberwachung, leiden unter Schlaf- und Nahrungsmangel und müssen zudem auch noch miteinander klarkommen. Von Zeit zu Zeit stehen Exits auf dem Programm, bis am Ende nur noch ein Promi übrigbleibt - dem Sieger oder der Siegerin winken eine Trophäe sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Gemäß der Sendetermine von „Promi Big Brother“ 2024 lief gestern am 14. Oktober die achte Folge des TV-Formats. Dabei kam es zu den ersten beiden Exits der aktuellen Staffel. Welche beiden Promis mussten den Container verlassen? Was passierte sonst noch in Folge 8? Die wichtigsten Infos gibt es hier.

"Promi Big Brother" 2024 gestern: Wer ist rausgeflogen am 14. Oktober 2024?

Zu Beginn der achten Live-Show waren Matthias „Matze“ Höhn, Jochen Horst, Verena Kerth, Max Kruse, Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner und Leyla Lahouar für den ersten Exit nominiert. Max, Leyla und Sarah wurden schnell erlöst - alle drei hatten genug Votes von den Zuschauern erhalten und durften dementsprechend bleiben. Gleiches galt für Matze, der ebenfalls nicht länger zittern musste. Somit blieben nur noch Jochen und Verena übrig. Schlussendlich traf es Letztere - folgerichtig verließ Verena als erste Kandidatin den Container.

Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn direkt danach kündigte „Big Brother“ einen weiteren Exit an. Einzig Leyla und Sarah konnten sich entspannt zurücklehnen, da beide beim Zuschauer-Voting am besten abgeschnitten hatten und deshalb vor dem Auszug geschützt waren. Nach einem Spiel, bei dem es um das Budget für den Einkauf im Späti ging, wurden Mimi Fiedler, Max, Matze, Elena Miras, Jochen und Mike Heiter von der Exit-Liste gestrichen. Außerdem strich sich Containerchefin Cecilia Asoro selbst von der Liste.

Das Arenaspiel „Kandierte Früchtchen“ entschied letzten Endes über das Schicksal von Alida Kurras, Bea Peters, Sinan Movez und Daniel Lopes. Erstere wurde aus gesundheitlichen Gründen von Cecilia vertreten. Da das Duo um Sinan und Daniel das Spiel für sich entscheiden konnte, blieben Bea und Cecilia bzw. Alida übrig - die Zuschauer sorgten schließlich dafür, dass Bea als zweite Kandidatin des Abends aus der Sendung ausschied.

"Promi Big Brother“ 2024: Wer ist raus?

Bislang mussten erst zwei Promis den „Big Brother“-Container verlassen. Zwölf Reality-Stars kämpfen folglich weiterhin um den Sieg und das Preisgeld. Hier eine Übersicht der bereits ausgeschiedenen Kandidaten:

Verena Kerth (raus in Folge 8)

Bea Peters (raus in Folge 8)

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2024 weiterhin dabei?

Diese Promis sind bei „Promi Big Brother“ 2024 weiterhin im Rennen:

Mike Heiter

Leyla Lahouar

Elena Miras

Jochen Horst

Sinan Movez

Alida Kurras

Cecilia Asoro

Sarah Wagner

Matthias Höhn

Mimi Fiedler

Max Kruse

Daniel Lopes

"Promi Big Brother" 2024: Folge 8 von Staffel 12 als Wiederholung sehen

Ganze Folgen der Sendung finden Sie in der SAT.1-Mediathek sowie auf der Streaming-Plattform Joyn. Dort steht Ihnen übrigens auch der 24h-Live-Stream von „Promi Big Brother“ zur Verfügung. Die aktuellen Episoden können auf Joyn kostenlos gestreamt werden. Wer die Folgen aber in höherer Auflösung und ohne Werbung sehen möchte, muss dafür ein kostenpflichtiges Joyn+ Abo abschließen.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother" 2024?

Folge 9 der zwölften Staffel von „Promi Big Brother“ läuft am 15. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die Übertragung der Sendung erfolgt wie immer über SAT.1 und Joyn.