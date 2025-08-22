„Promi Big Brother“ 2025: Welche Kandidaten sind in Staffel 13 dabei?

„Promi Big Brother“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2013 ausgestrahlt wird und auf dem internationalen „Big Brother“-Format basiert. In der Sendung ziehen prominente Kandidatinnen und Kandidaten für mehrere Tage in einen überwachten Container, in dem sie unter ständiger Kamera-Beobachtung leben. Die Teilnehmenden müssen sich in Challenges beweisen und sich dem Urteil ihrer Mitbewohner stellen. Wer nicht gut ankommt, wird nominiert und kann dann vom Publikum per Telefon-Voting rausgewählt werden. Ziel der Show ist es, möglichst lange im Container zu verbleiben und am Ende den Sieg sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Doch das scheint unter den herrschenden Extrembedingungen gar nicht so einfach. Die Show lebt vom Konfliktpotenzial und dem Bestreben der Stars und Sternchen, weiterhin im Rampenlicht zu stehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ sind eine bunte Mischung aus TV-Persönlichkeiten, Musikern, Reality-Stars und Schauspielern. Welche Kandidaten sind in diesem Jahr mit dabei? Die Antwort darauf und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

„Promi Big Brother“ 2025: Die Kandidaten der 13. Staffel

Laut den Sendeterminen startet die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ am 6. Oktober 2025. Die ersten Container-Bewohner stehen bereits fest. Für diese Promis heißt es 24 Stunden Überwachung:

Sarah-Jane Wollny (26)

Icon vergrößern Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Nach dem Sieg von Dokusoap-Star Silvia Wollny im Jahr 2018 wagt nun ihre Tochter Sarah-Jane die Teilnahme bei „Promi Big Brother“. Die gelernte Altenpflegerin wünscht sich, dass die Leute sie „nicht mehr als dumme naive Maus, sondern als starke selbstbewusste Frau sehen“, heißt es bei Joyn. Das Leben unter vielen Menschen ist die 26-Jährige eigentlich gewohnt. Doch obwohl sie aus einer Großfamilie stammt, hat sie Respekt davor, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben.

Andrej Mangold (38)

Icon vergrößern Andrej Mangold Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Andrej Mangold Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Bekannt als ehemaliger deutscher Basketballspieler oder als Rosenkavalier bei „Der Bachelor“ begibt sich Andrej nun zum „großen Bruder“. Der Reality-Star sagt im Interview mit dem Sender, dass es sein Ziel sei „ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben“. Auch wenn er mit freundlichen Absichten in den Container einzieht, zeigt sich der 38-Jährige zielstrebig. Er meint: „Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Container am Ende das Licht ausmachen“.

Sobald es Informationen über weitere Kandidatinnen und Kandidaten der 13. Staffel „Promi Big Brother“ gibt, informieren wir Sie hier.

„Promi Big Brother“ 2025: Das sind die Moderatoren

Auch in diesem Jahr übernehmen Jochen Schropp sowie Marlene Lufen die Moderation der Hauptshow und führen durch anstehende Entscheidungen. Im Anschluss wird an Melissa Khalaj und Jochen Bendel übergeben, die in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ über die Ereignisse im Container diskutieren und sie analysieren.

Haben die Moderatorinnen und Moderatoren eigentlich Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten?

In der Vergangenheit kamen bei den Moderatorinnen und Moderatoren Fragen auf, ob sie denn mitentscheiden können, wer in den „Big Brother“-Container einzieht und wer nicht. In seinem Podcast „Sendepause Fehlanzeige“ reagierte Jochen Schropp nun auf diese Fragen. Und seine Antwort ist ganz simpel: Nein. Schropp sagte: „Wir haben da gar nichts zu melden.“ Natürlich könne er sagen „Ich würde mir die und die Person wünschen, und vielleicht hört jemand zu. Aber ich kann nix dafür, wer einzieht“.