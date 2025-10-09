„Promi Big Brother“ 2025: Welche Kandidaten sind in Staffel 13 dabei?

„Promi Big Brother“ ist eine deutsche Reality-TV-Show, die seit 2013 ausgestrahlt wird und auf dem internationalen „Big Brother“-Format basiert. In der Sendung ziehen prominente Kandidatinnen und Kandidaten für mehrere Tage in einen überwachten Rohbau, in dem sie unter ständiger Kamera-Beobachtung leben. Die Teilnehmenden müssen sich in Challenges beweisen und sich dem Urteil ihrer Mitbewohner stellen. Wer nicht gut ankommt, wird nominiert und kann dann vom Publikum per Telefon-Voting rausgewählt werden. Ziel der Show ist es, möglichst lange im Rohbau zu verbleiben und am Ende den Sieg sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Doch das scheint unter den herrschenden Extrembedingungen gar nicht so einfach. Die Show lebt vom Konfliktpotenzial und dem Bestreben der Stars und Sternchen, weiterhin im Rampenlicht zu stehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei „Promi Big Brother“ sind eine bunte Mischung aus TV-Persönlichkeiten, Musikern, Reality-Stars und Schauspielern. Welche Kandidaten sind in diesem Jahr mit dabei? Die Antwort darauf und weitere nützliche Informationen finden Sie in diesem Artikel.

„Promi Big Brother“ 2025: Die Kandidaten der 13. Staffel

Am 06. Oktober war der erste Sendetermin der 13. Staffel von „Promi Big Brother“. Für diese Promis heißt es seitdem 24 Stunden Überwachung:

Sarah-Jane Wollny (26)

Icon vergrößern Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Nach dem Sieg von Dokusoap-Star Silvia Wollny im Jahr 2018 wagt nun ihre Tochter Sarah-Jane die Teilnahme bei „Promi Big Brother“. Die gelernte Altenpflegerin wünscht sich, dass die Leute sie „nicht mehr als dumme naive Maus, sondern als starke selbstbewusste Frau sehen“, heißt es bei Joyn. Das Leben unter vielen Menschen ist die 26-Jährige eigentlich gewohnt. Doch obwohl sie aus einer Großfamilie stammt, hat sie Respekt davor, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben.

Andrej Mangold (38)

Icon vergrößern Andrej Mangold Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Andrej Mangold Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Bekannt als ehemaliger deutscher Basketballspieler oder als Rosenkavalier bei „Der Bachelor“ begibt sich Andrej nun zum „großen Bruder“. Der Reality-Star sagt im Interview mit dem Sender, dass es sein Ziel sei „ein Mitbewohner zu sein, über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben“. Auch wenn er mit freundlichen Absichten in den Rohbau einzieht, zeigt sich der 38-Jährige zielstrebig. Er meint: „Ich bin gekommen, um zu bleiben und will im Rohbau am Ende das Licht ausmachen“.

Achim Petry (51)

Icon vergrößern Armin Petry Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Armin Petry Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Als Schlagersänger trat Achim Petry in die Fußstapfen seines Vaters Wolfgang Petry. Erste Bekanntheit erlangte er in den 90er Jahren mit seiner Band Trademark. Seit 2007 steht er dann als Solokünstler auf der Bühne. Bei „Promi Big Brother“ handelt es sich für den 51-Jährigen um eine Premiere im Reality-Business. Er sagt: „Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben.“

Michael Naseband (60)

Icon vergrößern Michael Naseband Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Michael Naseband Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Bekanntheit erlangte Michael Naseband als Schauspieler. Vor allem als Kommissar in der Serie „K11 – Kommissare im Einsatz“ machte der heute 60-Jährige sich einen Namen. Sein Wissen für die Rolle eignete sich Naseband vor allem aus seinem vorherigen Beruf als Polizist an. Nun will der Schauspieler einen ersten Ausflug in die Welt des Reality-TV machen. Zu seinem Einzug in den Rohbau sagt er: „Früher habe ich als Kommissar Ganoven gejagt, jetzt jage ich den Sieg bei ‚Promi Big Brother‘.“

Christina Dimitriou (33)

Icon vergrößern Christina Dimitriou Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christina Dimitriou Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Für Christina Dimitriou ist Reality-TV nicht Neues. Sie nahm schon an diversen Formaten teil. Dazu zählen unter anderem „Temptation Island“, „Ex on the Beach“ oder „Couple Challenge“. Jetzt wagt sie auch die Teilnahme an „Promi Big Brother“. Dazu sagt die 33-Jährige: „Alleine schon, dass jeder 24/7 zuschauen kann, unterscheidet ‚Promi Big Brother‘ von allen anderen Formaten. Das ist schon irgendwie cool. Ich glaube, da wird man die wahre Christina sehen.“

Laura Blond (29)

Icon vergrößern Laura Blond Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Laura Blond Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Laura Blonds TV-Karriere startete 2019 mit dem Format „Love Island“. Seitdem ist die 29-Jährige in zahlreichen Reality-TV-Shows zu sehen gewesen. Zu ihrem Repertoire gehören beispielsweise „Are You The One?“, „Kampf der Realitystars“ und „Beauty & The Nerd“. Für ihre Teilnahme an „Promi Big Brother“ verspricht sie: „Ich bringe auf jeden Fall Realness mit und werde nicht davor zurückschrecken, den Leuten ehrlich und direkt zu sagen, was ich denke.“

Karina2you (47)

Icon vergrößern Karina2you Foto: Joyn, Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Karina2you Foto: Joyn, Marc Rehbeck

Mit Karina gesellt sich ein regelrechter Social-Media-Star in den „Promi Big Brother“-Kader. Zusammen mit ihrer Tochter Liora hat sie über acht Millionen Follower auf TikTok. Dort präsentieren die beiden Sketche, Küchenhacks und Comedy-Videos. Jetzt wagt die 47-Jährige einen Ausflug ins Reality-TV. Im Interview meint sie: „Ich möchte Erlebnisse sammeln, lachen, vielleicht weinen, und auf jeden Fall mit vielen neuen Erinnerungen rausgehen.“

Marc Terenzi (47)

Icon vergrößern Marc Terenzi Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marc Terenzi Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Seine Karriere begann 1999 mit der Boyband „Natural“. Später trat Terenzi in mehreren Fernsehformaten auf, unter anderem in der ProSieben-Dokusoap „Sarah & Marc in Love“ sowie in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Der Sänger Marc Terenzi will nun einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit ziehen und sich neu präsentieren. „Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin. Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat“ sagte er gegenüber Sat.1. Nach einem Aufenthalt in einer Klinik im Jahr 2024, wo er wegen Suchtproblemen und psychischer Belastungen behandelt wurde, wagt er bei „Promi Big Brother“ den Neustart.

Doreen Dietel

Icon vergrößern Doreen Dietel Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Doreen Dietel Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Doreen Dietel ist zurück im Reality-TV. Bekannt wurde sie als Trixi in „Dahoam is Dahoam“, wo sie über 13 Jahre lang in mehr als 1500 Folgen zu sehen war. Nach ihrem Ausstieg 2017 eröffnete sie am Tegernsee ein Bio-Restaurant und konzentrierte sich auf ihr Privatleben. Reality-Erfahrung sammelte die Schauspielerin bereits im „Dschungelcamp“ 2019, beim „Promiboxen“ 2020 und in „Prominent getrennt“ 2022. Nun zog sie bei „Promi Big Brother“ ein. „Bei ‚Promi Big Brother‘ gibt es keinen Schnitt, kein Verstecken – wer will, kann uns rund um die Uhr beobachten. Andere Formate zeigen Highlights – #PromiBB zeigt alles. Das ist nicht nur Unterhaltung, das ist krasse Selbsterfahrung“, sagte Dietel vor ihrem Einzug.

Paco Herb

Icon vergrößern Paco Herb Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Paco Herb Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Paco Herb ist seit 2021 ein fester Name im deutschen Reality-TV. Sein Durchbruch gelang ihm bei „Love Island“, wo er mit Bianca Balintffy den Sieg holte. Es folgten Auftritte bei „Kampf der Realitystars“, „Are You The One?“ und „Good Luck Guys“. 2024 gewann er die erste Staffel von „The 50“, ein Jahr später sorgte er dort jedoch mit Konflikten und Dominanz für Kritik und schied aus. Bei „Promi Big Brother“ 2025 will er nun neu angreifen. „Den Sieg! Und die Herausforderung, mit spannenden und gleichzeitig herausfordernden Charakteren die Zeit zu überstehen“, nennt er als Ziel im Interview mit Sat.1.

Pinar Sevim

Icon vergrößern Pinar Sevim Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Pinar Sevim Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Pinar Sevim wagt bei „Promi Big Brother“ den nächsten Schritt ins Reality-TV. Bekannt wurde sie durch Formate wie „Die Teenie-WG“, „Mimi & Pinars Welt“ oder „Kiss or Cash“. Nach ihrer ersten TV-Karriere zog sie sich zurück, arbeitete im Einzelhandel, in einer Bäckerei und unterstützte die Sicherheitsfirma ihres Partners. 2025 feiert sie mit „Kampf der Realitystars“ ihr Comeback. Nun folgt der Einzug in den Container. „Am meisten Respekt habe ich davor, 24/7 unter Beobachtung zu stehen und keine Rückzugsorte zu haben. Ich bin ein sehr offener Mensch, aber es ist ungewohnt, wenn man nie einen Moment ganz für sich hat“, sagte sie vor dem Start.

Erik alias SatansBratan

Icon vergrößern Erik alias SatansBratan Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Erik alias SatansBratan Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Erik, besser bekannt als SatansBratan, zieht bei „Promi Big Brother“ ein. Der Wiener Content Creator wurde mit Parodie-Videos auf TikTok und Instagram bekannt und erreicht dort Millionen Follower. 2023 gewann er mit seiner damaligen Partnerin die Reality-Show „Forsthaus Rampensau“, ein Jahr später folgte „Match in Paradise“. Neben Social Media ist er als Comedian auf der Bühne aktiv und betreibt eine eigene Modemarke. „Ich möchte coole Leute kennenlernen und die Show unvergesslich machen. Mein Albtraum wäre, wenn ich mich mit keinem dort verstehe. Das glaube ich aber nicht“, sagte der 25-Jährige vor dem Start.

Désirée Nick

Icon vergrößern Désirée Nick Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Désirée Nick Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Désirée Nick stammt aus Berlin und hat sich als Kabarettistin, Schauspielerin und Reality-TV-Persönlichkeit einen Namen gemacht. Den Beinamen „spitzeste Zunge Deutschlands“ trägt sie seit vielen Jahren. Einem breiten Publikum wurde sie 2004 durch ihren Sieg im Dschungelcamp bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bekannt. 2015 nahm sie erstmals an Promi Big Brother teil und schaffte es dort bis ins Halbfinale. Im Jahr 2025 kehrt sie nun zurück: Als erste Kandidatin in der Geschichte des Formats zieht sie ein zweites Mal ins Promi Big Brother-Haus ein.

Harald Glööckler

Icon vergrößern Harald Glööckler Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Harald Glööckler Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Harald Glööckler zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Modedesignern und schillerndsten TV-Gesichtern Deutschlands. Bereits in den 1990er-Jahren trat er regelmäßig im Fernsehen auf, seither macht er sich mit seiner exzentrischen Art einen Namen. Sein Weg führte ihn von Teleshopping-Formaten über Auftritte bei „Let’s Dance“ bis hin zu einer eigenen Vox-Dokumentation. Auch im Dschungelcamp war er bereits zu sehen.

„Promi Big Brother“ 2025: Das sind die Moderatoren

Auch in diesem Jahr übernehmen Jochen Schropp sowie Marlene Lufen die Moderation der Hauptshow und führen durch anstehende Entscheidungen. Im Anschluss wird an Melissa Khalaj und Jochen Bendel übergeben, die in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ über die Ereignisse im Container diskutieren und sie analysieren.

Haben die Moderatorinnen und Moderatoren eigentlich Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten?

In der Vergangenheit kamen bei den Moderatorinnen und Moderatoren Fragen auf, ob sie denn mitentscheiden können, wer in den „Big Brother“-Container einzieht und wer nicht. In seinem Podcast „Sendepause Fehlanzeige“ reagierte Jochen Schropp nun auf diese Fragen. Und seine Antwort ist ganz simpel: Nein. Schropp sagte: „Wir haben da gar nichts zu melden.“ Natürlich könne er sagen „Ich würde mir die und die Person wünschen, und vielleicht hört jemand zu. Aber ich kann nix dafür, wer einzieht“.