„Promi Big Brother“ 2025: Sendetermine – wann läuft heute Staffel 13?

Im Reality-Format „Promi Big Brother“ verlassen bekannte Persönlichkeiten aus TV, Musik, Sport und Social-Media ihre gewohnte Umgebung, um für etwa zwei Wochen in einem streng überwachten Bereich, dem sogenannten „Container“, zu leben. Dort sind sie vollständig isoliert von der Außenwelt, ohne Zugang zu Handys, dem Internet oder der Möglichkeit, mit ihren Angehörigen zu kommunizieren. Rund um die Uhr sorgen Kameras und Mikrofone dafür, dass alles festgehalten wird, was passiert. Durch Abstimmungen entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, wer bleiben darf, wer nominiert wird und wer am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnt.

2025 wird die täglich stattfindende Hauptshow weiterhin von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert. Im Anschluss präsentieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel „Promi Big Brother – Die Late Night Show“, in der aktuelle Ereignisse aus dem Container ausführlich besprochen und analysiert werden.

„Promi Big Brother“ läuft bereits in der 13. Staffel. Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wie die Sendetermine der Reality-Show liegen – und natürlich auch, wer dabei ist.

„Promi Big Brother“ 2025: Start von Staffel 13

Auch 2025 ist der „Promi Big Brother“-Container in der zweiten Jahreshälfte geöffnet: Im Oktober 2025 zeigt Sat.1 die Show zwei Wochen lang täglich live im TV. Zudem ist sie rund um die Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn verfügbar. Dabei werden sämtliche Ereignisse, wie beispielsweise Konflikte, emotionale Momente oder zwischenmenschliche Beziehungen, durch die Kameras im Container festgehalten.

Vor dem Start der Show sorgten Trailer im Fernsehen sowie auf den Social-Media-Kanälen von Sat.1, Joyn und #PromiBB, Audio-Spots im Radio und in Podcasts, über 5.000 Digital-out-of-Home-Flächen und vielfältige Online-Werbemittel für Sichtbarkeit. Die „Promi Big Brother“-Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit Seven.One Creation – der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group – und wurde im Auftrag von Sat.1 konzipiert und umgesetzt.

„Promi Big Brother“ 2025: Sendetermine von Staffel 13

Die Teilnahme an „Promi Big Brother“ bedeutet für die Stars eine Überwachung rund um die Uhr. Wer das Geschehen im Container jederzeit ununterbrochen verfolgen möchte, kann dies wie gewohnt über Joyn tun. Auch 2025 bietet die Plattform wieder einen 24-Stunden-Livestream an.

Die Pre-Show „Promi Big Brother – Der Countdown“ ging am Donnerstag, 2. Oktober 2025, um 12 Uhr live bei Joyn auf Sendung – direkt aus dem brandneuen Haus. Dabei wurden exklusive Einblicke in die diesjährige Staffel gewährt, Geheimnisse gelüftet und das neue Zuhause der Promis vorgestellt. Zudem lernten die Zuschauer und Zuschauerinnen weitere Kandidatinnen und Kandidaten kennen, die bereits mit vollen Koffern auf ihren Einzug warten. Über die Joyn-App konnten Fans ihre Fragen rund um „Promi Big Brother“ einsenden – einige davon wurden live in der Countdown-Show beantwortet. Der reguläre 24-Stunden-Livestream startete dann ab Samstag, 4. Oktober 2025, um 15 Uhr bei Joyn.

Zudem gibt es täglich eine Liveshow auf Sat.1. Dies sind die Sendetermine:

„Promi Big Brother 2025“: Montag, 6. Oktober – Startshow um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Dienstag, 7. Oktober – Folge 2 um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Mittwoch, 8. Oktober – Folge 3 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Donnerstag, 9. Oktober – Folge 4 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Freitag, 10. Oktober – Folge 5 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Samstag, 11. Oktober – Folge 6 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Sonntag, 12. Oktober – Folge 7 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Montag, 13. Oktober – Folge 8 um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Dienstag, 14. Oktober – Folge 9 um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Mittwoch, 15. Oktober – Folge 10 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Donnerstag, 16. Oktober – Folge 11 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Freitag, 17. Oktober – Folge 12 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Samstag, 18. Oktober – Folge 13 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Sonntag, 19. Oktober – Folge 14 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Montag, 20. Oktober - Folge 15 um 20.15 Uhr auf Sat.1

Übertragung von „Promi Big Brother“ 2025 im TV und Stream

Die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ läuft erneut beim Sender Sat.1 über die Bildschirme. Die Sendung ist während der regulären Sendetermine kostenfrei im Fernsehen verfügbar. Parallel zur TV-Übertragung kann die Show ebenfalls kostenlos über den Streamingdienst Joyn angesehen werden. Es ist lediglich die Erstellung eines Accounts notwendig.

Gibt es hinterher wieder „Die Late Night Show“?

Ja, auch dieses Jahr steht wieder „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ auf dem Programm. Jochen Bendel und Melissa Khalaj führen direkt nach jeder regulären Folge durch die Late-Night-Ausgabe, in der sie gemeinsam mit wechselnden Gästen das aktuelle Geschehen im Container analysieren und kommentieren.

Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2025: Welche Promis sind dabei?

2025 können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut auf eine Mischung aus Reality-Stars, Schauspielern, Musikern und Überraschungsgästen einstellen. Diese Promis sind Teil der diesjährigen Staffel von „Promi Big Brother“:

Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Sarah-Jane Wollny

Im Jahr 2018 gewann Dokusoap-Star Silvia Wollny die sechste Staffel von „Promi Big Brother“. Sieben Jahre später folgt ihre Tochter Sarah-Jane Wollny dem Ruf des großen Bruders und zieht in dessen TV-Herberge ein. Die examinierte Altenpflegerin verbindet mit ihrer Teilnahme die Hoffnung, künftig nicht mehr als „dumme, naive Maus“, sondern als starke und selbstbewusste Frau wahrgenommen zu werden.

Obwohl die 26-Jährige das Leben in einer 13-köpfigen Familie gewohnt ist, betrachtet sie dies nicht zwangsläufig als Vorteil für das Zusammenleben im Container. Sie äußerte großen Respekt vor der Herausforderung, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben. Zwar sei sie das Miteinander in einer Großfamilie gewohnt, doch „Promi Big Brother“ sei ihrer Einschätzung nach eine völlig andere Dimension.

Andrej Mangold

Andrej Mangold, bekannt als ehemaliger Basketballprofi und „Bachelor“, zieht nun in den „Promi Big Brother“-Container ein. Der Reality-Star möchte sich dort als empathischer, hilfsbereiter Mitbewohner präsentieren, der stets für gute Stimmung sorgt. Sein Ziel sei es, als „feiner Kerl“ wahrgenommen zu werden.

Trotz des Fokus auf das Miteinander verliert der 38-Jährige den Wettbewerb nicht aus den Augen. „Promi Big Brother“ bezeichnete er als das Königsformat unter den deutschen Reality-Shows und zugleich als das authentischste. Er sehe die Teilnahme als großes Experiment, dem er mit Vorfreude und Offenheit begegne. Mangold betonte, er sei gekommen, um zu bleiben – mit dem festen Vorsatz, am Ende das Licht im Container auszuschalten.

Achim Petry (51)

Als Schlagersänger trat Achim Petry in die Fußstapfen seines Vaters Wolfgang Petry. Erste Bekanntheit erlangte er in den 90er Jahren mit seiner Band Trademark. Seit 2007 steht er dann als Solokünstler auf der Bühne. Bei „Promi Big Brother“ handelt es sich für den 51-Jährigen um eine Premiere im Reality-Business. Er sagt: „Ich will dazulernen und neue Eindrücke gewinnen, an meine Grenzen gehen und einfach nur Spaß haben.“

Michael Naseband (60)

Bekanntheit erlangte Michael Naseband als Schauspieler. Vor allem als Kommissar in der Serie „K11 – Kommissare im Einsatz“ machte der heute 60-Jährige sich einen Namen. Sein Wissen für die Rolle eignete sich Naseband vor allem aus seinem vorherigen Beruf als Polizist an. Nun will der Schauspieler einen ersten Ausflug in die Welt des Reality-TV machen. Zu seinem Einzug in den Container sagt er: „Früher habe ich als Kommissar Ganoven gejagt, jetzt jage ich den Sieg bei ‚Promi Big Brother‘.“

Christina Dimitriou (33)

Für Christina Dimitriou ist Reality-TV nicht Neues. Sie nahm schon an diversen Formaten teil. Dazu zählen unter anderem „Temptation Island“, „Ex on the Beach“ oder „Couple Challenge“. Jetzt wagt sie auch die Teilnahme an „Promi Big Brother“. Dazu sagt die 33-Jährige: „Alleine schon, dass jeder 24/7 zuschauen kann, unterscheidet ‚Promi Big Brother‘ von allen anderen Formaten. Das ist schon irgendwie cool. Ich glaube, da wird man die wahre Christina sehen.“

Laura Blond (29)

Laura Blonds TV-Karriere starte 2019 mit dem Format „Love Island“. Seitdem ist die 29-Jährige in zahlreichen Reality-TV-Shows zu sehen gewesen. Zu ihrem Repertoire gehören beispielsweise „Are You The One?“, „Kampf der Realitystars“ und „Beauty & The Nerd“. Für ihre Teilnahme an „Promi Big Brother“ verspricht sie: „Ich bringe auf jeden Fall Realness mit und werde nicht davor zurückschrecken, den Leuten ehrlich und direkt zu sagen, was ich denke.“

Karina2you (47)

Mit Karina gesellt sich ein regelrechter Social-Media-Star in den „Promi Big Brother“-Kader. Zusammen mit ihrer Tochter Liora hat sie über acht Millionen Follower auf TikTok. Dort präsentieren die beiden Sketche, Küchenhacks und Comedy-Videos. Jetzt wagt die 47-Jährige einen Ausflug ins Reality-TV. Im Interview meint sie: „Ich möchte Erlebnisse sammeln, lachen, vielleicht weinen, und auf jeden Fall mit vielen neuen Erinnerungen rausgehen.“

Marc Terenzi (47)

Seine Karriere begann 1999 mit der Boyband „Natural“. Später trat Terenzi in mehreren Fernsehformaten auf, unter anderem in der ProSieben-Dokusoap „Sarah & Marc in Love“ sowie in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Der Sänger Marc Terenzi will nun einen Schlussstrich unter seine Vergangenheit ziehen und sich neu präsentieren. „Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin. Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat“ sagte er gegenüber Sat.1. Nach einem Aufenthalt in einer Klinik im Jahr 2024, wo er wegen Suchtproblemen und psychischer Belastungen behandelt wurde, wagt er bei „Promi Big Brother“ den Neustart.

Doreen Dietel (50)

Doreen Dietel ist zurück im Reality-TV. Bekannt wurde sie als Trixi in „Dahoam is Dahoam“, wo sie über 13 Jahre lang in mehr als 1500 Folgen zu sehen war. Nach ihrem Ausstieg 2017 eröffnete sie am Tegernsee ein Bio-Restaurant und konzentrierte sich auf ihr Privatleben. Reality-Erfahrung sammelt die Schauspielerin bereits im „Dschungelcamp“ 2019, beim „Promiboxen“ 2020 und in „Prominent getrennt“ 2022. Nun zieht sie bei „Promi Big Brother“ ein. „Bei ‚Promi Big Brother‘ gibt es keinen Schnitt, kein Verstecken – wer will, kann uns rund um die Uhr beobachten. Andere Formate zeigen Highlights – #PromiBB zeigt alles. Das ist nicht nur Unterhaltung, das ist krasse Selbsterfahrung“, sagt Dietel vor ihrem Einzug.

Paco Herb (29)

Paco Herb ist seit 2021 ein fester Name im deutschen Reality-TV. Sein Durchbruch gelang ihm bei „Love Island“, wo er mit Bianca Balintffy den Sieg holte. Es folgten Auftritte bei „Kampf der Realitystars“, „Are You The One?“ und „Good Luck Guys“. 2024 gewann er die erste Staffel von „The 50“, ein Jahr später sorgte er dort jedoch mit Konflikten und Dominanz für Kritik und schied aus. Bei „Promi Big Brother“ 2025 will er nun neu angreifen. „Den Sieg! Und die Herausforderung, mit spannenden und gleichzeitig herausfordernden Charakteren die Zeit zu überstehen“, nennt er als Ziel im Interview mit Sat.1.

Pinar Sevim (36)

Pinar Sevim wagt bei „Promi Big Brother“ den nächsten Schritt ins Reality-TV. Bekannt wurde sie durch Formate wie „Die Teenie-WG“, „Mimi & Pinars Welt“ oder „Kiss or Cash“. Nach ihrer ersten TV-Karriere zog sie sich zurück, arbeitete im Einzelhandel, in einer Bäckerei und unterstützte die Sicherheitsfirma ihres Partners. 2025 feiert sie mit „Kampf der Realitystars“ ihr Comeback. Nun folgt der Einzug in den Container. „Am meisten Respekt habe ich davor, 24/7 unter Beobachtung zu stehen und keine Rückzugsorte zu haben. Ich bin ein sehr offener Mensch, aber es ist ungewohnt, wenn man nie einen Moment ganz für sich hat“, sagte sie vor dem Start.

SatansBratan (25)

Erik, besser bekannt als SatansBratan, zieht bei „Promi Big Brother“ ein. Der Wiener Content Creator wurde mit Parodie-Videos auf TikTok und Instagram bekannt und erreicht dort Millionen Follower. 2023 gewann er mit seiner damaligen Partnerin die Reality-Show „Forsthaus Rampensau“, ein Jahr später folgte „Match in Paradise“. Neben Social Media ist er als Comedian auf der Bühne aktiv und betreibt eine eigene Modemarke. „Ich möchte coole Leute kennenlernen und die Show unvergesslich machen. Mein Albtraum wäre, wenn ich mich mit keinem dort verstehe. Das glaube ich aber nicht“, sagte der 25-Jährige vor dem Start.

Désirée Nick (69)

Désirée Nick stammt aus Berlin und hat sich als Kabarettistin, Schauspielerin und Reality-TV-Persönlichkeit einen Namen gemacht. Den Beinamen „spitzeste Zunge Deutschlands“ trägt sie seit vielen Jahren. Einem breiten Publikum wurde sie 2004 durch ihren Sieg im Dschungelcamp bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bekannt. 2015 nahm sie erstmals an Promi Big Brother teil und schaffte es dort bis ins Halbfinale. Im Jahr 2025 kehrt sie nun zurück: Als erste Kandidatin in der Geschichte des Formats zieht sie ein zweites Mal ins Promi Big Brother-Haus ein.

Harald Glööckler (60)

Harald Glööckler zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Modedesignern und schillerndsten TV-Gesichtern Deutschlands. Bereits in den 1990er-Jahren trat er regelmäßig im Fernsehen auf, seither macht er sich mit seiner exzentrischen Art einen Namen. Sein Weg führte ihn von Teleshopping-Formaten über Auftritte bei „Let’s Dance“ bis hin zu einer eigenen Vox-Dokumentation. Auch im Dschungelcamp war er bereits zu sehen.

Tickets gibt es auch

„Promi Big Brother“ können auch Normalos hautnah erleben: Tickets für die täglichen Live-Shows in Köln sind ab sofort verfügbar.