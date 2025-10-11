„Promi Big Brother“ 2025: Wo können die Kandidaten 24h lang beobachtet werden?

Die Reality-Show „Promi Big Brother“ gehört seit 2013 zum festen Bestandteil im deutschen TV-Programm und basiert auf dem weltweit erfolgreichen „Big Brother“-Konzept. In dem Format ziehen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer für mehrere Tage in einen abgeriegelten Rohbau eines Hauses, der rund um die Uhr von Kameras überwacht wird. Abgeschottet von der Außenwelt leben sie unter ständiger Beobachtung und müssen sich nicht nur in verschiedenen Challenges behaupten, sondern auch dem sozialen Druck in der Gruppe standhalten. Wer bei seinen Mitbewohnern aneckt, wird nominiert und kann anschließend durch ein Telefon-Voting vom Publikum aus der Sendung gewählt werden. Ziel ist es, möglichst lange im Rohbau zu bleiben, um schließlich den Titel und ein Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Unter den oft extremen Bedingungen erweist sich das jedoch als echte Herausforderung. Der Reiz der Sendung liegt vor allem im Zusammenspiel von geladener Gruppendynamik, Selbstdarstellung und dem Willen der Promis, im Scheinwerferlicht zu bleiben.

Wo wird „Promi Big Brother“ im TV übertragen? Wie kann das Geschehen 24h lang verfolgt werden? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

„Promi Big Brother“ 2025: Übertragung im TV

Die Übertragung von „Promi Big Brother“ übernimmt dieses Jahr wie gewohnt der Sender Sat.1. Seit dem ersten Sendetermin am 6. Oktober 2025 laufen zwei Wochen lang täglich neue Episoden. Diese starten zu den folgenden Uhrzeiten:

Montag und Dienstag: Start um 20.15 Uhr

Mittwoch bis Sonntag: Start um 22.30 Uhr

Um die Episoden im TV zu sehen, muss also lediglich zur passenden Sendezeit der Fernseher eingeschalten und das entsprechende Programm ausgewählt werden.

„Promi Big Brother“ 2025: Übertragung im 24h Live-Stream

Sollte es Ihnen nicht genügen, jeden Abend ein paar Einblicke in das Leben der Kandidatinnen und Kandidaten zu bekommen, besteht wie gewohnt die Möglichkeit, die Show im 24h Live-Stream zu verfolgen. Dieser wird von der Streamingplattform Joyn angeboten. Um die Promis dort den ganzen Tag und die ganze Nacht zu verfolgen, benötigen Sie lediglich einen Account beim Anbieter. Dieser ist kostenlos und bietet die Möglichkeit, das Geschehen im Rohbau flexibel zu verfolgen. Die Übertragung des 24h Live-Streams startet bereits vor der TV-Ausstrahlung am 4. Oktober 2025 um 15 Uhr.

Gibt es auch 2025 „Promi Big Brother – Die Late Night Show“?

Auch in diesem Jahr geht es nach der TV-Ausstrahlung der regulären „Promi Big Brother“ Folgen noch weiter. Im Anschluss dieser führt das Moderatoren-Duo bestehend aus Jochen Bendel und Melissa Khalaj die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die „Promi Big Brother - Late Night Show“. Dort wird das Tagesgeschehen aus dem Rohbau analysiert und bewertet. Dafür laden die beiden regelmäßig Gäste ein. Zudem geht es für die Exit-Bewohner oder Exit-Bewohnerinnen nach dem Auszug sofort ins Interview mit dem Duo.

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner von „Promi Big Brother“:

2024: Leyla Lahouar

2023: Yeliz Koc

2022: Rainer Gottwald

2021: Melanie Müller

2020: Werner Hansch

2019: Janine Pink