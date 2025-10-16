"Promi Big Brother" 2025 gestern am 15. Oktober 2025: Wer ist raus?

Seit 2013 gehört „Promi Big Brother“ nun schon fest zur deutschen TV-Landschaft. In der Reality-Show ziehen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer für mehrere Tage in einen Rohbau, in dem Kameras rund um die Uhr laufen. Ziel ist es, bis zum Schluss im Haus zu bleiben und das Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Nach Tag 10 der aktuellen Staffel musste erneut ein Promi ausziehen. Wer raus ist und welche Kandidatinnen und Kandidaten noch dabei sind, erfahren Sie hier.

„Promi Big Brother“ 2025 gestern: Wer ist rausgeflogen am 15. Oktober 2025?

In Folge 10 von „Promi Big Brother“ traten die Bewohnerinnen und Bewohner in zwei Teams gegeneinander an. In der Arena ging es um den Verbleib im Haus, denn das Verliererteam landete vollständig auf der Exit-Liste und musste damit um den Verbleib bei Big Brother bangen.

Zur Bauleitung wurde in dieser Folge Karina gewählt, die damit sicher in die nächste Runde kam und die Aufgabe hatte, die zehn anderen Kandidatinnen und Kandidaten in zwei gleich starke Teams einzuteilen. Im Spiel mit dem Namen „Kletts Go“ traten schließlich Laura Blond, Paco Herb, Michael Naseband, Harald Glööckler und Andrej Mangold als Team 1 gegen Sarah-Jane Wollny, Erik alias SatansBratan, Jimi Blue Ochsenknecht, Désirée Nick und Achim Petry im Team 2 an.

Am Ende konnte Team 1 das Spiel für sich entscheiden. Da das zweite Team als Verlierer aus der Arena zurückkehrte, wurden alle Teammitglieder nominiert. Die fünf Kandidatinnen und Kandidaten standen somit auf der Exit-Liste und mussten um ihren Verbleib in der Show zittern. Zwischen Sarah-Jane Wollny und Achim Petry fiel schließlich die Entscheidung. Sarah-Jane erhielt die wenigsten Stimmen von den Zuschauerinnen und Zuschauern und musste damit das Haus am Ende der Show verlassen.

„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist raus?

Nach nun 10 Folgen haben mit Sarah-Jane Wollny inzwischen schon fünf Kandidatinnen und Kandidaten die Show verlassen müssen. Diese Promis mussten bereits nach Hause gehen:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Marc Terenzi (raus in Folge 9)

Sarah-Jane Wollny (raus in Folge 10)

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2025 weiter dabei?

Nach mehreren Auszügen sind weiterhin einige Prominente im Rennen. Sie stehen rund um die Uhr unter Beobachtung im Container und müssen sich täglich neuen Aufgaben stellen. Wer am Ende die 100.000 Euro gewinnt, entscheidet das Publikum. Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben noch die Chance auf den Sieg bei „Promi Big Brother“:

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Laura Blond

Karina2you

Paco Herb

Erik alias SatansBratan

Désirée Nick

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

„Promi Big Brother“ 2025: Folge 10 als Wiederholung sehen

Wer Folge 10 oder eine andere Folge der 13. Staffel verpasst hat, kann sie ganz einfach nachholen: Auf der Streamingplattform Joyn stehen alle Episoden nach der TV-Ausstrahlung kostenlos zum Abruf bereit.

Wann läuft die nächste Folge 11 von „Promi Big Brother“?

Auch in diesem Jahr wird die neue Staffel von „Promi Big Brother“ wieder auf Sat.1 gezeigt. Seit dem Start am 6. Oktober 2025 läuft dort zwei Wochen lang täglich eine neue Folge. Die Sendezeiten von „Promi Big Brother“ variieren je nach Wochentag:

Montag und Dienstag beginnt die Show um 20.15 Uhr

Mittwoch bis Sonntag startet sie um 22.30 Uhr

Da „Promi Big Brother“ also täglich ausgestrahlt wird, läuft die nächste Folge bereits heute, am Donnerstag, um 22.30 Uhr bei Sat.1.