"Promi Big Brother" gestern am 19. Oktober 2025: Wer ist raus an Tag 14?

Seit 2013 ist die Reality-Show „Promi Big Brother“ fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Das Format orientiert sich am international bekannten Konzept von „Big Brother“ und versammelt prominente Persönlichkeiten in einem abgeschotteten Wohnbereich. Abgeschirmt von der Außenwelt leben die Teilnehmenden dort unter ständiger Beobachtung, stellen sich verschiedenen Aufgaben und müssen mit den sozialen Herausforderungen des Zusammenlebens umgehen. Personen, die innerhalb der Gruppe anecken oder als unbeliebt gelten, können regelmäßig von den Mitbewohnern nominiert und anschließend durch ein Telefonvoting des Publikums aus dem Haus gewählt werden. Ziel ist es, möglichst lange im Wettbewerb zu verbleiben, um am Ende den ersten Platz und ein Preisgeld von 100.000 Euro zu erhalten. Das Zusammenleben auf engem Raum sowie die dauerhafte Überwachung stellen dabei für viele eine große Herausforderung dar. Die Sendung setzt auf eine Mischung aus Gruppendynamik, öffentlicher Darstellung der Teilnehmenden und dem Wunsch nach medialer Aufmerksamkeit.

Wer musste am 19. Oktober den Rohbau verlassen und verpasste damit die Chance, ins Finale einzuziehen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen zur Folge liefern wir Ihnen hier.

„Promi Big Brother“ gestern: Wer ist rausgeflogen am 19. Oktober 2025?

Am 14. Tag war Endspurt im „Big Brother“-Haus angesagt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen kurz vorm Einzug ins Finale. Doch im Haus stand gleich zu Anfang die Auswertung des Zuschauer-Votings an. Am Ende der Verkündung durch den „großen Bruder“ standen nur noch Erik und Achim im Raum. Die wenigsten Anrufe erhielt jedoch Achim. Damit musste er seine Sachen packen und die Show verlassen. Auf dem Weg nach draußen verkündete er: „Es war eine geile Reise, es hat Spaß gemacht – mit jedem von euch“

Nach dieser Entscheidung wurden die Promis nacheinander zum Interview aufgefordert. Dort sollten alle jeweils einen Mitstreiter wählen, der seiner oder ihrer Meinung nach, den Einzug ins Finale nicht verdient hat. Michael, Laura, Karina, Erik und Andrej bekamen Stimmen von ihren Mitbewohnern und wurden für das Telefonvoting freigegeben. In diesem bekam Karina die wenigsten Anrufe. Somit verpasste auch sie knapp das Finale und musste die Show am Tag 14 verlassen.

„Promi Big Brother“ 2025: Wer ist bereits raus?

Das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sich innerhalb der letzten Tage stark verkleinert. Diese Kandidaten haben den Einzug ins Finale verpasst:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Marc Terenzi (raus in Folge 9)

Sarah-Jane Wollny (raus in Folge 10)

Paco Herb (raus in Folge 11)

Désirée Nick (raus in Folge 12)

Achim Petry (raus in Folge 14)

Karina2you (raus in Folge 14)

Welche Kandidaten sind bei „Promi Big Brother“ 2025 weiter dabei?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind im Finale von „Promi Big Brother“ 2025 und kämpfen weiterhin um den Sieg:

Andrej Mangold

Michael Naseband

Laura Blond

Erik alias SatansBratan

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

„Promi Big Brother“ 2025: Folge 14 von Staffel 13 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von „Promi Big Brother“ erfolgt täglich entweder um 20:15 Uhr oder um 22:30 Uhr. Falls Sie die gestrige Episode verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Alle Folgen werden nach der Ausstrahlung auf der Streamingplattform Joyn bereitgestellt und können dort kostenlos abgerufen werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother"?

Die Sendetermine zeigen, dass nur noch das Finale von „Promi Big Brother“ 2025 ansteht. Dieses läuft am Montag, dem 20. Oktober 2025, um 20.15 Uhr auf Sat.1.