"Promi Big Brother" gestern am 12. Oktober 2025: Wer ist raus?

Seit 2013 ist die Reality-Show „Promi Big Brother“ ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms. Das Format basiert auf dem weltweit bekannten „Big Brother“-Konzept und bringt prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem abgeschotteten Haus zusammen. Fernab der Außenwelt leben die Stars unter ständiger Beobachtung, müssen sich in verschiedenen Aufgaben beweisen und den sozialen Spannungen innerhalb der Gruppe standhalten. Wer bei den Mitbewohnern aneckt, wird nominiert und kann anschließend durch ein Telefon-Voting vom Publikum aus dem Haus gewählt werden. Das Ziel: möglichst lange durchhalten, um am Ende den Sieg und ein Preisgeld von 100.000 Euro zu ergattern. Doch unter den oft extremen Bedingungen wird das Zusammenleben zur echten Belastungsprobe. Der Reiz der Show liegt in der Mischung aus Gruppendruck, Selbstdarstellung und dem unbedingten Wunsch der Promis, im Rampenlicht zu bleiben.

Wer musste die Show am 12. Oktober 2025 als Erstes verlassen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

"Promi Big Brother" gestern: Wer ist rausgeflogen am 12. Oktober 2025?

Die Exit-Liste der siebten Folge war besonders lang, immerhin ging es um den ersten Rausschmiss der Staffel. Neben den schon bestehenden Namen auf der Liste, kam gestern noch ein weiterer Promi hinzu. Dafür sollten die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner erneut nominieren. Das Ergebnis: die meisten Stimmen erhielt Achim, wodurch er ebenfalls auf der Exit-Liste landete. Die Liste war damit für das Zuschauer-Voting bereit. Das Publikum durfte entscheiden, welche Promis durch ihre Anrufe gerettet werden konnten. Die Entscheidung dafür lag zwischen: Désirée Nick, Erik Satansbraten, Karina2You, Doreen Dietel, Michael Naseband, Harald Glööckler und Achim Petry.

Das Ergebnis des Votings brachte dann den ersten Exit mit sich. Doreen Dietel bekam die wenigsten Anrufe und musste damit als erste Kandidatin das „Promi Big Brother“-Haus verlassen. Nach ihrem Rauswurf wurde sie gleich von Moderator Jochen Schropp in Empfang genommen. Im Interview wirkte sie überrascht über die Entscheidung: „Ich bin total durch den Wind.“ Sie könne sich diesen Ausgang nicht erklären, da sie stets versucht hat zu vermitteln und keine Spielchen getrieben hat.

"Promi Big Brother" 2025: Wer ist bereits raus?

Die erste Kandidatin musste den Rohbau nun verlassen. Dieser Promi hat die Show verlassen:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2025 weiter dabei?

Für die meisten Kandidatinnen und Kandidaten geht es immer noch um den Sieg bei „Promi Big Brother“. Diese Promis sind noch im Rennen:

Sarah-Jane Wollny

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Christina Dimitriou

Laura Blond

Karina2you

Marc Terenzi

Paco Herb

Pinar Sevim

Erik alias SatansBratan

Désirée Nick

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

"Promi Big Brother" 2025: Folge 7 von Staffel 13 als Wiederholung sehen

„Promi Big Brother“ wird jeden Abend um 22:30 Uhr auf Sat.1 übertragen. Wenn Sie die gestrige Folge verpasst haben, können Sie sie auf der Streamingplattform Joyn schauen. Dort sind im Nachhinein alle Folgen abrufbar und können kostenfrei gestreamt werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother"?

Die Wartezeit bis zur nächsten „Promi Big Brother“-Folge ist nicht lang. Sie läuft bereits am 13. Oktober 2025 um 20.15 Uhr auf Sat.1. Die Sendetermine zeigen, dass jeden Abend eine neue Episode erscheint.