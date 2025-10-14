"Promi Big Brother" gestern am 13. Oktober 2025: Wer ist raus?

Seit 2013 gehört die Reality-Show „Promi Big Brother“ fest zum deutschen TV-Programm. Das Format basiert auf dem international erfolgreichen Konzept von „Big Brother“ und bringt prominente Persönlichkeiten in einem abgeschotteten Haus zusammen. Abgeschnitten von der Außenwelt leben die Teilnehmer rund um die Uhr unter Beobachtung, müssen Herausforderungen meistern und mit den sozialen Dynamiken innerhalb der Gruppe zurechtkommen. Wer aneckt oder sich unbeliebt macht, wird von den Mitbewohnern nominiert und kann anschließend per Telefon-Voting vom Publikum aus dem Haus gewählt werden. Ziel ist es, möglichst lange im Wettbewerb zu bleiben, um am Ende den Sieg und ein Preisgeld von 100.000 Euro zu gewinnen. Doch das Leben auf engstem Raum unter ständiger Beobachtung stellt für viele eine enorme Belastung dar. Die Sendung lebt von einer Kombination aus Gruppenzwang, Selbstinszenierung und dem starken Wunsch der Promis, im Scheinwerferlicht zu stehen.

Wer musste am 13. Oktober 2025 das „Promi Big Brother“-Haus verlassen? Die Antwort auf diese Frage und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

"Promi Big Brother" gestern: Wer ist rausgeflogen am 13. Oktober 2025?

Die Schonfrist bei „Promi Big Brother“ war eindeutig vorbei. Zu Anfang der Folge waren nämlich alle Bewohnerinnen und Bewohner nominiert und mussten bangen. Nachdem alle Promis nach und nach vom großen Bruder gesichert wurden, fiel die Entscheidung über den zweiten Exit letztendlich zwischen Andrej, Christina und Paco. Die wenigsten Anrufe erhielt schlussendlich Christina und musste die Sendung damit verlassen. Sie nahm die Entscheidung gelassen und versicherte bei der Verabschiedung, dass alles gut sei.

Doch danach war die Sache nicht getan. In der achten Episode stand sogleich noch ein zweiter Exit an. Zunächst durfte Achim drei Kandidaten sichern. Seine Wahl fiel auf Erik, Andrej und Marc. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner landeten auf der Abschussliste. Das Zuschauer-Voting entschied dann: Pinar musste die Sendung ebenfalls verlassen. Auch sie beteuerte, dass das nicht schlimm sei und verabschiedete sich von der Gruppe.

"Promi Big Brother" 2025: Wer ist bereits raus?

Die ersten Kandidatinnen mussten den Platz bereits räumen. Für diese Promis ist der Traum vom Sieg geplatzt:

Doreen Dietel (raus in Folge 7)

Christina Dimitriou (raus in Folge 8)

Pinar Sevim (raus in Folge 8)

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2025 weiter dabei?

Ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Promi Big Brother“ 2025 ist noch im Rennen. Diese Promis verweilen noch im Haus:

Sarah-Jane Wollny

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Laura Blond

Karina2you

Marc Terenzi

Paco Herb

Erik alias SatansBratan

Désirée Nick

Harald Glööckler

Jimi Blue Ochsenknecht

"Promi Big Brother" 2025: Folge 8 von Staffel 13 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von „Promi Big Brother“ startet täglich entweder um 20.15 Uhr oder 22.30 Uhr. Sollten Sie die gestrige Ausgabe verpasst haben, besteht kein Grund zur Sorge. Nach der Ausstrahlung werden alle Folgen auf der Streamingplattform Joyn hinterlegt und können dort kostenfrei gestreamt werden.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother"?

Die Sendetermine der Show zeigen, dass jeden Abend eine neue Episode ausgestrahlt wird. Demnach läuft die neunte Folge bereits am 14. Oktober 2025. Die Übertragung der Live-Show startet um 20.15 Uhr auf Sat.1.