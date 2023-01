"Promi-Darts WM" 2023: Termin, Übertragung, Profis und alle Infos

2023 findet wieder die "Promi-Darts WM" statt. Wissenswertes rund um die Übertragung im TV und Stream, Profis, Teilnehmer, Termin und Moderator gibt es hier.

Im Januar gibt es nicht nur die Möglichkeit, die Handball-WM zu verfolgen, 2023 stehen außerdem für Dartsfans einige Höhepunkte an. Nur kurz nach der Darts-WM 2023 im Ally Pally steht das nächste Ereignis bevor - die "Promi-Darts WM" 2023.

Das Konzept ist recht simpel: Gespielt wird im "501-Modus", was bedeutet, dass jedes Team bei 501 startet und versuchen muss, so schnell wie möglich Null zu erreichen. Die insgesamt sechs Teams setzen sich aus einem Profi sowie einem Celebrity-Pfeilwerfer zusammen.

Möchten Sie gerne mehr zur "Promi-Darts WM" 2023 erfahren? Wann ist der Termin? Wie läuft die Übertragung ab? Welche Profis sind mit von der Partie? Wer sind die Teilnehmer? Wer ist der Moderator? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Wann ist der Termin der "Promi-Darts WM" 2023?

Nur vier Tage nach der PDC DartsWM im Ally Pally findet die "Promi-Darts WM" statt: am 7. Januar 2023. Aktuell haben Sie auch noch die Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

"Promi-Darts WM" 2023: Übertragung im TV und Stream?

Wie auch in den Jahren zuvor, übernimmt auch 2023 wieder ProSieben die Übertragung der "Promi-Darts WM". Los geht es am 7. Januar zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Alle, die lieber über Smartphone, Tablet oder Laptop schauen möchten, haben auch die Möglichkeit dazu - nämlich im Stream über Joyn.

Das sind die Profis bei der "Promi-Darts WM" 2O23

ProSieben hat bereits vier der Profis bekannt gegeben:

Peter Wright

Michael van Gerwen

Fallon Sherrock

Gerwyn Price

Die "Promi-Darts WM" läuft bereits seit 2017. Michael van Gerwen konnte das Turnier bereits zweimal für sich entscheiden. Wir haben für Sie eine Übersicht der bisherigenGewinner:

Jahr Team 2017 Michael van Gerwen und Tim Wiese 2018 Martin Schindler und Marcel Scorpion 2019 Max Hopp und Jimi Blue Ochsenknecht 2020 Michael van Gerwen und Pascal Hens 2021 ausgesetzt 2022 ausgesetzt

Promis als Teilnehmer der "Promi-Darts WM" 2023

In den vergangenen Jahren waren beispielsweise Prominente wie Jimi Blue Ochsenknecht oder Timi Wiese mit von der Partie. Für die Ausgabe 2023 hat ProSieben die folgenden Promi-Teilnehmer bekanntgegeben:

Amira Pocher

Oliver Pocher

Moderator Matthias Killing

Fußball-Profi Kevin Großkreutz

Musiker Henning Wehland

Entertainer Bülent Ceylan

"Promi-Darts WM" 2023: Wer ist der Moderator?

Die "Promi-Darts WM" 2023 wird von Christian Düren moderiert, welcher ein deutscher Journalist, Fernsehmoderator sowie Kommentator ist. Geboren wurde er am 19. Juni 1990 in Neuss und ist von Sternzeichen Zwilling. Er ist 1,87 Meter groß. Christian Düren ist ein alter ProSieben-Hase und wirkte bereits bei mehreren Produktionen mit, beispielsweise bei "Germanys Next Topmodel". Außerdem moderierte er folgende Sendungen auf ProSieben: