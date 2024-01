"Promi-Darts-WM" 2024: Teilnehmer, Live-Übertragung und Wiederholung - alle Infos

"Promi-Darts-WM" 2024: Hier kommen alle Infos rund um Tickets, Teilnehmer, Übertragung im TV und Stream, Termin sowie den Moderator.

Welcher Prominente schnappte sich gleich Anfang Januar 2024 den Titel bei der sechsten "Promi-Darts-WM"? Duos aus sechs Prominenten und sechs Weltklasse-Darts-Profis sind angetreten. Der Hashtag zur Show lautete: #PromiDarts. Hier erfahren Sie alles über das Promi-Darts-Event in Düsseldorf.

Termin der "Promi-Darts-WM" 2024

ProSieben hat "Die Promi-Darts-WM" am Samstag, 6. Januar 2024, live gezeigt. Sie wurde ab 20.15 Uhr live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf übertragen.

"Promi-Darts-WM" 2024: Teilnehmer im Überblick

Diese Promis traten an:

Verona Pooth

Jens Knossalla

Andrea Kaiser

Chris Tall

Eko Fresh

Jürgen Milski

Für die ersten vier der Profis ging es am 6. Januar bereits um den zweiten WM-Titel im neuen Jahr: Sie wollten nur drei Tage nach Ende der PDC World Darts Championship an der Seite der Promis bei der "Promi-Darts-WM" 2024 noch einmal nach der Weltmeister-Krone greifen. Das sind die Profis:

Michael "Mighty Mike" van Gerwen

Michael "Bully Boy" Smith

"The Iceman" Gerwyn Price

Peter "Snakebite" Wright

Luke "Cool Hand Luke" Humphries

Ricardo "Pikachu" Pietreczko

So sehen die Paarungen der "Promi-Darts-WM" 2024 aus:

Chris Tall und Peter "Snakebite" Wright

und Jens Knossalla und Michael "Mighty Mike" van Gerwen

und Michael "Mighty Mike" van Gerwen Verona Pooth und Gerwyn "The Iceman" Price

und Gerwyn "The Iceman" Price Jürgen Milski und Luke "Cool Hand Luke" Humphries

und Eko Fresh und Ricardo "Pikachu" Pietreczko

und Ricardo "Pikachu" Pietreczko Andrea Kaiser und Michael "Bully Boy" Smith

Übertragung der "Promi-Darts-WM" 2024 im TV und Stream

Die "Promi-Darts-WM" 2024 lief völlig konventionell zur angegebenen Sendezeit im linearen TV-Programm von ProSieben. Wenn Sie es zeitgleich lieber digital hätten, sind Sie beim Streamingdienst Joyn gut aufgehoben. Dort läuft die Sendung parallel - auf allen denkbaren Abspielmaschinen.

Für den Fall, dass Sie zur regulären Sendezeit anderweitig beschäftigt sind oder aus anderen Gründen flexibel sein möchten, empfehlen wir ebenfalls Joyn. Dort läuft die Sendung nicht nur gleichzeitig, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, sich den ganzen Wettkampf später in aller Ruhe erneut anzusehen.

Joyn ist in der Basis-Version kostenfrei. Wenn Sie jedoch zusätzlichen Komfort wünschen, könnte die Premium-Version Joyn Plus die passende Wahl für Sie sein. Hier besteht die Möglichkeit, den Streamer zunächst kostenlos zu testen. Für einen monatlichen Betrag von 6,99 Euro bietet der Dienst eine umfangreiche Auswahl an Filmen und Serien. Das Abo kann monatlich gekündigt werden, die angegebenen Preise beziehen sich auf den Stand von Dezember 2023. Für aktuelle und detaillierte Informationen besuchen Sie bitte die Website des Anbieters.

Wiederholung der "Promi-Darts-WM 2024"

ProSieben hat für die "Promi-Darts-WM 2024" keine Wiederholungstermine im regulären TV-Programm angekündigt. Der Sender arbeitet schon seit einigen Jahren immer mehr mit dem Streaming-Angebot auf Joyn, was ein Grund für diese Entscheidung sein könnte. Denn dort ist "Die Promi-Darts-WM 2024" auch nach der Übertragung im TV weiterhin aufrufbar. Wer die Sendung verpasst hat, kommt also um das Angebot auf Joyn nicht herum, wenn er die Sendung dennoch sehen möchte.

Moderator und Kommentator bei der "Promi-Darts-WM 2024"

Hier die beiden Akteure am Rand des Geschehens:

Christian Düren moderiert den Wettkampf

moderiert den Wettkampf Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro

Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH.

"Promi-Darts-WM" 2024: Wie kommt man an Tickets?

Leider ausverkauft. Man kann sich allerdings hier für einen Ticket-Alarm registrieren, falls es Rückläufer geben sollte. Viel Glück!

Wie ging die vorige "Promi-Darts-WM" im Januar 2023 aus?

Fußball-Weltmeister Kevin "Der Dartmunder" Großkreutz und der dreifache Darts-Weltmeister Michael "Mighty Mike" van Gerwen triumphierten im Finale der "Promi-Darts-WM" 2023 über Bülent Ceylan und Gerwyn Price. Für "MvG" war es nach 2017 und 2020 der dritte Titel. Zuvor hatten die beiden Promi-Profi-Paarungen den deutschen Überflieger Gabriel Clemens mit Henning Wehland, den amtierenden Darts-Weltmeister Michael Smith mit Matthias Killing und die Darts-Größen Fallon Sherrock und Peter Wright mit Oliver und Amira Pocher auf ihre Plätze verwiesen. Die "Promi-Darts-WM" hat 2023 rund 5,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Endgeräte gelockt.

"Promi-Darts-WM" 2024: Weltmeister Luke "Cool Hand Luke" Humphries ist mit dabei!

Nachdem er im Alexandra Palace gegen Luke Littler triumphiert hat, plant der amtierende Weltmeister und die Nummer eins der Weltrangliste Luke Humphries, am Samstag bei der "Promi Darts-WM" 2024 erneut einen Pokal zu ergattern. Humphries ist ein englischer professioneller Dartspieler und steht bei der Professional Darts Corporation unter Vertrag. Seine Karriere begann im Jahr 2017. Seinen Spitznamen erhielt er aufgrund seiner Ruhe auch in Stresssituationen während den Spielen. Sein Durchbruch kam 2019 als er bei der PDC World Championship ins Halbsfinale gelangte und mit seiner Performance beeindrucken konnte. Bei der "Promi-Darts-WM" 2024 tritt er gemeinsam mit Jürgen Milski an.