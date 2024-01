"Promi First Dates" 2024: Kandidaten und Sendetermin der Datingshow

Das Datingformat "Promi First Dates" mit Moderator Roland Trettl geht 2024 in eine neue Runde. Alle Infos rund um die Kandidaten, den Sendetermin sowie die Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Das Datingformat "First Dates" gehört zu den beliebtesten Shows des Senders Vox. Dabei ist das Konzept der Sendung an sich eigentlich recht simpel: Singles unterschiedlicher Alterklassen treffen im Restaurant von Starkoch Roland Trettl, der gleichzeitig als Moderator der Datingshow fungiert, erstmals aufeinander. Im Laufe eines gemeinsamen Abendessens haben sie dann die Gelegenheit, sich gegenseitig durch das Stellen von Fragen oder kleineren Aufgaben kennenzulernen. Am Ende des gemeinsamen Dinners geht es für die Singles zumeist in die Fotobox, bevor sie entscheiden müssen, ob sie sich wiedersehen möchten oder nicht. Beide müssen einem weiteren Treffen zustimmen - lehnt einer von beiden ab, gibt es kein zweites Date.

Wie im wahren Leben auch springt natürlich nicht bei jedem Rendezvous der Funke über, allerdings gibt es auch einige Paare, die dank "First Dates" ihre große Liebe fanden. Bei der einmal im Jahr ausgestrahlten Spezialausgabe "Promi First Dates", treffen in der Öffentlichkeit stehende Personen beim Abendessen in Trettls Restaurant auf "Normalos".

2024 geht das Format "Promi First Dates" in eine neue Runde. Hier finden Sie alle Infos rund um die Kandidaten, den Sendetermin sowie die Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

"Promi First Dates" 2024: Sendetermin des Promi-Specials

"Promi First Dates" 2024 läuft am Montag, dem 29. Januar 2024 ab 20.15 Uhr auf Vox. Moderiert wird Staffel 2 des Datingformats wie gewohnt von Roland Trettl. Der Sternekoch präsentiert auch die regulären Folgen der Datingshow "First Dates - Ein Tisch für zwei". Die erste Staffel des Promi-Specials gibt es derweil bei RTL+ zu sehen.

Das sind die Promis bei "Promi First Dates" 2024

Folgende Promis wagen 2024 das Dating-Experiment bei "Promi First Dates":

Tina Ruland (56) , Schauspielerin

, Schauspielerin Jutta Speidel (69) , Schauspielerin

, Schauspielerin Mariella Ahrens (54) , Schauspielerin

, Schauspielerin Lars Steinhöfel (37) , Schauspieler

, Schauspieler Nicolette (35) , Bestseller-Autorin und Entertainerin

, Bestseller-Autorin und Entertainerin Tan Çağlar (43), Schauspieler und Comedian

Auf diese Kandidaten treffen die Promis bei "Promi First Dates" 2024

Die Promis dürfen sich auf ein Abendessen mit diesen Singles freuen:

Tim (34) : Der IT-Berater ist das Date von "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel .

: Der IT-Berater ist das Date von "Unter uns"-Schauspieler . Leonie (32): Leonie trifft bei "Promi First Dates" auf Comedian Tan Çağlar . Den Promi erkennt sie zwar nicht, doch dafür reagiert sie vollkommen unbefangen auf seinen Rollstuhl.

Leonie trifft bei "Promi First Dates" auf Comedian . Den Promi erkennt sie zwar nicht, doch dafür reagiert sie vollkommen unbefangen auf seinen Rollstuhl. Roland (54): Der Business-Coach erkennt sein Date - Schauspielerin Tina Ruland ist ihm noch gut aus dem deutschen Film-Klassiker "Manta Manta" bekannt.

Der Business-Coach erkennt sein Date - Schauspielerin ist ihm noch gut aus dem deutschen Film-Klassiker "Manta Manta" bekannt. Sascha (46): Sein Date Nicolette schreibt Bücher über das Thema "Liebe, Sex und Dating ". Sascha selbst scheint jedoch keine Ratschläge zu brauchen, denn er ist aufmerksam, macht ihr Komplimente und hat Geschenke mit dabei.

Sein Date Nicolette schreibt Bücher über das Thema "Liebe, Sex und ". Sascha selbst scheint jedoch keine Ratschläge zu brauchen, denn er ist aufmerksam, macht ihr Komplimente und hat Geschenke mit dabei. Franz (65): Franz wird sehr nervös, als er sein Date sieht. Denn Schauspielerin Jutta Speidel hat ihn sein Leben lang mit ihren Rollen begleitet.

Franz wird sehr nervös, als er sein Date sieht. Denn Schauspielerin hat ihn sein Leben lang mit ihren Rollen begleitet. Marc (45): Der Kreativdirektor hat leichte Anfangsschwierigkeiten mit seinem Date Mariella Ahrens , denn diese blockt seine als Begrüßung gedachte Umarmung erst einmal ab.

"Promi First Dates" 2024: Übertragung & Wiederholung im TV und Stream

Wie oben bereits erwähnt, wird "Promi First Dates" 2024 im Free-TV bei Vox übertragen. Zudem ist es möglich, die Sendung im Stream bei RTL+ zu verfolgen. Nach der Ausstrahlung im TV steht sie dort auf Abruf zur Verfügung. Ein Wiederholungstermin im TV ist nicht bekannt.

Diese Promis waren in Staffel 1 von "Promi First Dates" dabei

Schon in der im vergangenen Jahr ausgestrahlten 1. Staffel von "Promi First Dates" hat Roland Trettl versucht, Promis in seiner Show mit neuen Partnern zu verkuppeln.

Das sind die Promis, die letztes Mal an Roland Trettls Datingformat teilgenommen haben: