„Promi First Dates“ 2025: Kandidaten, Sendetermine und Übertragung

Das Dating-Format „First Dates - Ein Tisch für zwei“ ist schon lange fester Bestandteil im Programm des Senders VOX. Seit 2018 lädt TV-Koch Roland Trettl regelmäßig flirtfreudige Singles zu einem Dinner mit einer fremden Person in sein Restaurant ein - bei diesem Date treffen die Kandidaten zum ersten Mal aufeinander. Wer wen datet, wird zuvor je nach Vorlieben und Abneigungen der Teilnehmer entschieden. Läuft das Date gut, können die Singles am Ende entscheiden, ob sie es bei dem Kennenlernen belassen oder sich noch einmal wiedersehen wollen.

Bei „Promi First Dates“ gelten in etwa die gleichen Regeln, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die Dinner-Dates in diesem Fall jeweils zwischen einem Promi und einer Person stattfinden, die nicht in der Öffentlichkeit steht. Im Februar 2025 kehrt der Promi-Ableger der Datingshow mit zwei neuen Folgen zurück - es ist bereits das dritte Mal, dass in Roland Trettls Restaurant Prominente auf „Normalos“ treffen.

Wer sind diesmal die Kandidaten? Wie lauten die Sendetermine und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Gibt es eine Wiederholung? Alle Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

„Promi First Dates“ 2025: Sendetermine der neuen Staffel

Aufmerksame Zuschauer der Datingshow können sich folgende zwei Sendetermine merken: Am 10. Februar und am 17. Februar läuft jeweils ab 20.15 Uhr eine neue Folge von „Promi First Dates“ 2025 im TV bei VOX. Beide Termine fallen auf einen Montag. Bereits sieben Tage vor ihrer Ausstrahlung im Fernsehen stehen die vollständigen Episoden auf RTL+ zur Verfügung.

Übertragung von „Promi First Dates“ 2025 im TV und Stream

Wie schon erwähnt übernehmen VOX und RTL+ die Übertragung von „Promi First Dates“ 2025. Dementsprechend gibt es die beiden neuen Episoden kostenlos im linearen TV zu sehen und es besteht außerdem die Möglichkeit, sie online zu streamen - sowohl vor- als auch nach der Erstausstrahlung. Ganz umsonst ist letztere Option allerdings nicht, denn bei RTL+ handelt es sich um einen kostenpflichtigen Streamingdienst. RTL Plus Basic ist das Abo mit dem kleinsten Leistungsumfang und damit auch das günstigste. Aktuell kostet das RTL Plus Basic-Abo 5,99 Euro monatlich.

Gibt es eine Wiederholung von „Promi First Dates“ 2025?

Über eine Wiederholung im TV ist derzeit nichts bekannt. Da die beiden neuen Episoden von „Promi First Dates“ aber auch auf RTL+ zur Verfügung stehen, können Sie sich die Folgen dort nachträglich ansehen, sollten Sie die reguläre TV-Ausstrahlung am 10. und 17. Februar verpassen.

„Promi First Dates“ 2025: Kandidaten - Das sind die Promis

Folgende Promis wagen am 10. und 17. Februar 2025 das Dating-Experiment bei „Promi First Dates“:

Die Promis am 10. Februar

Tony Bauer (28) , Comedian

Aminata Sanogo (29) , Model

Paul Janke (42) , TV-Persönlichkeit

Xenia von Sachsen (37) , Sängerin

Raphael Schneider (54) , Schauspieler

Chiara Moon Horst (26) , Model

Die Promis am 17. Februar

Marika Kilius (81) , Eiskunstläuferin

Lars Steinhöfel (38) , Schauspieler

Benny Köhler (43) , Fußballspieler

Antonia Hemmer (24) , Reality-TV-Star

Daniele Negroni (29) , Sänger

Saskia Valencia (60) , Schauspielerin/Moderatorin

Auf diese Teilnehmer treffen die Promis bei „First Dates“ 2025

Die Promis dürfen sich auf ein Abendessen mit diesen Singles freuen:

Celi (22): Die Aachenerin arbeitet als Grundschullehrerin und ist das Date von Comedian Tony Bauer. Für Letzteren ist es sein erstes Date nach einer 9-jährigen Beziehung.

Katja (28): Aminata Sanogo darf einen Abend mit der 28-jährigen Katja aus Karlsruhe verbringen. Katjas Energie und Positivität gefällt ihr auf Anhieb.

Christina (37): Das Date von Ex-Bachelor Paul Janke hört auf den Namen Christina und kommt aus Landshut in Bayern. Sie kennt den Blondschopf bereits aus dem TV.

Makoto (48): Von Beruf ist Makoto Vermögensberater, bei „Promi First Dates“ trifft der 48-Jährige aus Ratingen auf Prinzessin Xenia von Sachsen. Beim gemeinsamen Dinner verrät sie ihm direkt, dass sie schon sechsmal verlobt und nackt im Playboy zu sehen war.

Anthony (42): Anthony kennt sein Date, den Schauspieler Raphael Schneider, überhaupt nicht und ist dementsprechend unvoreingenommen. Pluspunkte sammelt er direkt mit seiner aufmerksamen Art.

Max (30): Der Krankenpfleger schenkt seiner Dinner-Partnerin Chiara Moon Horst eine Art Poesiealbum, in das sie am Ende des Abends die Bewertung des Dates eintragen soll.

Paul (75): Marika Kilius wird von Paul nicht direkt als berühmte Eiskunstläuferin erkannt. Der 75-Jährige erweist sich aber direkt als Gentleman und begrüßt sie mit einem Handkuss.

Thomas (34): Auf Lars Steinhöfel hat der 34-Jährige schon lange einen Crush und kann sein Glück kaum fassen, als er ihm bei „Promi First Dates“ persönlich gegenüber steht. Auch Lars ist angetan - von Thomas‘ schönen Augen.

Caro (32): Caros Faible ist das Tanzen, Ex-Fußballer Benny Köhler räumt beim gemeinsamen Dinner ein, dass er etwas hüftsteif ist. Die 32-Jährige sieht darin aber gar kein Problem.

Justin (27): Obwohl sein Date Antonia Hemmer aus diversen Fernsehformaten bekannt ist, sieht er sie in Roland Trettls Restaurant zum ersten Mal. Optisch ist die Blondine zu 100 Prozent sein Typ.

Celina (23): Sie erkennt den ehemaligen DSDS-Star Daniele Negroni sofort, behält dies aber für sich, da sie ihm die Chance geben will, ganz er selbst zu sein.

Thomas (54): Sollte es zwischen ihm und seinem Date Saskia Valencia funken, müsste sich der 54-Jährige darauf einstellen, so manchen Abend ohne sie zu verbringen. Die Schauspielerin ist beruflich nämlich viel unterwegs.