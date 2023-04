"Promi Game Night": Sendetermine, Übertragung und Gäste des neuen Formats

Bei "Promi Game Night – Wir spielen für deinen Traum" spielen Promis und Nicht-Promis Seite an Seite. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Gäste und Wiederholung finden Sie hier.

Die Spiele-Show "Promi Game Night – Wir spielen für deinen Traum" moderiert von Caroline Frier hat ab Mai ihre große Premiere im deutschen TV.

Vorbild der Sendung ist die US-amerikanische Show namens "Hollywood Game Night". Zwischen 2013 und 2020 feierte die Sendung mit Moderatorin Jane Lynch in den USA großen Erfolg. Damals traten prominente gegen nicht-prominente Kandidaten an und es ging ans Eingemachte: Stars konnten 10.000 Dollar für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl gewinnen, für die anderen Teilnehmer lag der Gewinn bei 25.000 Dollar. Unter den Promis waren einige echte Größen wie Kristen Bell, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Martin Short, Kelly Clarkson, Nicole Scherzinger und Amy Poehler dabei.

Die deutsche Version der Fernsehspielshow ist von Constantin Entertainment GmbH produziert. Sie hat einen ähnlichen Ablauf wie das US-amerikanische Vorbild. Zwei Teams, die aus je zwei Promis und einem Nicht-Promi bestehen, treten in verschiedenen Partyspielen gegeneinander an. Mit viel Geschicklichkeit und einem stabilen Nervenkostüm gilt es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln – denn am Ende gewinnt das Team, das am meisten einsacken konnte. Ganz so extrem hoch wie in den Vereinigten Staaten ist das Preisgeld in Deutschland allerdings nicht: Der nicht-prominente Teilnehmer aus dem Gewinner-Team erhält bis zu 10.000 Euro, die ihm frei zur Verfügung stehen.

Sendetermine: Wann läuft "Promi Game Night"?

Bereits 2022 wurde das Format "Promi Game Night" von RTL 2 angekündigt und nun ist es so weit: Die Erstausstrahlung der Spiel-Show im deutschen TV ist auf den 4. Mai 2023 datiert. Die Start-Uhrzeit ist 21.15 Uhr, direkt im Anschluss an die Rate-Show "Genial daneben". Wie viele Folgen es geben wird, ist noch nicht bekannt, es wird voraussichtlich regelmäßig am Donnerstag eine neue Episode erscheinen. Weitere Infos dazu folgen in Kürze.

"Promi Game Night" - Übertragung im TV und Stream

Das brandneue Format "Promi Game Night" ist ab Mai im TV auf RTL2 zu sehen. Wer ein reales Live-Erlebnis erfahren möchte, kann sich außerdem Tickets für die Show kaufen. Das Mindestalter, um im Publikum zu sitzen, beträgt 16 Jahre.

Diese Gäste machen bei der "Promi Game Night" mit

Die Game-Show von Schauspielerin und Comedian Caroline Fier moderiert. 2008 schloss die Kölnerin eine dreijährige Theaterausbildung an der "Schauspielschule der Keller" in Köln ab und ist bereits seit 2007 im deutschen TV zu sehen. Auch dem Moderieren ist sie nicht völlig fremd: Seit 2020 hat sie als Moderatorin an verschiedenen Projekten mitgewirkt, darunter in den Sendungen wie "Buchstaben Battle", "5 Gold Rings" und "Frei Schnauze". Diese prominenten Gäste sind außerdem bei "Promi Game Night" dabei und kämpfen um jeden Punkt:

Lola Weippert

Matthias Mester

Lisa Feller

Martin Klempnow

Sonya Kraus

Detlef Steves

Simon Pearce

Sabrina Mockenhaupt

Maria Clara Groppler

Özcan Cosar

Jan van Weyde

Jasmin Schwiers

Axel Stein

Cristina do Rego

Bella Lesnik

Lutz van der Horst

Sendung verpasst - gibt es eine Wiederholung von "Promi Game Night"?

Ob es eine Wiederholung der Folgen von "Promi Game Night" im linearen Fernsehen geben wird, ist gegenwärtig nicht bekannt. Sicher ist aber, dass alle Folgen der Spiele-Show ab der jeweiligen TV-Erstausstrahlung in einem Zeitraum von 30 Tagen kostenlos auf der Streaming-Plattform RTL+ zum Anschauen verfügbar sind. Haben Sie also einen Sendetermin versäumt, müssen Sie sich keine Sorgen machen: Sie haben genug Zeit, die verpassten Folgen nachzuholen.