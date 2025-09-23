„Die Promi Padel WM“ 2025: Diese Stars wagen sich auf den Court

Im Münchner SAP Garden wird erstmals „Die Promi Padel WM – Wer holt den PadelCity Cup?“ ausgetragen. Bei dem Turnier treten 16 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Zweier-Teams gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Tennisprofi Mischa Zverev und viele mehr.

Padel, die Sportart, in der die Prominenten antreten, kombiniert Elemente aus Tennis und Squash. Gespielt wird auf einem 10 mal 20 Meter großen Feld, das von Glas- und Gitterwänden umgeben ist. Diese werden aktiv in das Spiel einbezogen und sorgen für schnelle, abwechslungsreiche Ballwechsel. Besonders im Doppel entfaltet Padel seine Dynamik – eine Form, die auch bei der Promi-WM zum Einsatz kommt. Die Sportart wächst weltweit und erfreut sich auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit.

Wann findet die „Die Promi Padel WM“ statt? Welche Promis sind dabei? Wo erfolgt die Übertragung im TV und Stream? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die neue ProSieben-Sportshow gibt es hier.

„Die Promi Padel WM“: Wann ist der Termin?

Die Premiere der „Promi Padel WM“ findet am Samstag, dem 18. Oktober 2025, statt. Der Start ist für 20.15 Uhr vorgesehen. Austragungsort ist der SAP Garden in München, die neue Multifunktionsarena im Olympiapark.

Übertragung von „Die Promi Padel WM“ im TV und Stream

„Die Promi Padel WM“ wird live sowohl im Fernsehen auf ProSieben als auch im Stream bei Joyn übertragen. Zuschauerinnen und Zuschauer können das Turnier damit auf unterschiedlichen Wegen verfolgen.

Kandidaten bei „Die Promi Padel WM“: Wer ist dabei?

Insgesamt nehmen 16 Kandidatinnen und Kandidaten teil, die in Zweier-Teams gegeneinander antreten. Noch sind nicht alle Teilnehmenden offiziell bestätigt, einige Namen stehen laut Joyn jedoch bereits fest. Fußball-Weltmeister Mats Hummels bringt seine Erfahrung aus der Bundesliga und von internationalen Turnieren mit. Tennisprofi Mischa Zverev gilt als erfahrener Rückschlagspieler und kennt den Court aus seiner aktiven Profikarriere. Ex-Nationalspieler Christoph Kramer ist seit seinem Weltmeistertitel 2014 eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fußballs. Model und Moderatorin Lena Gercke bringt Prominenz aus dem Entertainment-Bereich ins Turnier ein. Neben Sportlern und Models wird die Teilnehmerliste durch Younes Zarou, einen der reichweitenstärksten Influencer Deutschlands, unterstützt.

Hier folgt eine Übersicht der Kandidatinnen und Kandidaten. Sobald weitere Namen offiziell bestätigt sind, wird die Liste entsprechend ergänzt:

Mats Hummels

Mischa Zverev

Christoph Kramer

Lena Gercke

Younes Zarou

Steven Gätjen, Chris Tall und Co.: Das Moderatoren-Team der „Promi Padel WM“

Für die Übertragung der „Promi Padel WM“ setzt ProSieben auf ein erfahrenes Team. Steven Gätjen übernimmt die Moderation. Der TV-Moderator gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Gesichtern des Senders und war bereits bei zahlreichen Großveranstaltungen im Einsatz, darunter die deutsche Übertragung der Oscar-Verleihung und Shows wie „Joko & Klass gegen ProSieben“.

Als Field-Reporterin ist Vivi Geppert im Einsatz. Sie ist dem Publikum vorwiegend durch die Show „taff“ bekannt und wird bei der „Promi Padel WM“ die Eindrücke und Stimmen der Spielerinnen und Spieler direkt am Spielfeldrand einfangen. Die Kommentierung übernimmt Marco Hagemann, der sich als Sportreporter mit Schwerpunkt Fußball und Boxen einen Namen gemacht hat und seit vielen Jahren live aus Stadien und Arenen berichtet. Unterstützung erhält er von Chris Tall, einem der bekanntesten deutschen Comedians, der als Co-Kommentator dient.

Gibt es eine Wiederholung von „Die Promi Padel WM“?

Ob es eine klassische Wiederholung im Fernsehen geben wird, ist bislang nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Event nach der Live-Übertragung bei ProSieben im Streamingangebot von Joyn auch nachträglich abrufbar sein wird.

„Die Promi Padel WM“: Hier gibt es Tickets

Wer „die Promi Padel WM“ um den „PadelCity Cup“ nicht nur am Bildschirm verfolgen möchte, hat die Möglichkeit, live im SAP Garden in München dabei zu sein. Tickets sind bereits erhältlich und bewegen sich je nach Kategorie in unterschiedlichen Preisbereichen. Die günstigsten Karten starten bei rund 38 Euro und bieten Zugang zu den regulären Sitzplätzen. Für Fans, die näher am Geschehen sein oder zusätzliche Services wie einen separaten Eingang und Catering nutzen möchten, stehen höherpreisige Kategorien zur Verfügung. Das exklusive VIP-Paket umfasst besondere Leistungen und liegt preislich bei rund 200 Euro. Tickets gibt es auf der offiziellen Seite des Veranstalters.