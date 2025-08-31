„Promi Taste“: Teilnehmer 2026 – Welche Promis sind dabei?

In „Promi Taste“, dem Ableger der erfolgreichen Kochshow „The Taste“, stellen sich prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung, ein komplettes Gericht auf nur einem Löffel zu präsentieren. In Teams kochen sie unter Anleitung erfahrener Coaches und versuchen, Jury und Gastjuroren geschmacklich und visuell zu überzeugen. Jede Folge steht unter einem bestimmten kulinarischen Thema, das von der Gastjury vorgegeben wird. Die Löffel werden blind verkostet, ohne zu wissen, wer sie zubereitet hat und anschließend bewertet. Die Sendetermine der regulären Ausgabe mit Hobby- und Profiköchen und der bekannten Jury liegen meist im Herbst. Für die Promi-Version sind separate Ausstrahlungen geplant.

Welche Promis bei „Promi Taste“ an den Start gehen und was es sonst noch über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Kochshow zu wissen gibt, lesen Sie hier.

Teilnehmer von „Promi Taste“: Das sind die Kandidaten

Jeanette Biedermann: Schauspielerin und Sängerin

Jeanette Biedermann, geboren 1980 in Berlin, ist eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin und Popsängerin. Bekannt wurde sie durch ihre Rolle in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, später feierte sie Erfolge mit Songs wie „Rock my Life“ und „Run with Me“. Auch als Frontfrau der Band „Ewig“ und später als Solokünstlerin war und ist sie tätig. Im TV war sie unter anderem bei „Sing meinen Song“ und „The Masked Singer“ zu sehen. Für ihr soziales Engagement erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Martina Voss-Tecklenburg: Erfolgstrainerin

Martina Voss, geboren 1967 in Duisburg, ist ehemalige Nationalspielerin und war langjährige Trainerin im Frauenfußball. Sie bestritt 125 Länderspiele für Deutschland und wurde mehrfach Europameisterin. Als Trainerin betreute sie zunächst die Schweiz, ab 2019 dann die deutsche Nationalmannschaft. Mit dieser erreichte sie das EM-Finale 2022, schied jedoch bei der WM 2023 in der Vorrunde aus. Ihre Amtszeit endete kurz darauf. Voss-Tecklenburg war auch als TV-Expertin tätig und zählt zu den prägenden Persönlichkeiten im deutschen Fußball.

Melody Haase: Reality-TV-Star

Melody Haase, geboren 1994 in Berlin, wurde 2014 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Seither ist sie regelmäßig in Reality-TV-Formaten wie „Adam sucht Eva“, „Ex on the Beach“ oder „Promis unter Palmen“ zu sehen. Neben Musikveröffentlichungen sorgte sie durch zahlreiche Schönheitsoperationen und mediale Auftritte für Aufmerksamkeit.

Jenny Elvers: Schauspielerin

Jenny Elvers, geboren 1972 bei Lüneburg, ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin. Bekannt wurde sie in den 1990er Jahren durch Rollen in Filmen wie „Männerpension“ sowie in TV-Serien. Neben der Schauspielerei war sie in zahlreichen Reality-TV-Formaten zu sehen, darunter „Promi Big Brother“ (Siegerin 2013) und „Kampf der Reality-Stars“. Auch als Moderatorin war sie zeitweise aktiv. Öffentlich thematisierte sie ihre Alkoholabhängigkeit und verarbeitete diese in ihrer Autobiografie „Wackeljahre“.

Kathrin Menzinger: Profitänzerin

Kathrin Menzinger, geboren 1988 in Wien, ist eine österreichische Profitänzerin. Mit ihrem Partner Vadim Garbuzov gewann sie mehrfach EM- und WM-Titel im Showdance. Seit 2015 ist sie als Tänzerin bei „Let’s Dance“ aktiv und gewann die Show bereits zweimal. Bekannt ist sie für ihre Präzision und Bühnenpräsenz. Sie lebt in Wien und ist auch abseits des Tanzsports medial präsent.

Elmar Paulke: Sportkommentator

Elmar Paulke, geboren 1970 in Bergisch Gladbach, ist ein deutscher Sportkommentator, vorwiegend bekannt als Stimme des Darts in Deutschland. Seit den 2000er Jahren kommentiert er Darts-Turniere für Sport1 und später für DAZN. Daneben war er auch bei Formaten wie „Schlag den Star“ und „Promi-Darts-WM“ im Einsatz. Er ist zudem Buchautor und Podcaster von „Game On!“.

Andreas Hoppe: „Tatort“-Schauspieler

Andreas Hoppe, geboren 1960 in Berlin, ist ein deutscher Schauspieler, bekannt vor allem durch seine Rolle als Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener „Tatort“, die er von 1996 bis 2018 spielte. Neben seiner TV-Karriere engagiert er sich für Umwelt- und Tierschutz und veröffentlichte mehrere Bücher, darunter ein Kochbuch. Hoppe ist weiterhin für Film und Fernsehen aktiv.

Jan Hofer: ehemaliger Nachrichtensprecher

Jan Hofer ist über Jahrzehnte hinweg einer der bekanntesten Nachrichtensprecher in Deutschland. Von 1985 bis 2020 arbeitete er für die „Tagesschau“, ab 2004 als Chefsprecher. Nach seinem Abschied wechselte er zu RTL und moderierte bis 2024 Nachrichtenformate wie „RTL Direkt“. Nebenbei war er auch in Unterhaltungsformaten wie „Let’s Dance“ zu sehen.

Simon Pearce: Comedian

Simon Pearce, geboren 1981 in München, ist Comedian, Schauspieler und Synchronsprecher. In seinen Bühnenprogrammen thematisiert er humorvoll Identität, Herkunft und Alltagsrassismus. Bekannt wurde er durch Auftritte in Formaten wie „NightWash“ und „Quatsch Comedy Club“ sowie durch TV-Rollen, etwa in „Die Rosenheim-Cops“.

Paul Cooks: Video-Creator

Paul Cooks, bürgerlich Paul Schütz, ist ein Video-Creator mit Fokus auf Food-Content. Auf TikTok und Instagram teilt er Kochvideos, Restauranttipps und Rezeptideen und erreicht damit ein Millionenpublikum. Er zählt zu den bekanntesten deutschen Food-Content-Creatoren im Netz.

Ben Blümel: Moderator und Sänger

Ben Blümel, geboren 1981 in Berlin, ist Sänger und Moderator. Bekannt wurde er 2002 mit dem Hit „Engel“. Seit 2009 moderiert er die Sendung „KiKa Live“ und war zuvor in weiteren Musik- und Jugendformaten aktiv. Nebenbei arbeitet er als Sprecher und trat in TV-Shows wie „Let’s Dance“ und „Die Passion“ auf.

Jochen Schropp: Schauspieler und Moderator

Jochen Schropp, geboren 1978 in Gießen, ist Schauspieler und Moderator. Bekannt wurde er durch TV-Rollen in Serien wie „Sternenfänger“ und „Polizeiruf 110“. Als Moderator prägte er Formate wie „Promi Big Brother“ und das „Sat.1 Frühstücksfernsehen“. Seit seinem Coming-out 2018 engagiert er sich für LGBTQ+-Themen und veröffentlichte 2022 das Buch „Queer as f*ck“.