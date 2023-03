"Prominent getrennt" 2023: Das sind die Kandidaten in Staffel 2

Bei "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" treffen auch 2023 ehemalige Promi-Paare aufeinander. Wer ist raus? Hier erfahren Sie alles rund um die teilnehmenden Kandidaten.

Die Reihe der Datingshows im deutschen Fernsehen nimmt kein Ende. Aktuell gibt es wieder "Prominent getrennt" 2023 im TV zu sehen - die Übertragung von "Prominent getrennt" 2023 übernimmt auch in diesem Jahr wieder RTL. Damit knüpft der Sender an den Erfolg der vergangenen Staffel an. Bereits damals waren zahlreiche prominente Kandidatinnen und Kandidaten mit dabei.

Auch dieses Jahr wurden wieder acht Ex-Promi-Paare ausgesucht, die erneut zusammen Zeit im Paradies verbringen. Wir verraten Ihnen, wer diesmal alles mit in der Villa mit dabei ist und womöglich seine alte Liebe neu entfacht. Die Dreharbeiten für die neue Staffel haben schon im November begonnen. Der Start von "Prominent getrennt" 2023 war nun im Februar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Prominent getrennt" 2023: Diese Ex-Promi-Paare sind noch im Rennen

Gloria und Nikola Glumac

Gloria Glumac und Nikola Glumac Foto: RTL

Das Paar ist noch nicht so ganz über seine Scheidung hinweg. Der Trennungsgrund waren damals die Geschehnisse bei "Temptation Island" 2021. Nach dem Beziehungs-Aus im Reality-TV folgt nun also der Versuch einer Versöhnung ebenfalls im TV. Sicher ist auf jeden Fall, dass der letzte gemeinsame Fernseh-Auftritt der beiden wohl für viel Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki Foto: RTL

Die beiden planten schon recht kurze Zeit nach dem Kennenlernen ihre Hochzeit. Doch die Ehe hielt nicht einmal ein ganzes Jahr bevor sie zerbrach. Der Profifußballer und das Tattoo-Model beendeten 2021 ihre Beziehung wieder. Doch bei einer so rasanten Beziehung wie der, die die beiden geführt haben, könnte wohl auch ein Neuentfachen des Feuers möglich sein. Die "Prominent getrennt"-Villa bietet jedenfalls den idealen Ort dafür.

Lesen Sie dazu auch

Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale

Marlisa Rudzio und Fabio de Pasquale Foto: RTL

Auch dieses Pärchen bietet massig Zündstoff. Die beiden schafften es (als einziges Paar!), sich nach "Temptation Island" nicht zu trennen, doch im Januar 2022 kam dann doch das Beziehungs-Aus. Gut möglich jedoch, dass wenigstens einer der beiden noch Gefühle für den anderen hegt. Nun müssen sie auf jeden Fall zusammen als Team antreten und dabei herausfinden, ob sie noch eine Chance auf ein gemeinsames Leben haben oder nicht.

Gustav Masurek und Karina Wagner

Gustav Masurek und Karina Wagner Foto: RTL

Die beiden sind bereits Reality-TV erprobt und haben sich auch in genau dieser Profession kennengelernt. Bei "Bachelor in Paradise" klickte es und die beiden wurden ein Paar. Die in einer Reality-Show geschmiedete Beziehung hielt letztendlich nicht. Seit der Trennung herrscht Funkstille zwischen ihnen. Was das wohl für die Zusammenarbeit der beiden heißt?

Silva Gonzalez und Stefanie Schanze

Silva Gonzalez und Stefanie Schanze Foto: RTL

Es gilt nicht umsonst die Regel, dass man Privates von Geschäftlichem trennen soll. Im Fall von Silva Gonzalez und Stefanie Schanze hat das aber wohl nicht so gut geklappt. Die beiden (ehemaligen) Bandkollegen trennten sich nämlich nach fast sechs Jahren Beziehung und damit war auch die Zusammenarbeit unmöglich. Kurzerhand wurde Stefanie daraufhin aus der Band geworfen. Mittlerweile stehen beide allerdings ab und an wieder gemeinsam auf der Bühne. Was genau bei "Prominent getrennt" passieren wird, lässt sich also schwer vorhersagen.

Sandra Janina van der Heide und Juliano Fernandez

Sandra Janina van der Heide und Juliano Fernandez Foto: RTL

Die beiden führten eine On-Off-Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, bevor sie sich 2021 endgültig trennten. Doch der Trennungsgrund war im Vergleich zu den anderen Paaren bei "Prominent getrennt" verblüffend normal: Niemand ging fremd, niemand machte im TV mit anderen Leuten rum - die beiden hatten schlicht und ergreifend unterschiedliche Ziele im Leben und gingen deshalb auseinander. Doch so eine Trennung muss nicht von Dauer sein. Vielleicht schaffen sie es ja, ihre alten Gefühle noch einmal zu reaktivieren?

"Prominent getrennt" 2023: Wer ist raus?

In Folge 1 und 3 musste kein Ex-Promi-Paar die Show verlassen.

Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz Foto: RTL

Ein weiteres Paar, das feststellen musste, dass eine Teilnahme bei "Temptation Island" vielleicht doch keine so gute Idee ist. Nachdem Marc-Robin es nicht schaffte, für die Dauer der Sendung treu zu bleiben, trennten sich die beiden. Besonders pikant: Marc-Robin hatte auch schon einmal etwas mit "Prominent getrennt"-Kandidatin Marlisa Rudzio. In Folge 2 brach das Ex-Paar ab.

Jenefer Riili und Matthias Höhn

Jenefer Riili und Matthias Höhn Foto: RTL

Das erste Paar das rausfliegt startete ihre Karriere bei der Kult-Sendung "Berlin Tag und Nacht". Sie bekamen bereits sehr früh ihr erstes gemeinsames Kind. Immer wieder kamen sie zusammen und trennten sich anschließend wieder. Nun haben sie es als Team bei "Prominent getrennt" versucht, doch mussten die Show in Folge 4 verlassen.