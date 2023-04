"Prominent getrennt" 2023: Übertragung, Wiederholung und alle Infos

2023 läuft Staffel 2 von "Prominent getrennt". Wissenswertes rund um Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung erfahren Sie hier.

Dating der anderen Art gibt es bei "Prominent getrennt" 2023 zu sehen. Für viele ist klar, nach der Trennung ist ein Wiedersehen mit dem Ex ausgeschlossen - "Prominent getrennt" sieht das allerdings anders. Hier wird der Liebe eine zweite Chance gegeben.

Das Prinzip ist recht simpel: Die Kandidaten sind acht ehemalige Promi-Paare, die nach Südafrika reisen, dort in eine Villa ziehen und versuchen, erneut das Glück miteinander zu finden. Die Frage, die sich für alle stellt: Hat die Zeit alle Wunden geheilt? Die Show steht zwischen Eifersucht und Vertrauen. Am Ende wartet ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Das Konzept hat sich bewährt und geht mit Staffel 2 an den Start.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 2 von "Prominent getrennt" 2023 erfahren? Wann ist der Start? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Wir haben für Sie die Details zusammengetragen.

"Prominent getrennt" 2023: Übertragung im TV und Stream

Für einen Sendeplatz beim Privatsender RTL hat es für die Kuppelshow nicht gereicht. Alle, die trotzdem einschalten möchten, müssen sich an den sendereigenen Streaming-Dienst RTL+ halten - dort werden nämlich alle Folgen von "Prominent getrennt" 2023 übertragen. Lediglich eine Folge gab es am 5. März morgens um 0.10 Uhr bei RTL im TV zu sehen.

Orientiert man sich an den Sendezeiten von Staffel 1, könnte man davon ausgehen, dass die Folgen zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Doch da es sich dieses Mal um eine (fast) reine Streaming-Veröffentlichung handelt, stehen die Folgen schon an den jeweiligen Sendeterminen ab Mitternacht zur Verfügung. Da die Show außerdem dem Prinzip folgt, dass ein Paar pro Folge die Show verlassen muss, ist mit ca. acht Folgen der neuen Staffel zu rechnen. Los ging es am 21. Februar.

Show: "Prominent getrennt"

Start: 21. Februar

Free-TV: --

Stream: RTL+

Auf RTL+ können neben "Prominent getrennt" 2023 unter anderem auch "Make Love, Fake Love" sowie "Sisi", Staffel 2 angesehen werden.

Wird es eine Wiederholung von "Prominent getrennt" 2023 geben?

Nachdem es bis auf eine Ausnahme keine Folgen der Erstausstrahlung im TV zu sehen sein gibt, läuft auch die Wiederholung von "Prominent getrennt" zunächst ausschließlich über RTL+ - und dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Um den Dienst nutzen können, fallen monatliche Kosten von 6,99 Euro (Stand 21.03.2023) an. Einen Probemonat gibt es allerdings gratis. Bei RTL+ finden Sie z.B. Serien und Shows von RTL, VOX und RTL2.

"Prominent getrennt" 2023: Gewinner der ersten Staffel

Schon in der ersten Staffel von "Prominent getrennt" traten insgesamt acht Ex-Promi-Paare gegeneinander an. Am Ende konnten sich Marcus Muth und Meike Emonts im Finalspiel gegen Dominik Wirlend und Sarah Joelle Jahnel durchsetzen und damit das Preisgeld in Höhe von 44.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben zwar die Chance insgesamt 100.000 Euro zu erspielen, doch verlorene Gruppenspiele minimieren die Gewinnsumme im Laufe der Show. Bereits in der ersten Folge verloren die acht Ex-Paare 22.000 Euro - im Finale blieb dann nur noch knapp die Hälfte der Anfangssumme übrig.