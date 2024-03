"Prominent getrennt" 2024: Das sind die Kandidaten - alle Ex-Paare und Teilnehmer auf einen Blick

"Prominent getrennt" geht 2024 mit neuen Kandidaten in die 3. Staffel. Welche mehr oder weniger prominenten Ex-Paare sind dabei? Alle Teilnehmer im Überblick.

Das Format "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" kehrt 2024 mit neuen Folgen zurück. Wie der Name der Sendung bereits andeutet, treffen dabei acht prominente Ex-Paare aufeinander, die sich trotz gemeinsamer Vergangenheit und persönlicher Differenzen zusammenraufen müssen, um am Ende stolze 100.000 Euro zu gewinnen. Emotionen, Dramen und Meinungsverschiedenheiten sind damit praktisch schon vorprogrammiert.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Teamfähigkeit als Ex-Partner unter Beweis stellen und gegen die Konkurrenz zusammenhalten müssen. In verschiedenen Gruppenspielen treten die Prominenten gegeneinander an. Nur eines der acht Ex-Paare kann am Ende das Preisgeld gewinnen und die Show als Sieger-Ex-Paar verlassen. Ort des Geschehens ist eine Villa im südafrikanischen Kapstadt. Dort wurde die dritte Staffel Ende 2023 gedreht. Ausgestrahlt wird sie 2024 wie gewohnt auf RTL+.

Abseits der Villa und fernab der Konkurrenz verbringen die Ex-Paare neben den Challenges außerdem etwas "Zeit zu zweit" - dabei geht es vor allem darum, einander Rede und Antwort zu stehen. Wer sind die Teilnehmer bei "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" 2024? Wir liefern Ihnen eine Übersicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Prominent getrennt" 2024: Diese prominenten Ex-Paare sind dabei

Luisa Früh und Max Bornmann

Luisa Früh und Max Bornmann Foto: RTL

Dieses einstige Liebespaar dürfte Trash-TV-Fans noch bestens aus der Sendung "Make Love, Fake Love" bekannt sein. Max betrog seine Freundin damals vor laufender Kamera mit Yeliz Koc. Nach der Show blieben er und Luisa vorerst ein Paar, doch weil Max sich nicht genug um die Beziehung bemühte, zog seine jetzige Ex-Freundin schließlich den Schlussstrich. Im Rahmen des Reality-TV-Formats "Are You The One - Realitystars in Love" suchte Max als frischgebackener Single nach seinem Perfect Match - unter anderem bandelte er mit Melina Hoch und Sandra Sicora an. Bei "Prominent getrennt" 2024 trifft er wieder auf seine Ex-Freundin Luisa, die ihrerseits hofft, dass Max sein Verhalten reflektiert und merkt, was er an ihr hatte.

Lesen Sie dazu auch

Melina Hoch und Tim Kühnel

Melina Hoch und Tim Kühnel Foto: RTL

Das als "Timina" bekannte Ex-Paar lernte sich 2020 bei " Love Island" kennen und lieben. Tatsächlich gewannen die beiden sogar die Show, doch im Dezember desselben Jahres gingen sie schon wieder getrennte Wege. In einem tränenreichen Instagram-Video gaben Melina und Tim damals gemeinsam ihre Trennung bekannt. Im Sommer 2023 schien dann alles auf ein Liebes-Comeback hinzudeuten, doch daraus wurde nichts: Tim soll sich im August in einem Club vergnügt haben, worüber seine Ex Melina überhaupt nicht glücklich war. Als Reaktion darauf schloss sie eine Reunion mit Tim kategorisch aus. Inzwischen sind beide aber dazu bereit, sich miteinander auszusprechen.

Michelle Monballijn und Mike Cees

Michelle Monballijn und Mike Cees Foto: RTL

Michelle und Mike nahmen schon einmal gemeinsam an einem Reality-TV-Format teil. Im " Sommerhaus der Stars" 2021 machte sich Letzterer nicht gerade viele Freunde. In der Öffentlichkeit wurde sein Verhalten negativ aufgefasst, ihre Beziehung öfter als "toxisch" bezeichnet. Trotz der Ereignisse im "Sommerhaus der Stars" hielten Michelle und Mike an ihrer Liebe fest und versuchten, sie mit einer Paartherapie zu festigen. Vor kurzem folgte dann aber die endgültige Trennung. Bei "Prominent getrennt" 2024 begegnen sich die beiden wieder. Dort bekommen sie die Chance, noch einmal alles auf den Tisch zu legen.

Sarah Lieblich und Nico Legat

Sarah Liebich und Nico Legat Foto: RTL

Bei "Temptation Island VIP" 2023 stellte der Sohn von Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (55) eindrucksvoll seine Definition von Treue unter Beweis, indem er gleich dreimal mit Verführerin Siria intim wurde. Seine Beziehung zu Sarah war damit beendet - beim finalen Lagerfeuer kam es wenig überraschend zur Trennung der beiden. Sarah machte damals eine klare Ansage: "Ich will nie wieder etwas mit Nico zu tun haben." Inzwischen scheint sich das Blatt allerdings gewendet zu haben. Die Blondine wünscht sich ein ehrliches Gespräch und eine aufrichtige Entschuldigung von ihrem Ex, damit beide das Thema "Temptation Island" endlich abhaken können.

Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Sandra Sicora und Tommy Pedroni Foto: RTL

Auch dieses Ex-Paar trennte sich im TV beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP" 2023. Für Tommys Geschmack schlug Sandra damals zu sehr über die Stränge. In der Sendung gab sich die Verlassene noch besonnen, doch in ihren Instagram-Storys sah das Ganze schon wieder anders aus. Von ihrem Herzschmerz lenkte Sandra sich ab, indem sie sich bei "Are you the One" unter anderem mit Max vergnügte. Bei "Prominent getrennt" 2024 trifft sie also nicht nur ihren Ex-Freund Tommy, sondern auch ihren Ex-Flirt wieder.

Chiara Fröhlich und Lucas Baltruschat

Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat Foto: RTL

Im Oktober 2022 kamen Chiara und Lukas zusammen, bis zum Sommer 2023 führten sie eine Fernbeziehung. Anschließend zog Lukas dann zu seiner Freundin nach Köln, doch das Glück währte nicht lange: Anfang September folgte bereits die Trennung, kurz darauf machten Fremdgehgerüchte um Lukas die Runde. Wie viel Wahres an den Gerüchten dran ist, darüber kann nur gerätselt werden. Beide Ex-Partner blicken dem Wiedersehen bei "Prominent getrennt" 2024 skeptisch entgegen.

Kim Virginia und Emanuell Weißenberger

Kim Virginia und Emanuell Weißenberger Foto: RTL

Ganze vier Monate hielten es Kim und Emanuell miteinander aus, bevor sie sich letztendlich doch gegeneinander entschieden. Kennengelernt hatte sich das Ex-Paar bei "Bachelor in Paradise" 2022, doch erst nach der Sendung wurde es ernst zwischen den beiden. Bei der Wiedersehensshow verkündeten sie damals offiziell ihre Beziehung, die mitterweile schon wieder Geschichte ist. Laut eigener Aussage verstehen sich Kim und Emanuell weiterhin gut, ein Liebescomeback schließen sie aber dennoch beide aus. Während Letzterer bei "Prominent getrennt" 2024 gewinnen möchte, freut sich seine Ex auf die anderen Singlemänner.

Gina Beckmann & Emily

Emily (l.) und Gina Beckmann Foto: RTL

2020 belegte Gina den zweiten Platz bei der Jubiläumsstaffel von "Big Brother". Anfang 2022 matchten sie und ihre ehemalige Partnerin Emily auf Tinder. Das erste Date fand in Berlin statt, anschließend wurden die beiden ein Paar. Nach einigen Höhen und Tiefen beendeten sie ihre On-Off-Beziehung schließlich im Sommer 2023, obwohl sie zuvor sogar Hochzeitspläne geschmiedet hatten. Kontakt besteht zwischen den beiden Frauen seitdem nicht mehr. 2024 ziehen Gina und Emily als erstes gleichgeschlechtliches Ex-Paar in die "Villa der Verflossenen".