„Prominent getrennt“ 2025: Sendetermine und Übertragung

„Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen“ ist eine Reality-TV-Show, in der Ex-Paare gemeinsam antreten, um sich am Ende ein Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern. Die Sendung lief zum ersten Mal im März 2022 und nun steht Staffel 4 in den Startlöchern. Um die Show zu gewinnen und das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen, müssen die ehemaligen Paare zusammen in einer Villa leben und verschiedene Herausforderungen meistern. Die Ex-Partner sollen zeigen, wie gut sie trotz vergangener Beziehungskonflikte zusammenarbeiten können und wie sehr sie sich noch vertrauen. Denn in unterschiedlichen Spielen und Aufgaben treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Paaren gegeneinander an. Dabei werden ihre Teamfähigkeit und ihr Umgang miteinander auf die Probe gestellt. Ziel ist es also, als Team zu handeln und sich gegen die konkurrierenden Paare zu beweisen.

Wann startet die 4. Staffel „Prominent getrennt“? Wie läuft die Übertragung? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Prominent getrennt“ 2025: Start von Staffel 4 der „Villa der Verflossenen“

Die Reality-Show „Prominent getrennt“ kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Ab dem 1. Juli 2025 treffen erneut prominente Ex-Paare aufeinander und stellen sich gemeinsamen Herausforderungen.

„Prominent getrennt“ 2025: Sendetermine der 4. Staffel

Das Startdatum steht fest: 1. Juli 2025. Zu Beginn der Staffel gibt es gleich zwei Folgen auf der Streaming Plattform RTL+. Danach werden neue Folgen im Wochentakt jeden Dienstag ausgestrahlt. Die letzten beiden Folgen erscheinen auch als Doppel-Folgen.

Folge 1: Dienstag, 1. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 2: Dienstag, 1. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 3: Dienstag, 8. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 4: Dienstag, 15. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 5: Dienstag, 22. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 6: Dienstag, 29. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 7: Dienstag, 5. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 8: Dienstag, 12. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 9: Dienstag, 19. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 10: Dienstag, 26. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 11: Dienstag, 26. August 2025, um 00:00 Uhr

Übertragung von „Prominent getrennt“ 2025 im TV und Stream

Die Übertragung von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ übernimmt wie bisher der Sender RTL. Aufgrund sinkender Einschaltquoten im Juli 2024 wurde die Ausstrahlung der 3. Staffel im Free-TV nach Folge 7 frühzeitig beendet. Die letzten Folgen waren dann nur noch auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zu sehen. So wird wohl auch diese Staffel lediglich per Stream auf RTL+ übertragen.

„Prominent getrennt“: Kandidaten in Staffel 4 - Welche Paare sind dabei?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 4. Staffel von „Prominent getrennt“ 2025 stehen bereits fest. Das sind die acht Ex-Paare, die 2025 gegeneinander antreten:

Der ehemalige „Bachelorette“ Kandidat Marco Cerullo und die ehemalige „Bachelor“ Kandidatin Christina Grass

Jana Klein und Sidar Sahin , die sich bei „Are You The One“ kennenlernten

Der ehemalige Bachelor der Schweiz Alan Wey und die ehemalige „Bachelor“ Kandidatin Pamela Ghazal

Yeliz Koc und Jannik Kontalis , die sich bei der Show „Make Love, Fake Love“ kennengelernt haben

Laura Peuker und Jonny Jaspers , welche beide ehemalige Verführerinnen und Verführer bei „Temptation Island“ waren

Die ehemaligen Teilnehmer der siebten Staffel von „Love Island“: Jennifer Iglesias und Nico Müller

Ariel und Giuliano Hediger wurden bekannt durch den gemeinsamen Auftritt in der Sendung „Love Fool“

Felix Davidson und Babu lernten sicher außerhalb des Fernsehens auf einer Geburtstagsparty kennen