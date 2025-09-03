„Prominent getrennt“ 2025: Sendetermine und Übertragung

„Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ ist eine Reality-TV-Show, in der Ex-Paare gemeinsam antreten, um sich am Ende ein Preisgeld von 100.000 Euro zu sichern. Die Sendung lief zum ersten Mal im März 2022 und mittlerweile gibt es 4 Staffeln. Um die Show zu gewinnen und das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen, müssen die ehemaligen Paare zusammen in einer Villa leben und verschiedene Herausforderungen meistern. Die Ex-Partner sollen zeigen, wie gut sie trotz vergangener Beziehungskonflikte zusammenarbeiten können und wie sehr sie sich noch vertrauen. Denn in unterschiedlichen Spielen und Aufgaben treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Paaren gegeneinander an. Dabei werden ihre Teamfähigkeit und ihr Umgang miteinander auf die Probe gestellt. Ziel ist es also, als Team zu handeln und sich gegen die konkurrierenden Paare zu beweisen.

Wann startete die 4. Staffel „Prominent getrennt“? Wie läuft die Übertragung? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

„Prominent getrennt“ 2025: Sendetermine der 4. Staffel

Die Reality-Show „Prominent getrennt“ startete 2025 mit Staffel 4. Ab dem 1. Juli 2025 trafen erneut prominente Ex-Paare aufeinander und stellten sich gemeinsamen Herausforderungen. Zu Beginn der Staffel gibt es gleich zwei Folgen auf der Streaming-Plattform RTL+. Danach gibt es neue Folgen im Wochentakt jeden Dienstag. Die letzten beiden Folgen erscheinen als Doppel-Folgen.

Folge 1: Dienstag, 1. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 2: Dienstag, 1. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 3: Dienstag, 8. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 4: Dienstag, 15. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 5: Dienstag, 22. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 6: Dienstag, 29. Juli 2025, um 00:00 Uhr

Folge 7: Dienstag, 5. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 8: Dienstag, 12. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 9: Dienstag, 19. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 10: Dienstag, 26. August 2025, um 00:00 Uhr

Folge 11: Dienstag, 2. September 2025, um 00:00 Uhr

Wiedersehensfolge: 9. September, um 00:00 Uhr

Übertragung von „Prominent getrennt“ 2025 im TV und Stream

Die Übertragung von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ übernimmt wie bisher der Sender RTL. Aufgrund sinkender Einschaltquoten im Juli 2024 wurde die Ausstrahlung der 3. Staffel im Free-TV nach Folge 7 frühzeitig beendet. Die letzten Folgen waren dann nur noch auf der sendereigenen Streamingplattform RTL+ zu sehen. So wird auch diese Staffel lediglich per Stream auf RTL+ übertragen.

„Prominent getrennt“: Kandidaten in Staffel 4 - Welche Paare sind dabei?

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 4. Staffel von „Prominent getrennt“ 2025 sind dabei. Das sind die acht Ex-Paare, die 2025 gegeneinander antreten:

Der ehemalige „Bachelorette“ Kandidat Marco Cerullo und die ehemalige „Bachelor“ Kandidatin Christina Grass

Jana Klein und Sidar Sahin , die sich bei „Are You The One“ kennenlernten

Der ehemalige Bachelor der Schweiz Alan Wey und die ehemalige „Bachelor“ Kandidatin Pamela Ghazal

Yeliz Koc und Jannik Kontalis , die sich bei der Show „Make Love, Fake Love“ kennengelernt haben

Laura Peuker und Jonny Jaspers , welche beide ehemalige Verführerinnen und Verführer bei „Temptation Island“ waren

Die ehemaligen Teilnehmer der siebten Staffel von „Love Island“: Jennifer Iglesias und Nico Müller

Ariel und Giuliano Hediger wurden bekannt durch den gemeinsamen Auftritt in der Sendung „Love Fool“

Felix Davidson und Babu lernten sicher außerhalb des Fernsehens auf einer Geburtstagsparty kennen

„Prominent getrennt“ Wiedersehen mit Charlotte Würdig

Zum ersten Mal treffen die Ex-Paare von „Prominent getrennt“ in einer Wiedersehensfolge erneut aufeinander. Nach der Ausstrahlung der regulären Episoden haben die Zuschauerinnen und Zuschauer noch einige offene Fragen. Diese sollen nun geklärt werden. Die Moderation der Folge übernimmt Charlotte Würdig. Die 47-Jährige moderierte zuletzt im Jahr 2018. Für die Wiedersehensshow kehrt sie jetzt in ihre Rolle zurück.