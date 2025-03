Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ 2025: Die Teilnehmer in Staffel 3

„Promis unter Palmen“ ist eine Reality-TV-Show, die 2025 nach einer längeren Pause wieder ausgestrahlt wird. Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich wie gewohnt der Sender Sat.1. In der Sendung ziehen zwölf Promis zusammen in eine luxuriöse Villa in Thailand. Dort werden sie unter ständiger Kamerabeobachtung mit den Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. Die Show bietet ihren Zuschauerinnen und Zuschauern eine Mischung aus Konflikten, emotionalen Szenen und überraschenden Wendungen. Neben den Herausforderungen des Zusammenlebens müssen die Kandidaten außerdem allein oder in Teams Challenges bestehen. Ziel ist es, am Ende die goldene Kokosnuss und 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause zu nehmen.

Die Show ist mit den Sendeterminen 2025 nach fast vier Jahren wieder ins Rennen gegangen. Hier zeigen wir Ihnen, wer die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 3 von „Promis unter Palmen“ sind und wer die Show bereits verlassen musste.

Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ 2025: Diese Teilnehmer sind weiterhin dabei

In Staffel 3 von „Promis unter Palmen“ reisten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten nach Thailand. Hier erfahren Sie, welche Teilnehmer weiterhin in Staffel 3 der Reality-Show dabei sind.

Chico

Chico Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Chico Yildirim wurde 2022 durch seinen Lottogewinn von 9,9 Millionen Euro über Nacht zum Multimillionär. Der ehemalige Kranführer ist heute Influencer, Unternehmer und Künstler. Einblicke in sein Leben als Multimillionär gab er bereits in TV-Formaten wie „stern TV“ und „Plötzlich reich!“. Nun lässt er sich auf seine erste große Reality-TV-Show ein.

Claudia Obert

Claudia Obert Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Fans der Show dürfte Claudia Obert bereits ein Begriff sein. Die High-Society-Lady war bereits unter den Teilnehmern der ersten Staffel. 2010 kam Claudia mit Teleshopping ins Fernsehen, heute ist sie eine Kultfigur und Millionärin. Im Fernsehen wurde die Unternehmerin durch Reality-TV-Formate wie „Promi Big Brother“ bekannt und kehrt nun als Veteranin zurück an den Strand von Thailand.

Iris Klein

Iris Klein Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Iris Klein ist die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. Doch nicht nur ihre Kinder machen Schlagzeilen, auch Iris selbst ist Teil der Fernsehlandschaft und machte sich als Auswanderin einen Namen. Bekannt wurde sie durch Formate wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Promi Big Brother“.

Menowin Fröhlich

Menowin Fröhlich Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Bekannt wurde Menowin durch seine Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“, wo er 2010 den zweiten Platz erreichte. Seither gehört der Sänger zur deutschen Fernsehlandschaft. Er war bereits Teil von Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Nun wagt er die Teilnahme am nächsten Reality-TV-Projekt.

Cosimo Citiolo

Cosimo Citiolo Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Mit italienischen Wurzeln startete Cosimo seine Karriere als Tänzer und Hip-Hop-Tanzlehrer, bevor er 2010 mit Songs wie „Ketchup Mayo Sandwich“ und „Der Sommer ist geil“ als Musiker durchstartete. Danach zeigte er sich als Reality-Star unter anderem im „Sommerhaus der Stars“ und bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Neben dem Fernsehen arbeitet er als Haarstylist im Salon seiner Schwester.

Lisha Savage

Lisha Savage Foto: Tan Nian Xing

Lisha lebt seit Dezember 2018 auf Mallorca. 2020 wurde sie im „Sommerhaus der Stars“ bekannt. Neben ihren Tätigkeiten als Unternehmerin, YouTuberin und Reality-Star zeigt sie sich seit 2023 musikalisch mit Songs wie „Tränen“ und „Flieh mit mir“. In der Reality-TV-Welt kennt man sie außerdem aus „Goodbye Deutschland!“ und „Das große Promi-Büßen“.

Melody Haase

Melody Haase Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Melody Haase lebt in Brandenburg und wurde 2014 durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Die Sängerin und Reality-TV-Darstellerin ist zuletzt mit ihrer Single „No New Friends“ erfolgreich und produziert neben der Musik den Podcast „[un]ECHT“. Bekannt wurde sie auch durch Formate wie „Swipe, Match, Love?“ und „Hot oder Schrott – Promi Spezial“.

Chris Manazidis

Chris Manazidis Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Geboren in den Neunzigern, zog es Chris früh in die Welt der Unterhaltung. Mit seinem YouTube-Kanal „Bullshit TV“ brachte er ab 2010 Millionen User zum Lachen und räumte 2014 sogar den Deutschen Webvideopreis ab. Neben Comedy wagte er sich dann auch ins Reality-TV. „Promi Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“ gehören zu seinem Repertoire.

„Promis unter Palmen“ 2025: Diese Kandidaten sind bereits raus

Janina Youssefian

Janina Youssefian Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Janina wurde in Teheran geboren, kam mit acht Jahren nach Europa und absolvierte später eine Ausbildung zur Kosmetikerin. 2001 und 2014 war Janina im „Playboy“ zu sehen. Sie nahm zudem bereits an Formaten wie Promi Big Brother“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Neben ihrer Erscheinung in der Öffentlichkeit designt die Iranerin Dessous und Bademode. Janina musste „Promis unter Palmen“ 2025 bereits in Folge 1 verlassen.

Eike Immel

Eike Immel Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Eike Immel ist ein ehemaliger Torwart der deutschen Fußballnationalmannschaft und arbeitet heute als Torwarttrainer. Mit 534 Bundesligaspielen gehört er zu den Rekordspielern der Liga und feierte 1992 mit dem VfB Stuttgart die deutsche Meisterschaft als größten Erfolg. 1997 beendete er verletzungsbedingt seine Karriere. Abseits vom Sport machte er sich im TV einen Namen durch die Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Kim Virginia

Kim Virginia Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Kim Virginia lebt aktuell in Dubai und machte erstmals 2021 bei „Der Bachelor“ auf sich aufmerksam. Die ehemalige Bankangestellte und Flugbegleiterin wurde dann vor allem durch Auftritte in Reality-TV-Formaten wie „Are You The One – Reality-Stars in Love“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekannt. Jetzt geht es für die Reality-Teinehmerin auf in die nächste Show unter Palmen.

Nikola Glumac

Nikola Glumac Foto: Joyn/Tan Nian Xing

Nikola Glumac ist Tattoo-Model, Influencer und Reality-Star. Bekannt wurde er durch seine Beziehung mit Gloria Glumac, die 2020 in „Zwischen Tüll und Tränen“ ihre Hochzeit feierte. Nach ihrer Trennung sorgten die beiden dann 2023 als Gewinner von „Prominent getrennt“ für Schlagzeilen. Zuletzt sah man Nikola 2024 in „Fame Fighting“ im Ring.