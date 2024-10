„Promis unter Palmen“ 2025: Start, Sendetermine und Kandidaten - Was ist bekannt?

„Promis unter Palmen“ lief erstmals 2020 im deutschen TV, 2021 sollte eine weitere Staffel folgen, deren Ausstrahlung jedoch nach der zweiten Folge aufgrund des plötzlichen Todes von Teilnehmer Willi Herren gestoppt wurde. Anschließend gab es eine Pause von mehreren Jahren, doch für Fans der Reality-TV-Show hat das Warten auf neue Folgen bald ein Ende: Wie der Sender SAT.1 am 30. Juli in einer Pressemitteilung offiziell bekanntgab, kehrt „Promis unter Palmen“ 2025 mit Staffel 3 zurück.

Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt: Die prominenten Kandidaten, die in der Regel schon aus anderen Reality-TV-Formaten bekannt sind, bewohnen gemeinsam eine Villa an einem paradiesischen Strand in Thailand und treten regelmäßig in verschiedenen Spielen und Challenges gegeneinander an. Wer sich dabei am besten anstellt, geht schlussendlich als Gewinner aus der Sendung hervor und erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie die „Goldene Kokosnuss“ als Trophäe.

Was ist über Start und Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025 bekannt? Und wer sind die Kandidaten in Staffel 3? Alle bereits bekannten Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wann startet Staffel 3?

Derzeit ist noch kein konkreter Starttermin für Staffel 3 von „Promis unter Palmen“ bekannt. Orientiert man sich an den ersten beiden Staffeln, scheint jedoch ein Start im Frühling 2025 naheliegend. Die Ausstrahlung von Staffel 1 und 2 begann nämlich im März 2020 bzw. im April 2021. Sobald feststeht, wann genau „Promis unter Palmen“ 2025 losgeht, finden Sie die entsprechenden Infos hier.

Das sind die Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025

Ebenso wie über das Startdatum kann auch über die Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur gemutmaßt werden. Staffel 2, die aus oben genannten Gründen nicht vollständig ausgestrahlt wurde, bestand aus insgesamt acht Folgen, die ab dem Start am 12. April 2021 jeden Montag um 20.15 Uhr im Fernsehen gezeigt werden sollten. Es ist durchaus möglich, dass dieser Rhythmus in Staffel 3 beibehalten wird. Die genauen Sendetermine werden an dieser Stelle ergänzt, sobald sie feststehen.

Wer sind die Kandidaten in Staffel 3 von „Promis unter Palmen“?

Die Teilnehmer der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ sind Stand jetzt (September 2024) noch unbekannt. Reality-Fans dürften aber nicht enttäuscht werden, denn wie SAT.1-Senderchef Marc Rasmus verrät, habe man für Staffel 3 des Formats explizit nach „außergewöhnlichen, prominenten Charakteren“ gesucht. „Viele Reality-Fans wünschen sich seit mehr als drei Jahren regelmäßig die Rückkehr dieser beliebten und überaus erfolgreichen SAT.1-Marke, bald öffnen wir wieder die Türen unserer traumhaften Villa am Strand“, so Rasmus weiter.

Eine vollständige Übersicht der Teilnehmer von „Promis unter Palmen“ 2025 finden Sie zu gegebener Zeit hier. Zudem haben wir im Folgenden einmal die Kandidaten der bisherigen Staffeln für Sie aufgelistet:

Staffel 1

Bastian Yotta (Sieger)

Matthias Mangiapane

Janine Pink

Tobias Wegener

Carina Spack

Désirée Nick

Claudia Obert

Ronald Schill

Eva Benetatou

Ennesto Monté

Staffel 2

Giulia Siegel (Siegerin)

Katy Bähm

Melanie Müller

Willi Herren (†)

Emmy Russ

Calvin Kleinen

Kate Merlan

Elena Miras

Henrik Stoltenberg

Chris Töpperwien

Patricia Blanco

Marcus Prinz von Anhalt

Staffel 3 von „Promis unter Palmen“ im TV und Stream

Da „Promis unter Palmen“ 2025 bei SAT.1 ausgestrahlt wird, gibt es die einzelnen Episoden von Staffel 3 kostenlos im Free-TV zu sehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Reality-Show über die sendereigene Plattform Joyn im Stream zu verfolgen. Dort stehen die Folgen auch nach der Ausstrahlung im TV abrufbereit zur Verfügung. Wer also eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf Joyn nachträglich ansehen. Das Basisangebot der Streaming-Plattform ist kostenlos.