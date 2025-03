„Promis unter Palmen“ 2025: Übertragung im TV und Stream, Wiederholung - alle Infos

Die Dreharbeiten für die neue Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ sind bereits im November 2024 gelaufen. Sat.1 hat nun die Realityshow zurückgebracht und sorgt seit dem Start Mitte Februar 2025 für Unterhaltung vor der traumhaften Kulisse Thailands.

Nach vier Jahren Pause: „Endlich wieder ‚Promis unter Palmen‘! Wir können es kaum erwarten“, jubelt Sat.1-Chef Marc Rasmus. Wie weit werden oder würden Prominente für Geld gehen – und wie viel halten sie wirklich aus? In der Reality-Show treffen völlig unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten aufeinander und teilen sich eine luxuriöse Villa an einem Traumstrand Thailands. Während sie sich im Alltag arrangieren müssen, stehen in herausfordernden Teamspielen Zusammenarbeit und Strategie im Fokus. Doch am Ende zählt nur der eigene Vorteil – denn nur eine Person kann sich den Sieg, die „Goldene Kokosnuss“ und bis zu 50.000 Euro sichern.

Die Sat.1-Villa bietet nur wenige Plätze für die neue Staffel. Ein großes Gemeinschaftsschlafzimmer, ein luxuriöses Bad und ein offener Wohn- und Essbereich sorgen für Begegnungen und Konflikte. Die Lounge mit Meerblick lädt zum Verweilen ein, während der Poolbereich kaum Privatsphäre bietet. Der weiße Sandstrand ist nur wenige Schritte entfernt und dient als Kulisse für Spiele und Dramen. Rund um die Uhr wird alles von Kameras erfasst. Hashtag zur Sendung: #PromisunterPalmen.

„Promis unter Palmen“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Seit dem 17. Februar 2025 zeigt Sat.1 neue Folgen der Reality-Show. Die Sendetermine liegen immer montags um 20.15 Uhr zur besten Lagerfeuer-Zeit: Primetime. Beim Streamingdienst der Sendergruppe Joyn kann man „Promis unter Palmen“ immer eine Woche vor der TV-Ausstrahlung abgerufen werden.

Kann man auch eine ganze Folge von „Promis unter Palmen“ 2025 als Wiederholung sehen?

Jawoll! Auch hier hilft Ihnen Joyn, wo Sie nicht nur vorab, sondern auch im Nachhinein am munteren Treiben an Thailands Gestaden teilhaben können. Der Basisdienst ist komplett frei von Kosten, man muss sich lediglich registrieren. Wenn Sie indes zusätzliche Annehmlichkeiten wünschen, können Sie das Premium-Abonnement Joyn Plus in Betracht ziehen. Für 6,99 Euro pro Monat erhalten Sie laut Angaben des Dienstes „einige Extras“ (Stand: Februar 2025). Aktuelle und weitergehende Informationen zu den Abo-Bedingungen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Produziert wird „Promis unter Palmen“ von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von Sat.1.

„Promis unter Palmen – Die Late Night Show“

Unmittelbar nach jeder Folge von „Promis unter Palmen“ meldet sich Jochen Bendel live auf Sat.1 mit „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“. Jeden Montag lädt er gemeinsam mit wechselnden Co-Moderatorinnen und -Moderatoren zum großen Talk ein, um mit prominenten Gästen und dem Publikum die neuesten Ereignisse der Show humorvoll und kritisch zu beleuchten.

Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen an den Start:

Unternehmerin und Society-Lady Claudia Obert

Lotto-Millionär Chico

Ex-„DSDS“-Teilnehmer und Musiker Menowin Fröhlich

Reality-TV-Darstellerin Janina Youssefian

Ex-Nationaltorwart Eike Immel

Buchautorin Iris Klein

YouTuber Chris Manazidis

Reality-Darstellerin Kim Virginia

Entertainer und Sänger Cosimo Citiolo

Influencerin Lisha Savage

Social-Media-Mann Nikola Glumac

Ex-„DSDS“-Teilnehmerin Melody Haase