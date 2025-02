„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist raus gestern in Folge 2, 24.2.25

„Promis unter Palmen“ ist eine Reality-Show, die auf Sat.1 ausgestrahlt wird. Woche für Woche müssen sich die anfangs zwölf Kandidatinnen und Kandidaten verschiedenen Herausforderungen stellen. Auch 2025 ziehen in Staffel 3 die Teilnehmer in eine luxuriöse Villa in Thailand. Wer auf engstem Raum und unter ständiger Beobachtung durchhält, kann 50.000 € mit nach Hause nehmen und die „goldene Kokosnuss“ gewinnen. Die Teilnehmer treten jeden Montag – dem festen Sendetermin der Show – in Challenges gegeneinander an, bei denen sie Vorteile oder Immunität gewinnen können. Am Ende jeder Folge wird ein Kandidat nominiert und einer oder eine muss die Show verlassen. Neben Wettkämpfen sorgen meistens Intrigen, Nominierungen und Streitigkeiten für viel Drama.

Kurz gesagt: „Promis unter Palmen“ ist eine Mischung aus Luxus, Strategie, Drama und einem Wettkampf zwischen zwölf Prominenten.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 24. Februar 2025?

In der zweiten Folge von „Promis unter Palmen“ musste Eike Immel die Villa am Traumstrand in Thailand verlassen. Nach einer verlorenen Team-Challenge war Melody Haase gezwungen, zwei Promis aus ihrem Team zu nominieren. Ihre Wahl fiel auf Eike Immel und Nikola Glumac. In der darauffolgenden Abstimmung entschieden sich die Teilnehmer fast einstimmig gegen Eike. Gründe für die Wahl gegen ihn waren vorwiegend seine passive Art und ein frauenfeindlicher Kommentar. In einem Gespräch erklärte der 64-Jährige, dass er sich mit einem Mann angefreundet habe, nur um an dessen Frau heranzukommen. Dieses Verhalten kam bei den anderen Kandidatinnen und Kandidaten nicht gut an.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist alles raus?

Jeden Montag müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten Herausforderungen stellen. Wer diesem Druck nicht standhielt und herausgewählt wurde oder sogar freiwillig ging sehen Sie hier in der Übersicht:

Model Janina Youssefian (raus in Folge 1)

Ex-Nationaltorwart Eike Immel (raus in Folge 2)

Welche Teilnehmer sind bei „Promis unter Palmen“ 2025 weiter dabei?

Nach Folge 2 können noch zehn verbliebene Kandidaten um den Titel, ein Preisgeld und die „goldenen Kokosnuss“ kämpfen. In der folgenden Übersicht sehen Sie die Kandidaten, die noch im Rennen sind:

Lotto-Millionär Chico

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert

„DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich

Reality-Darstellerin Iris Klein

YouTube-Legende Chris Manazidis

Reality-Darstellerin Kim Virginia

Sänger Cosimo Citiolo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-Darsteller Nikola Glumac

Reality-Sternchen Melody Haase

Schauspielerin Yvonne Woelke

„Promis unter Palmen“ 2025: Wiederholung der 2. Folge sehen

Normalerweise läuft Promis unter Palmen jeden Montag auf Sat.1. Sollten Sie an diesem Tag jedoch die aktuelle Folge verpasst haben, dann können sie diese Folge als Wiederholung ansehen. Über den Streaminganbietern Joyn lassen sich die Folgen unproblematisch ansehen. Die Folgen sind dort entweder kostenlos mit Werbung oder für alle, die die Show ohne Werbung streamen möchten, können dies für 6,99 € im Monat machen (Stand: Februar 2025).

Wann läuft die nächste Folge 3 von „Promis unter Palmen“?

Da die Show erst begonnen hat, gibt es noch sechs weitere Folgen dieser 3. Staffel zu sehen. Eine Woche vor der regulären TV-Ausstrahlung können die Folgen bereits auf der Streamingplattform Joyn gestreamt werden. Die neueste Folge kann somit schon ab Montag, dem 3. März 2025 angesehen werden. Joyn übernimmt ebenfalls die Übertragung der regulären Episoden sowohl kostenlos als auch im kostenpflichtigen Abo.

An Folgenden Sendeterminen ist „Promis unter Palmen“ regulär im Free-TV zu sehen:

Folge 3: Montag, 3. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 4: Montag, 10. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 5: Montag, 17. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 6: Montag, 24. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 7: Montag, 31. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 8: Montag, 7. April 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )