„Promis unter Palmen“ 2025 gestern am 10. März 2025: Wer ist raus in Folge 4?

Die Reality-Show „Promis unter Palmen“ ist 2025 mit einer neuen Staffel auf Sat.1 und der Streaming-Plattform Joyn zurückgekehrt. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2020 gehört das Format zu den bekanntesten Reality-Wettbewerben im deutschen Fernsehen. Hier treten bekannte Kandidaten aus der TV-Welt in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander an, um sich die Siegprämie von 50.000 Euro zu sichern.

Die Sendetermine von Staffel 3 liegen aktuell immer auf einem Montag. Die Übertragung von „Promis unter Palmen“ 2025 erfolgt sowohl im Fernsehen als auch online. In jeder Folge scheidet ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin aus, bis am Ende ein Gewinner oder eine Gewinnerin feststeht. In der vierten Episode, die am 10. März auf Sat.1 ausgestrahlt wurde, musste erneut ein Reality-Star die Show verlassen.

Welche Promis weiterhin im Rennen sind und wer in Folge 4 die Koffer packen musste, erfahren Sie hier.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 10. März 2025?

In der vierten Folge der Reality-Show traten die Prominenten zu einer weiteren Herausforderung an: dem Kapitänsspiel „Spa Day“. Dabei mussten die Teilnehmenden in einer mit eiskaltem Wasser gefüllten Wanne ein Rätsel lösen. Ziel war es, fünf farbige Badeenten in die richtige Reihenfolge zu bringen – eine Aufgabe, die neben Denkvermögen auch Durchhaltevermögen in der Kälte erforderte.

Nikola und Christo meisterten die Herausforderung und sicherten sich den Sieg. Anschließend stellten sie jeweils ein Team für das darauffolgende Spiel „Bällebad“ zusammen. In diesem Wettkampf musste eine Aufgabe innerhalb eines bestimmten Zeitlimits gelöst werden. Während Christos Team erfolgreich blieb, gelang es Nikolas Gruppe nicht, die gestellte Herausforderung rechtzeitig zu bewältigen.

Der Sieg brachte für Christo und seine Teammitglieder Lisha, Menowin, Iris und Chico einen entscheidenden Vorteil: Sie waren vor dem anstehenden Rauswurf geschützt. Nikola hingegen musste zwei Personen aus seinem eigenen Team für die Exit-Abstimmung nominieren und entschied sich für Yvonne und Claudia. Bei der anschließenden Abstimmung hatte das Gewinner-Team das letzte Wort. Die Mehrheit entschied sich dafür, Yvonne aus der Show zu wählen. Für Yvonne Woelke ist der Aufenthalt bei „Promis unter Palmen“ 2025 somit zu Ende.

Staffel 3 von „Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist bereits raus?

Vier Kandidaten mussten die Reality-Show in den letzten Folgen verlassen. Hier lesen Sie, welche Teilnehmer die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro bereits verpasst haben:

Model Janina Youssefian (raus in Folge 1)

Ex-Nationaltorwart Eike Immel (raus in Folge 2)

Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (raus in Folge 3)

Schauspielerin Yvonne Woelke (raus in Folge 4)

Welche Kandidaten sind bei „Promis unter Palmen“ 2025 weiter dabei?

Neun Teilnehmer können weiterhin in Thailand bei „Promis unter Palmen“ 2025 verweilen:

Lotto-Millionär Chico

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert

„DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich

Reality-Darstellerin Iris Klein

YouTube-Legende Chris Manazidis

Sänger Cosimo Citiolo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-Darsteller Nikola Glumac

Reality-Sternchen Melody Haase

„Promis unter Palmen“ 2025: Wiederholung von Folge 4 sehen

Die Sendung „Promis unter Palmen“ wird 2025 in der Regel montags auf Sat.1 ausgestrahlt. Wer eine Folge verpasst, hat die Möglichkeit, sie später als Wiederholung anzusehen. Auf der Streaming-Plattform Joyn stehen die Episoden kostenlos zur Verfügung – allerdings mit Werbeunterbrechungen. Wer die Show lieber ohne Werbung genießen möchte, kann ein Abonnement für 6,99 € pro Monat abschließen (Stand: März 2025).

Wann läuft die nächste Folge 5 von „Promis unter Palmen“?

Von „Promis unter Palmen“ 2025 stehen noch vier weitere Episoden aus. Bereits eine Woche vor der regulären Ausstrahlung im Fernsehen sind die Folgen auf Joyn verfügbar. Die nächste Episode wird am 17. März 2025 um 20.15 Uhr im Free-TV auf Sat.1 gesendet. Das sind die nächsten Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025 im Überblick:

Folge 5: Montag, 17. März 2025: ab 20.15 Uhr ( Sat.1 )

Folge 6: Montag, 24. März 2025: ab 20.15 Uhr ( Sat.1 )

Folge 7: Montag, 31. März 2025: ab 20.15 Uhr ( Sat.1 )

Folge 8: Montag, 7. April 2025: ab 20.15 Uhr ( Sat.1 )