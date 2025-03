"Promis unter Palmen" 2025 gestern am 24. März: Wer ist raus?

Jeden Montag dürfen sich Zuschauer der Unterhaltungsshow „Promis unter Palmen“ auf eine neue Folge freuen. In dieser Sendung treffen unterschiedliche Kandidatinnen und Kandidaten aufeinander. Sie ziehen gemeinsam in eine traumhafte Villa am Strand von Thailand ein. Die Teilnehmer müssen den Alltag gemeinsam meistern, während regelmäßig neue Teamspiele auf sie warten. Dabei müssen die Teams zusammenarbeiten und Strategien entwickeln, um zu gewinnen. Der Leitfaden der Show ist: „Für Geld mache ich ALLES!“. Wer bis zum Ende der Sendung bleibt, gewinnt die „Goldene Kokosnuss“ und kann sich auf ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro freuen.

In Folge 6 gab es eine Überraschung. Nicht wie gewohnt musste eine Person die Villa verlassen, sondern es mussten unerwartet zwei Menschen ihre Koffer packen und einer kam zurück. Um wen es sich hier handelt, was genau passiert ist und weitere Infos rund um Übertragung und Sendetermine erfahren Sie hier.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist raus in Folge 6 vom 24. März 2025?

In der 6. Folge lief vieles anders als sonst. Das Finale rückt immer näher und dies wirkt sich auf die Stimmung der Teilnehmer aus. Es wird immer wichtiger, Allianzen zu schmieden und taktisch zu arbeiten. Im ersten Spiel ging es darum, Kugeln zu balancieren. Wer es schafft, gewinnt 1.500 Euro zusätzlich für den Jackpot und die zwei schnellsten Spieler können ihr Team für das nächste Spiel wählen und sind als Teamkapitäns vor dem kommenden Exit geschützt. Der Druck wird von Woche zu Woche immer größer und dies schlägt sich auch auf die Stimmung in der Villa und während den Spielen aus.

Eine Auseinandersetzung zwischen Lisha und Chico eskalierte. Als sie ihn beleidigte, schlägt er mit der Androhung sexualisierter Gewalt zurück. Die Produktion schritt ein – Lisha bekam eine Verwarnung und Chico musst die Show sofort verlassen. Die Produktion äußerte sich den Kandidaten gegenüber: „Er war bereits verwarnt, deshalb haben wir Konsequenzen gezogen“ und „Gewalt bleibt Gewalt, auch wenn sie nur angedroht wurde, das tolerieren wir nicht, schon gar nicht in einem sexuellen Zusammenhang“. Durch Chicos Rauswurf, bekam Nikola Glumac, der in der letzten Folge gehen musste, eine neue Chance und durfte wieder in die Villa ziehen.

Nach diesem Drama wurde weiter gegraben im Kapitänsspiel. Die beiden schnellsten und damit Teamkapitän waren Melody und Menowin, sie konnten ihre Teams wählen. Nach einer Absprache mit Menowin beeinflusste Melody das Spiel so, dass ihr eigenes Team verlor. Sie konnte dann zwei Kandidaten ihres Teams nominieren, die wie geplant Christo und Iris waren. Nach der finalen Abstimmung erhielt Iris Klein die wenigstens Stimmen und musste die Show verlassen.

„Promis unter Palmen“ 2025: Übertragung im TV uns Stream

2025 geht „Promis unter Palmen“ mit einer neuen Staffel an den Start. Seit dem 17. Februar laufen immer montags die neuen Folgen. Die Show läuft zur Primetime immer um 20.15 Uhr im Free-TV auf Sat.1. Möchten Sie die Folge flexibel von überaus ansehen, die ist per Live-Stram auf Joyn möglich.

„Promis unter Palmen“ 2025: ganze Folge als Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Folge verpasst haben, ist das kein Problem. Es sind sowohl die aktuelle Folge als auch alle vergangenen Folgen im Stream verfügbar. Im Basisangebot ist dies mit Werbung und einer Registrierung kostenlos. Für 6,99 Euro pro Monat lässt sich die Folge ohne Werbeunterbrechungen streamen.

Wann läuft die nächste Folge „Promis unter Palmen“ 2025

Bei „Promis unter Palmen“ kommen die Kandidatinnen und Kandidaten dem Hauptpreis von 50.000 Euro und der „Goldenen Kokosnuss“ immer näher. Es stehen nur noch zwei Folgen aus. Diese sind im Free-TV auf SAT.1 als auch wie oben erwähnt auf Joyn verfügbar. Es bleiben also nur noch zwei Folgen übrig, in denen die Teilnehmer alles geben können.

Folge 7: Montag, 31. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 8: Montag, 7. April 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Welche Kandidaten sind bei „Promis unter Palmen“ schon raus?

Woche für Woche muss ein Kandidat oder eine Kandidatin die Show verlassen. Die bisherigen Exits haben wir hier aufgelistet:

Model Janina Youssefian (raus in Folge 1)

Ex-Nationaltorwart Eike Immel (raus in Folge 2)

Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (raus in Folge 3)

Schauspielerin Yvonne Woelke (raus in Folge 4)

Lotto-Millionär Chico (wegen Fehlverhalten rausgeflogen in Folge 6)

Buchautorin Iris Klein (raus in Folge 6)

Welche Kandidaten sind bei „Promis unter Palmen“ noch dabei?

Noch sieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben die Chance auf die „Goldenen Kokosnuss“ und ein Preisgeld von mindestens 50.000 Euro. Langsam wird die Zeit allerdings knapp. Welche Kandidaten noch in der Villa sind, sehen Sie hier:

„DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert

YouTube-Legende Chris Manazidis

Sänger Cosimo Citiolo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-Sternchen Melody Haase

Tattoo-Model Nikola Glumac (wieder zurück in Folge 6)