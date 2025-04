"Promis unter Palmen" 2025 gestern am 31. März: Wer ist raus in Folge 7?

13 Kandidatinnen und Kandidaten sind bei „Promis unter Palmen“ 2025 zusammen in eine Villa an einem traumhaften Strand in Thailand gezogen. Hier müssen sie gemeinsam den Alltag gestalten und zusammen die verschiedensten Herausforderungen meistern. In Teamspielen geraten sie regelmäßig an ihre Grenzen. Jede Woche werden Promis von ihren Mitstreitern nominiert und in einer Exit-Zeremonie wird final darüber abgestimmt, wer seine Koffer packen muss und in einen Flieger nach Deutschland steigt. Wer bis zum Ende durchhält und kontinuierlich Einsatz zeigt, kann die Show gewinnen. Auf diesen Gewinner wartet ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro und die „goldene Kokosnuss“.

Mittlerweile sind nur noch sechs Kandidaten dabei und kämpfen – mehr oder weniger gemeinsam – um das Weiterkommen. Kurz vor dem Finale musste am Montag in Folge 7 erneut ein Promi die Villa verlassen. Wer die Show verlassen musste und alle Hintergründe lesen Sie hier. Außerdem finden Sie hier alle Informationen zur Übertragung sowie zu den Sendeterminen.

„Promis unter Palmen“ 2025: Wer ist raus in Folge 7 vom 31. März?

Mit dem immer näher rückenden Finale nimmt der Konkurrenzkampf spürbar zu. Jede Folge startet mit einem Kapitänsspiel. In diesem Spiel geht es darum, die Teamkapitäne für die Woche zu bestimmen. Die beiden Gewinner erhalten das Vorrecht, ihre Teams für das nächste Spiel zusammenzustellen und sind in der folgenden Nominierungsrunde vor einem Exit geschützt. Im ersten Spiel „Wie ihr Volt“ stieg die Spannung. Verkleidet als Kühe sollten die Kandidaten für sechs Minuten einen Zaun anfassen, der unter Strom stand. Am Ende hielten fast alle Promis durch und durch jeden erfolgreichen Versuch wuchs der Jackpot um 2.500 Euro. Da fast alle Kandidaten durchhielten, mussten die Würfel entscheiden. Der Sieg ging an Cosimo und Menowin, die ihre Teams auswählen durften.

Im nächsten Spiel, „Hinten ist, wo vorne ist“ ging es um Schnelligkeit. Mit verbundenen Augen musste der Fahrer des sogenannten „Thai-Mobil“ rückwärts ein Labyrinth durchqueren und dabei mussten fünf Rätsel gelöst werden. Genau wie in Folge sechs spielten nicht alle Kandidaten um den Sieg. Aus taktischen Gründen verlangsamte Lisha das Spiel ihres Teams, um ihren Freund Christo im anderen Team zu sichern.

Zu Anfang der Show vereinbarten Cosimo und Claudia sich nicht gegenseitig zu nominieren oder rauszuwählen. Doch in dieser Folge brach Cosimo sein Versprechen gegenüber seiner langjährigen Bekannten aus diversen Reality-Sendungen. Er nominierte Claudia Obert und YouTuberin Lisha Savage. Nach der Abstimmung war klar, Claudia muss ihre Koffer packen und kurz vor dem Finale die Villa verlassen. Noch an diesem Abend beendete sie ihre Freundschaft mit Cosimo.

„Promis unter Palmen“ 2025: Übertragung im TV und im Stream

Seit dem 17. Februar 2025 ist die neue Staffel von „Promis unter Palmen“ im Fernsehen zu sehen. Die neuen Folgen werden immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt.

Für alle, die flexibel bleiben möchte, steht die Sendung zusätzlich im Live-Stream auf Joyn zur Verfügung.

„Promis unter Palmen“ 2025 ganze Folge als Wiederholung streamen

Sollten Sie es montagabends nicht vor den Fernseher geschafft haben, um die aktuelle Folge zu sehen, ist dies kein Problem. Über Joyn lassen sich sowohl alte Folgen als auch die aktuellste nachträglich streamen. Nach einer erstmaligen Registrierung und mit Werbeunterbrechungen ist dies kostenlos möglich. Wer die Sendung lieber ohne Werbung streamen möchte, hat die Möglichkeit, ein Joyn Plus Abo für 6,99 Euro pro Monat abzuschließen.

Wann läuft die nächste Folge von „Promis unter Palmen“?

Die Kandidaten stehen kurz vor dem Finale. Nächste Woche wird sich zeigen, wer das Preisgeld und die „goldene Kokosnuss“ gewinnt. Die letzte Folge wird ausgestrahlt am:

Montag, 7. April 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Welche Kandidaten sind raus bei „Promis unter Palmen“?

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welche Kandidatinnen und Kandidaten bereits ausgeschieden sind:

Model Janina Youssefian (raus in Folge 1)

Ex-Nationaltorwart Eike Immel (raus in Folge 2)

Reality-Sternchen Kim Virginia Hartung (raus in Folge 3)

Schauspielerin Yvonne Woelke (raus in Folge 4)

Lotto-Millionär Chico (wegen Fehlverhalten rausgeflogen in Folge 6)

Buchautorin Iris Klein (raus in Folge 6)

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert (raus in Folge 7)

Welche Kandidaten sind noch dabei bei „Promis unter Palmen“?

Kommende Woche geht es um alles oder nichts. Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben weiterhin die Chance auf den Hauptgewinn:

„DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich

YouTube-Legende Christo Manazidis

Sänger Cosimo Citiolo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-Sternchen Melody Haase

Tattoo-Model Nikola Glumac (wieder zurück in Folge 6)