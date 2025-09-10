„Promis unter Palmen“ 2026: Dieses Reality-TV-Paar ist in Staffel 4 zu sehen

Sat.1 und Joyn bringen im Frühjahr die 4. Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!“ auf die Bildschirme. Der Schauplatz ist wieder eine Villa in Thailand, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tag und Nacht unter Beobachtung stehen. Neben dem Zusammenleben, das immer wieder von Allianzen und Streitigkeiten geprägt ist, erwarten sie zahlreiche Team- und Einzelspiele. Wer sich behauptet, erhält die „goldene Kokosnuss“ und bis zu 50.000 Euro Preisgeld.

Noch ist nicht bekannt, wann die neuen Folgen an den Start gehen. Sicher ist aber bereits, welche Prominenten in der 4. Staffel mit dabei sind. Wer sind die Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ 2026? Hier stellen wir Ihnen alle Teilnehmer vor.

Kandidaten bei „Promis unter Palmen“ 2026: Diese Teilnehmer sind dabei

Aus den Informationen von RTL geht hervor, welche Prominenten 2026 bei „Promis unter Palmen“ dabei sind. In der folgenden Übersicht stellen wir die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die in die Villa einziehen und um die „goldene Kokosnuss“ kämpfen.

Claude-Oliver Rudolph

Claude-Oliver Rudolph, 1956 in Frankfurt am Main geboren, machte sich früh als Charakterdarsteller einen Namen. Bekannt wurde er durch Wolfgang Petersens „Das Boot“ und zahlreiche TV-Rollen, unter anderem in „Tatort“ und „Der König von St. Pauli“. International spielte er 1999 im James-Bond-Film „Die Welt ist nicht genug“ den Gegenspieler von Pierce Brosnan. Neben seiner Schauspielkarriere sorgte Rudolph mit Auftritten in Reality-Formaten für Aufmerksamkeit. Etwa beim „Promiboxen“ 2002, „Fear Factor“ 2004 und 2023 in „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“

Gina-Lisa Lohfink

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink, geboren am 23. September 1986 in Seligenstadt, wurde 2008 in der dritten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt, wo sie den zwölften Platz belegte. Danach trat sie in zahlreichen TV-Formaten auf, unter anderem bei „mieten, kaufen, wohnen“, „Das perfekte Promi-Dinner“ und „Adam sucht Eva“. 2017 war sie Kandidatin im „Dschungelcamp“ und musste das Format nach elf Tagen verlassen. Abseits des Fernsehens gründete sie 2009 ein Modelabel und veröffentlichte zusammen mit Florian Wess mehrere Songs.

Anouschka Renzi

Die 61-jährige Schauspielerin lebt mit ihrem Verlobten Marc Zabinski in Berlin. Seit ihrem 17. Lebensjahr steht sie für Film und Fernsehen vor Kamera, spielt Theater und machte auch durch mediale Auftritte auf sich aufmerksam. Sie spielte unter anderem Julia in „Vebotene Liebe“ und spiele Beatrice im Stück „Liebe, List und Leidenschaft“. 2019 war sie in der VOX-Doku „6 Mütter“ zu sehen. 2022 nahm sie nach etlichen Absagen am RTL-„Dschungelcamp“ teil, blieb bis Tag 14 und war die letzte Frau im Camp.

Maurice Dziwak

Mit 27 Jahren hat Maurice Dziwak bereits eine Reihe von Reality-Formaten hinter sich. Der 1998 in Oberhausen geborene TV-Darsteller begann seine Karriere 2021 bei „Love Island“. Ein Jahr später sorgte er bei „Are You The One?“ für Aufsehen, wo er eine Beziehung mit Ricarda Raatz einging. Gemeinsam zog das Paar 2023 in das „Sommerhaus der Stars“, trennte sich jedoch kurz nach der Show. 2024 war er in der fünften Staffel von „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Anfang 2025 folgte der bislang größte Auftritt. Im „Dschungelcamp“ hielt er sich bis kurz vor dem Finale und belegte am Ende Platz sechs.

Martin Angelo

Bekannt wurde Martin Angelo 2019 als Kandidat in der ersten Staffel von „Prince Charming“. Dort entwickelte er Gefühle für seinen Mitstreiter Kiril und verließ die Show gemeinsam mit ihm. Der 1993 geborene Reality-Star und Influencer baute seine TV-Karriere anschließend weiter aus. Zusammen mit Domonic Smith trat er bei „#CoupleChallenge“ an und erreichte den vierten Platz. 2023 folgte die Teilnahme bei „Charming Boys“. 2025 gehörte er zu der sechsten Staffel von „Kampf der Realitystars“.

Menderes Bagcı

Vom DSDS-Dauerkandidaten zum Dschungelkönig. Menderes Bagcı, geboren am 13. November 1984 in Langenfeld, gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-Welt. Erste Bekanntheit erlangte er ab 2002 durch seine regelmäßigen Auftritte bei „Deutschland sucht den Superstar“, wo er über Jahre hinweg immer wieder beim Casting antrat und es ab 2011 mehrfach bis in den Recall schaffte. 2016 feierte er seinen größten Erfolg, als er im „Dschungelcamp“ zum Sieger gewählt wurde. Im selben Jahr tanzte er sich mit DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik bei „Dance Dance Dance“ bis ins Finale. Später folgten weitere TV-Auftritte, darunter 2022 als Kandidat bei „Promi Big Brother“.

Silvia Wollny

Als Oberhaupt der bekanntesten TV-Großfamilie Deutschlands ist Silvia Wollny längst Kult. Die 60-Jährige trat zunächst mit ihren Kindern in Talkshows und Magazinen wie „Punkt 12“ oder „We Are Family!“ auf, bevor 2011 die eigene Doku-Soap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ startete. Neben der Familyshow war sie auch in weiteren Formaten erfolgreich. 2016 erhielt sie ihre eigene Kochsendung „Lecker Schmecker Wollny“. Zwei Jahre später gewann sie die sechste Staffel von „Promi Big Brother“. 2021 folgte ein weiterer Auftritt bei „Kampf der Realitystars“, wo sie den sechsten Platz belegte.

Eric Stehfest

Eric Stehfest ist Schauspieler, Reality-TV-Star und einem Millionenpublikum vorwiegend durch seine Rolle als Chris Lehmann in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Der 1989 in Dresden geborene Darsteller studierte Schauspiel und gründete später eine eigene Produktionsfirma, mit der er Kurzfilme über Sucht und Abhängigkeit veröffentlichte. Dies ist ein Thema, das er aus seiner eigenen Geschichte kennt. Im Fernsehen zeigte er sich vielseitig. 2016 erreichte er bei „Let’s Dance“ das Halbfinale, 2022 belegte er im „Dschungelcamp“ den zweiten Platz, 2024 kehrte er für „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungellegenden“ zurück. Seit 2015 ist er mit Edith verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Gemeinsam tritt das Paar auch immer wieder in der Öffentlichkeit auf.

Edith Stehfest

Edith Stehfest hat den Weg von der Musikschule ins Reality-TV genommen. Die 30-jährige Leipzigerin wuchs in einer Künstlerfamilie auf, gewann 2012 den Wettbewerb „Jugend musiziert“ und veröffentlichte später ein Album. Seit 2015 ist sie mit Eric Stehfest verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder und lebt in Berlin. Neben der Musik machte Edith auch im Fernsehen auf sich aufmerksam. 2023 zog sie in das „Sommerhaus der Stars“, 2025 erreichte sie im „Dschungelcamp“ das Halbfinale.

Dilara Kruse

Dilara Kruse wurde 2023 durch ihre Teilnahme an „Promi Big Brother“ erstmals einem breiten Publikum bekannt. Die Frau von Ex-Nationalspieler Max Kruse ist seit 2021 mit dem Fußballprofi verheiratet. Kennengelernt haben sich beide 2020 in einer Berliner Shishabar, die Verlobung erfolgte dann im Live-TV. Das Paar lebt seit 2023 in Paderborn und betreibt gemeinsam den YouTube-Kanal „Die Kruses“. Dort gewähren die Eheleute Einblicke in den Alltag abseits des Fußballplatzes.

Kevin Wolter

Kevin Wolter war lange Zeit als Bodybuilder und Fitness-YouTuber bekannt, bevor ihn gesundheitliche und finanzielle Probleme aus der Bahn warfen. Anfang 2025 musste er sich einer Not-OP am Darm unterziehen und sprach daraufhin öffentlich über seine Obdachlosigkeit. Laut Bild.de erhielt er nach einem Interview zahlreiche Jobangebote und fand schließlich eine Festanstellung als Marketing- und Social-Media-Manager. Social Media will er zwar weiterhin nutzen, jedoch ohne Druck, sondern um Erfahrungen zu teilen und andere zu motivieren.

Franziska Temme

Franziska Temme machte 2022 erstmals im Fernsehen auf sich aufmerksam, als sie bei „Der Bachelor“ nach der großen Liebe suchte. Nach dem Ende der Show blieb sie dem Reality-TV treu und versuchte ihr Glück in weiteren Dating-Formaten. Sowohl bei „Are You The One“ als auch später bei „Bachelor in Paradise“ suchte sie nach einem Partner – jedoch langfristig ohne Erfolg. Statt erneut im Dating-Kosmos aufzutreten, stellte sie sich Anfang 2025 bei „Reality Queens“ neuen Herausforderungen.