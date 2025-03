„Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles“ 2025: Sendetermine und alle Infos

„Promis unter Palmen“ lief erstmals 2020 im deutschen TV, 2021 sollte eine weitere Staffel folgen, deren Ausstrahlung jedoch nach der zweiten Folge aufgrund des plötzlichen Todes von Teilnehmer Willi Herren gestoppt wurde. Anschließend gab es eine Pause von mehreren Jahren, doch für Fans der Reality-TV-Show hat das Warten auf neue Folgen nun ein Ende: Auf Sat.1 läuft seit Mitte Februar „Promis unter Palmen“ 2025 mit Staffel 3.

Wer ist bereit, für das große Geld alles zu riskieren und seine persönlichen Grenzen zu überschreiten? In einer luxuriösen Villa am Palmenstrand Thailands finden sich zwölf mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten zusammen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Unter ständiger Kamerabeobachtung wird jeder von ihnen mit den Herausforderungen und Spannungen des gemeinsamen Lebens auf engstem Raum konfrontiert. Bei Teamwettbewerben sind Zusammenarbeit und Solidarität gefragt, auch wenn am Ende nur eine Person den begehrten Titel und die goldene Kokosnuss mit einem Preisgeld von bis zu 50.000 Euro für sich beanspruchen kann.

Was ist über die Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025 bekannt? Und wer sind die Kandidaten in Staffel 3? Alle Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Das sind die Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025

Nach fast vier Jahren Pause ist „Promis unter Palmen“ 2025 nun in die dritte Runde gegangen. TV-Start der dritten Staffel war Montag, der 17. Februar 2025. Die Übertragung im Stream übernimmt der Streaminganbieter Joyn. Dort wird die aktuelle Folge jeweils eine Woche vor der Fernseh-Ausstrahlung zur Verfügung gestellt. Demnach kann die erste Folge „Promis unter Palmen“ bereits seit dem 10. Februar 2025 gestreamt werden.

Auf SAT.1 können Sie zusehen, wie zwölf Kandidatinnen und Kandidaten in eine Villa am Strand von Thailand einziehen. Hier treffen verschiedenen Persönlichkeiten aufeinander und müssen sich täglichen neuen Herausforderungen stellen. Unter ständiger Kamerabeobachtung müssen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an ihre Grenzen gehen.

Neben dem Originalformat gibt es auch eine weitere Show: „Promis unter Palmen – die Late-Night-Show“. Diese läuft direkt im Anschluss an die reguläre Folge. In dieser neuen Show kommentiert und analysiert Moderator Jochen Bendel mit einem sich wechselnden Co-Moderator oder Moderatorin die aktuelle Folge. Live interagieren Sie mit ihren Zuschauern und Zuschauerinnen. Zu sehen ist dies im TV bei SAT.1 und auf der Streamingplattform Joyn.

Die Sendetermine von „Promis unter Palmen“ 2025 sind schon seit Längerem bekannt. Jeden Montag gibt es, eine neue Folge des Formates zu sehen. Alle Sendetermine haben wir für Sie aufgelistet:

Folge 1: Montag, 17. Februar 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 2: Montag, 24. Februar 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 3: Montag, 3. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 4: Montag, 10. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 5: Montag, 17. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 6: Montag, 24. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 7: Montag, 31. März 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Folge 8: Montag, 7. April 2025: ab 20.15 Uhr ( SAT.1 )

Neben den acht Folgen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, können Sie diese auch über den Streaminganbieter Joyn ansehen. Hier wird die aktuelle Folge schon eine Woche vor regulärem Start ausgestrahlt.

Montags gibt es im Stream noch mehr Reality-TV. Die neue Show „Das Sommerhaus der Normalos“ ist aktuell wöchentlich mit neuen Folgen auf RTL+ verfügbar.

Wer sind die Kandidaten in Staffel 3 von „Promis unter Palmen“?

Die Teilnehmer der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“ wurden ebenfalls im Voraus bekannt gegeben. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus hatte vorab verraten, dass man für Staffel 3 des Formats explizit nach „außergewöhnlichen, prominenten Charakteren“ gesucht habe. Urteilen Sie selbst - wir nennen Ihnen Ross und Reiter:

Lotto-Millionär Chico

High-Society-Lady und „Promis unter Palmen“-Legende Claudia Obert

„DSDS“-Ikone Menowin Fröhlich

Model Janina Youssefian

Ex-Nationaltorwart Eike Immel

Reality-Darstellerin Iris Klein

YouTube-Legende Chris Manazidis

Reality-Darstellerin Kim Virginia

Sänger Cosimo Citiolo

YouTuberin Lisha Savage

Reality-Darsteller Nikola Glumac

Reality-Sternchen Melody Haase

Schauspielerin Yvonne Woelke