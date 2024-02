"Das Duell um die Welt" 2024: Teilnehmer, Termin und alle Infos zur Übertragung

"Das Duell um die Welt" mit Joko und Klaas lief im Februar 2024. Wir haben alle Infos rund um Termin, Teilnehmer, Übertragung im TV und Stream sowie Moderatorin.

Derzeit laufen die Folgen der 11. Staffel von "Das Duell um die Welt" auf ProSieben. Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt schicken ihre Teams wieder hierfür auf neue Weltreisen. In der ProSieben-Show treten Joko und Klaas bereits seit 2012 im TV-Duell gegeneinander an. Nachdem die beiden jahrelang selbst dafür in der Welt rumgereist sind, um die verschiedensten und verrücktesten Aufgaben zu bewältigen, schicken Sie mittlerweile allerlei Prominente im Namen ihres Teams auf die Reise. Zuletzt gewann Joko zweimal hintereinander - kann der amtierende Weltmeister den dritten Sieg in Folge holen?

Sie möchten erfahren, wer in der neuen Folge von "Das Duell um die Welt" dabei ist und in welche Länder es für die Teilnehmer geht? Dann haben wir hier die Antwort und alle Infos zur Show für Sie.

Gewinner bei "Duell um die Welt" 2024: Das ist der neue Weltmeister

Am 10. Februar 2024 wurde ein neues "Duell um die Welt" von Joko und Klaas ausgespielt. Wer konnte dieses Mal als Sieger aus der Show hervorgehen? Der amtierende Weltmeister war bisher Joko Winterscheid und am gestrigen Abend konnte er sich erneut gegen seinen Kontrahenten Klaas Heufer-Umlauf durchsetzten. Damit ist Joko zum dritten Mal in Folge Weltmeister. Dabei hatte Wayne Carpendale für Team Klaas sogar einen Krapfen mit Eigenblut gegessen und den Länderpunkt für Rumänien geholt. Trotzdem setzte sich Joko im alles entscheidenden Finale durch und holt sich den Pokal.

Termin von "Duell um die Welt": Wann läuft die nächste Folge 2024?

Aktuell laufen noch die Folgen der 11. Staffel von "Das Duell um die Welt". Nachdem im Oktober 2023 die ersten beiden Episoden liefen, kam am Samstagabend, 10. Februar 2024, die dritte Folge der aktuellen Staffel.

"Duell um die Welt" 2024: Wer sind die Teilnehmer?

Werden die Prominenten ihre gestellten Herausforderungen bewältigen können, um Länderpunkte für ihr Team zu erzielen? Die folgenden Promis sind dafür herumgereist:

Schauspieler Wayne Carpendale

Kabarettistin Hazel Brugger

Ex-Profi-Tennisspielerin Andrea Petković

Comedian Michael Mittermeier

Doch was erwartet die angeheuerten Teammitglieder von Joko und Klaas? Schauspieler Wayne Carpendale muss sich für Klaas Heufer-Umlauf in Rumänien wohl eine blutige Mahlzeit servieren lassen, um die Länderpunkte für Team Klaas zu gewinnen. Die Zuschauer werden außerdem erfahren wie witzig eine Wanderung unter besonderen Umständen in Italien mit Kabarettistin Hazel Brugger werden kann. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin Andrea Petkovic taucht für das Team von Joko Winterscheidt in Wales ab und quetscht sich durch die vielleicht engste Höhle Europas. Und Comedian Michael Mittermeier könnte bei seiner Aufgabe in Griechenland inmitten eines besonderen Feuerwerkbrauchs das Lachen vergehen.

Wie die Aufgaben ausgehen, das wird am Samstagabend, dem 10. Februar, bei ProSieben beantwortet, wenn der amtierende Weltmeister Joko Winterscheidt das mittlerweile dritte Mal in Folge den Sieg für sein Team holen will. Dafür muss er jedoch wie üblich später im Studio gegen Klaas antreten, um sich dort die zusätzlichen Punkte auf dem Weg zum Titel zu sichern. Diese Punkte könnten einen entscheidenden Vorteil beim abschließenden Spiel im Studio bringen, das letztendlich darüber entscheidet, wer sich Weltmeister nennen darf.

Übertragung von "Duell um die Welt" 2024: Wo läuft die Show im TV und Stream?

Am Samstag, den 10. Februar 2024, um 20.15 Uhr wurde "Das Duell um die Welt" auf ProSieben ausgestrahlt. Die Sendung ist nicht nur im TV, sondern auch parallel online im Live-Stream auf Joyn verfügbar. Sollten Sie die Ausstrahlung am Samstagabend verpassen, besteht dort auch die Möglichkeit, die ganze Folge als Wiederholung anzusehen. Die Basis-Version von Joyn ist kostenlos und ermöglicht den Zugriff auf die Show in der Mediathek.

"Duell um die Welt" 2024: Wer ist die Moderatorin?

Jeannine Michaelsen führt wie gewohnt als Moderatorin durch "Das Duell um die Welt". Seit 2012 ist die 42-Jährige fester Bestandteil der ProSieben-Show. Darüber hinaus war sie auch in anderen Formaten wie "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen. Im Jahr 2019 moderierte sie zusammen mit Steven Gätjen die "Goldene Kamera" im ZDF. Seit 2023 ist sie außerdem Teil des neuen ProSieben-Formats "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?".

"Duell um die Welt" 2024: Joko & Klaas schicken Promis auf die Reise

Kaum ein anderes Moderatoren-Duo im deutschen Fernsehen ist so bekannt für ihren anhaltenden Wettstreit wie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Seit 2012 treten die beiden bei "Das Duell um die Welt" auf ProSieben gegeneinander an, indem sie sich speziellen Herausforderungen in verschiedenen Ländern stellen, die der jeweils andere aussucht. In den ersten fünf Staffeln reisten die TV-Stars persönlich um den Globus, um Aufgaben zu lösen und sich dann im Studio einer weiteren Challenge zum jeweiligen Land zu stellen. Seit 2018 schicken sie jedoch Prominente als ihre Stellvertreter los, um sich den Challenges in aller Welt zu stellen.

Im Februar startet übrigens auch ein neues Format auf ProSieben. In "Wer isses?" leisten die Comedians Chris Tall und Ralf Schmitz Detektivarbeit. Außerdem geht die neueste Ausgabe von GNTM 2024 bei dem Privatsender an den Start - erstmals mit männlichen Model-Anwärtern.