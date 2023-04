"The Masked Singer" gestern am 15. April 2023: Wer ist rausgefolgen?

Wer ist raus? Welches Kostüm ist ausgeschieden? Wer ist weiter? Hier erfahren Sie, wer gestern am 15. April 2023 bei "The Masked Singer" rausgeflogen ist.

Bei den Sendeterminen von "The Masked Singer" 2023 stand Folge 3 an. Auch in Staffel 8 treten wieder einige Masken vor dem Publikum und dem Rate-Team auf. Prominente Kandidatinnen und Kandidaten schlüpfen in jeder Folge in ein aufwendig gestaltetes Kostüm und performen mindestens einen Song auf der großen " The Masked Singer"-Bühne. Das Publikum und das Rate-Team, das aus Ruth Moschner, Sänger Rea Garvey und einem weiteren, immer wechselnden Mitglied besteht, sehen am Anfang jedes Auftrittes einen Einspieler, der Indizien zu den Kandidaten geben soll.

In der Show geht es nicht darum, einen perfekten Gesangsauftritt hinzulegen. Stattdessen geht es um einen gelungenen Bühnenauftritt. Nach jedem Auftritt haben das Rate-Team und die Zuschauer die Möglichkeit herauszufinden, wer sich unter dem Kostüm versteckt. Am Ende jeder Show muss eine Maske gelassen werden. Wer am Ende jeder Show die wenigsten Publikumsstimmen erhalten hat, scheidet aus und muss seine wahre Identität preisgeben. Nun stellen sich einige Fragen: Wer ist raus in Folge 3? Wer ist weiter? Welcher Promi steckt hinter dem Kostüm? Wir informieren Sie in diesem Artikel.

"The Masked Singer" 2023: Wer ist gestern rausgeflogen?

Gestern musste der Pilz nach dem Song "Industry Baby" von Lil Nas X bei "The Masked Singer" 2023 die wahre Identität preisgeben, nachdem das Publikum so entschieden hat. Hinter der Maske versteckte sich die Schlagersängerin Marianne Rosenberg.

Der Pilz ist bei "The Masked Singer" 2023 ausgeschieden. Foto: ProSieben

"The Masked Singer" 2023: Wer ist raus?

Der Pilz ist nicht das erste Kostüm, das in der diesjährigen "The Masked Singer"-Staffel bereits die Heimreise antreten musste. Bisher mussten das Känguru sowie der Waschbär die Show verlassen. Das sind die Kandidaten, die bisher ausgeschieden sind:

Folge 1 - Das Känguru: Jan Josef Liefers

- Das Känguru: Folge 2 - Der Waschbär: Daniel Boschmann

- Der Waschbär: Folge 3 - Der Pilz: Marianne Rosenberg

"The Masked Singer" 2023: Wer ist weiter dabei?

Drei Prominente sind bereits bei "The Masked Singer" 2023 ausgeschieden. Insgesamt waren in diesem Jahr 9 Kandidaten mit von der Partie. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Kostümen, die noch im Rennen sind:

Die Diamantula

Der Schuhschnabel

Das Toast

Der Frotteefant

Der Igel

Das Seepferdchen

Das war die Gastjurorin bei "The Masked Singer" 2023

In jeder Show von "The Masked Singer" nimmt ein Gastjuror neben Ruth Moschner und Rea Garvey Platz. In Folge 3 war die Komikerin Carolin Kebekus mit von der Partie.

Gibt es eine Wiederholung von "The Masked Singer" 2023?

Alle, die samstags verhindert sind, aber dennoch keine Folgen von "The Masked Singer" 2023 verpassen möchten, können dennoch die Episoden nachträglich ansehen - und zwar in der Wiederholung. Das ist entweder bei Joyn oder im ProSieben-Live-Stream möglich.

Das ist der nächste Sendetermin von "The Masked Singer" 2023

Jeden Samstag erscheint zur besten Sendezeit, nämlich um 20.15 Uhr, eine neue Folge von "The Masked Singer" 2023. Folglich wird die nächsten Folge am Samstag, 22. April 2023, auf ProSieben ausgestrahlt.