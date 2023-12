"Neue Geschichten vom Pumuckl": Kult-Kobold läuft im Dezember im Stream und Free-TV

RTL+ strahlt im Dezember 2023 "Neue Geschichten vom Pumuckl" aus. Hier erfahren Sie alle Infos rund um TV-Start, Besetzung, Handlung und Folgen.

Der kleine Kobold Pumuckl kehrt in einer neuen Serie zurück auf die TV-Bildschirme. Die Neuauflage mit dem Titel "Neue Geschichten vom Pumuckl" verspricht nicht nur Nostalgie für diejenigen, die den rothaarigen Schelm bereits kennen, sondern soll auch frische Abenteuer für eine neue Generation von Zuschauern bereithalten. Die Produktion, gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern, konnte bereits vor dem TV-Start im Dezember einen großen Erfolg mit der Kino-Premiere im Oktober 2023 verzeichnen.

Möchten Sie mehr zur Serien-Neuauflage von "Pumuckl" erfahren? Hier finden Sie Informationen rund um Start im TV, Besetzung, Handlung und Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl".

Wann ist der Free-TV-Start von "Neue Geschichten vom Pumuckl"?

Die Neuauflage von "Neue Geschichten vom Pumuckl" läuft im Dezember 2023 zunächst exklusiv im Stream. Starttermin für die neuen Folgen war hier der 11. Dezemeber 2023. Über die Weihnachtsfeiertage startet die Serie dann im TV. Die Serie bietet damit genügend Unterhaltung für die Feiertage mit der Familie.

Übertragung im Stream und TV: Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl"

Seit dem 11. Dezember 2023 stehen insgesamt 13 Folgen von "Neue Geschichten vom Pumuckl" auf dem Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. In der Weihnachtszeit, ab dem 25. Dezember, sehen Fans die "Neue Geschichten vom Pumuckl" auch im Free-TV. Die Folgen laufen bei RTL im Nachmittagsprogramm. Zum Jahresabschluss am 31. Dezember folgen Ausstrahlungen im TV bei TOGGO, in der TOGGO App und online auf toggo.de.

Die Folgen sollen aus einer Länge von jeweils circa 25 Minuten bestehen.

Hier ist eine Übersicht zu den einzelnen Folgen und den Episodentiteln:

Episode 1: "Koboldsgesetz", 25. Dezember 2023, 15.45 Uhr, RTL

Episode 2: "Pumuckl wird verschenkt", 25. Dezember 2023, 16.10 Uhr, RTL

Episode 3: "Der alte Eder ", 25. Dezember 2023, 16.35 Uhr, RTL

Episode 4: "Der verflixte Kaugummi", 25. Dezember 2023, 17.10 Uhr, RTL

Episode 5: " Eder ist an allem Schuld", 25. Dezember 2023, 17.45 Uhr, RTL

Episode 6: "Pumuckl und die Geburtstagsüberraschung", 25. Dezember 2023, 18.10 Uhr, RTL

Episode 7: "Pumuckl geht Angeln", 26. Dezember 2023, 15.15 Uhr, RTL

Episode 8: "Pumuckl wird verzaubert", 26. Dezember 2023, 15.40 Uhr, RTL

Episode 9: "Werkstatt in Gefahr", 26. Dezember 2023, 16.10 Uhr, RTL

Episode 10: "Pumuckl und das Pferd vom Nil", 26. Dezember 2023, 16.45 Uhr, RTL

Episode 11: "Pumuckl und die Spinne", 26. Dezember 2023, 17.10 Uhr, RTL

Episode 12: "Pumuckl will Skifahren", 26. Dezember 2023, 17.45 Uhr, RTL

Episode 13: "Pumuckl feiert Silvester ", 26. Dezember 2023, 18.10 Uhr, RTL

Besetzung: Wer sind die Darsteller in "Neue Geschichten vom Pumuckl"?

Florian Brückner, bekannt aus "Der Boandlkramer und die ewige Liebe", schlüpft in die Rolle von Meister Eders Neffen Florian. Die Regie führt Marcus H. Rosenmüller, der die Figur des Pumuckl für die Neuauflage modernisiert hat. Die Stimme und Schauspielkunst von Kabarettist Maximilian Schafroth dient als Vorlage für die Animation des Kobolds. Eine Besonderheit dieser Neuauflage ist die Verwendung von KI, um Schafroths Stimme in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umzuwandeln. Auf RTL+ stehen beide Stimmversionen zum Streaming bereit.

Zusätzlich zu Florian Brückner spielen die Schauspieler Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos in der Serie mit. Außerdem hat der Rapper Eko Fresh einen Gastauftritt als DHL-Bote.

Ein Bild aus dem Original: Gustl Bayrhammer in der Rolle des Meister Eder bei "Meister Eder und sein Pumuckl". Foto: KPA/United Archives/dpa

"Neue Geschichten vom Pumuckl": Das ist die Handlung

In den 1980er-Jahren erlangte die Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" große Popularität und wurde ein deutscher Klassiker. Die Neuauflage "Neue Geschichten vom Pumuckl" hat das Ziel, an die alte Serie anzuknüpfen.

In der Serie treibt Pumuckl in der Werkstatt von Meister Eder so manchen Münchner in den Wahnsinn, während er dank seiner Fähigkeit, unsichtbar zu werden, immer wieder ungeschoren davonkommt. Obwohl Meister Eder oft von den Streichen des rothaarigen Kobolds genervt ist, entsteht zwischen den beiden eine enge Freundschaft.

Jetzt soll "Neue Geschichten vom Pumuckl" an die Klassiker anknüpfen. Die legendäre Werkstatt von Meister Eder wurde eigens für die neue Serie wieder aufgebaut, um Erinnerungen bei den Zuschauern hervorzurufen. In "Meister Eder und sein Pumuckl" wurde die Hauptrolle des Meister Eders vom verstorbenen Gustl Bayrhammer gespielt, während in "Neue Geschichten vom Pumuckl" Meister Eders Neffe, dargestellt von Florian Brückner, Pumuckls neuer Gefährte ist.

Die Schreinerwerkstatt im Münchner Hinterhof, die über 30 Jahre lang unberührt blieb, erwacht in der Neuverfilmung wieder zum Leben. Florian Eder, Meister Eders Neffe und ebenfalls Schreiner, übernimmt die Werkstatt und plant, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Doch bereits an seinem ersten Arbeitstag geschieht etwas Ungewöhnliches: Der normalerweise unsichtbare Kobold Pumuckl bleibt im Leim stecken und wird sichtbar. Florian Eder und der rothaarige Pumuckl bilden in den neuen Folgen ein unschlagbares Team und erleben gemeinsam neue Abenteuer im modernen München, das sich seit den letzten Jahrzehnten erheblich verändert hat.